РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення відновити зруйновану пам'ятку - садибу Барбана.
Про це заявив на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"З огляду на те, що сталося із садибою Барбана, Рада нацбезпеки та оборони ухвалила кілька рішень. По-перше, дати оцінку руйнації садиби Барбана. Якщо там є який кримінальний елемент, то відповідно почати розслідування. По-друге, відновити зруйновану пам'ятку. І це рішення Ради Нацбезпеки й оборони, які стосуються різних рівнів: і поліції, і КМДА, і уряду, і місцевих рад по інших регіонах. Підготувати аудит усіх архітектурних цінностей по всій території України", - розповів він.
Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звинуватив владу Києва в тому, що вони не протидіяли знесенню будівлі. Мер Києва Віталій Кличко відповів, що це Міністерство культури схвалив проект будівництва, заради якого знесли садибу.
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Шах и мат
поляки Варшаву восстановили (Старе място),
но по законам ЮНЕСКО должен быть определенный минимальный процент аутентичности
я могу ошибаться, но Варшава не памятник
Тут мова про Київ. Напевно, це буде робитися за кошти київської громади, тож не переймайся.
А загалом мене дуже тішить твоя безсила лють. Пиши ще.
ничего из "взятого под контроль" у зеленского и слуг урода - НЕ получалось довести до ума.
Я, як корінний киянин з діда-прадіда, за відновлення історичної садиби.
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Походу Кличко для Зебила превратился во второго Пороха из-за которого он кушать не может.
по-друге, як вони собі уявляють відновити? з будівельного сміття зліпити сарай заново?
Як вже всі стомились від сраного цирку Зеленського.
Садиба Барбана - це одноповерховий будинок, прикрашений неокласичним оздобленням. За інформацією громадської організації «Мапа реновації», у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні зазначали: «Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором - русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва». Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не мала."
Згідно "Табелі про ранги" Царської Росії "титулярний радник" - особа 9 класу - армійський майор Яку саме посаду займав - не відомо На момент його життя майор міг буть максимально командиром батальйону В чому полягає "історичність даної особи - не відомо Такх "майорів" у РОсії було "вагон і маленька тачка"!
У Києві тотальне свавілля забудовників, а це падло усе робить, щоб це свавілля лише посилювалося.
Дуже хотілося б побачити боксера-імбецила за гратами.
Мені щиро похер на зеленського, мене турбує мій рідний Київ, до якого ти, скоріш за усе, не маєш жодного відношення.
і Київ не твоїм родним містом))))))))))))))
"Мені щиро похер на зеленського" ... на каком это наречии
І я, на відміну від тебе, корінний киянин з діда-прадіда.
Разрушенный особняк подорвал обороноспособность Украины!