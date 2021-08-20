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Новини Київські новини
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Київ (8956) РНБО (1273) забудова (240) Сергій Никифоров (95)

РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві

Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення відновити зруйновану пам'ятку - садибу Барбана.

Про це заявив на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З огляду на те, що сталося із садибою Барбана, Рада нацбезпеки та оборони ухвалила кілька рішень. По-перше, дати оцінку руйнації садиби Барбана. Якщо там є який кримінальний елемент, то відповідно почати розслідування. По-друге, відновити зруйновану пам'ятку. І це рішення Ради Нацбезпеки й оборони, які стосуються різних рівнів: і поліції, і КМДА, і уряду, і місцевих рад по інших регіонах. Підготувати аудит усіх архітектурних цінностей по всій території України", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана

Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звинуватив владу Києва в тому, що вони не протидіяли знесенню будівлі. Мер Києва Віталій Кличко відповів, що це Міністерство культури схвалив проект будівництва, заради якого знесли садибу.

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Топ коментарі
+27
за чей счет намечается банкет? за счет плательщиков податков? я не согласен.
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20.08.2021 19:52
+24
Я таки себе немного извиняюсь, но имею вопрос, а шо, это в компетенции СНБО? И второй вопрос, - СНБО не чем больше заниматься, как разного рода зданиями не имеющими статуса исторического памятника архитектуры? Так востановите ещё старый свинарник в Жашкове. За мой счёт с трёхкратным привышением стоимости восстановления.
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20.08.2021 19:55
+20
И как они ее восстановят? Это уже будет не памятник архитектуры а папье маше.
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20.08.2021 19:50
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И как они ее восстановят? Это уже будет не памятник архитектуры а папье маше.
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20.08.2021 19:50 Відповісти
Они ее восстановят только я думаю там будет не старый дом а новый этажей на 36!!!
Шах и мат
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20.08.2021 20:17 Відповісти
РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 8935 РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 1145
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20.08.2021 21:05 Відповісти
таки да !

поляки Варшаву восстановили (Старе място),
но по законам ЮНЕСКО должен быть определенный минимальный процент аутентичности

я могу ошибаться, но Варшава не памятник
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20.08.2021 21:07 Відповісти
как?вот так!РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 2143
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20.08.2021 23:23 Відповісти
за чей счет намечается банкет? за счет плательщиков податков? я не согласен.
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20.08.2021 19:52 Відповісти
СНБО поручил восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве - Цензор.НЕТ 8407
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20.08.2021 20:17 Відповісти
Ще один селюк...
Тут мова про Київ. Напевно, це буде робитися за кошти київської громади, тож не переймайся.
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20.08.2021 21:56 Відповісти
захмарило в макітрі? чи зовсім потемніло? тобі долбо...обу не вєдомо, що кошти київської громади такж є коштами платників податків?
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21.08.2021 09:29 Відповісти
Київської громади, до якої ти не маєш жодного відношення.
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24.08.2021 14:41 Відповісти
до якої громади ти належиш мені невідомо, зато зрозуміло - до громади тупих плебеїв... розказувати тобі й доказувати свою громадську преналежність, кому розказувати, убогому маргіналу? не можу опускатись до твого рівня.
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24.08.2021 15:45 Відповісти
Просто не пхай свого носа у наші київські справи.
А загалом мене дуже тішить твоя безсила лють. Пиши ще.
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24.08.2021 16:01 Відповісти
твої плебейські справи не можуть бути київськими, твоя місія ритись рилом і гівні, може жолудя найдеш..., ти про лють? я тішусь твєю злобою і тупістю і щиро посміхаюсь. РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 7719
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24.08.2021 16:16 Відповісти
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
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24.08.2021 19:28 Відповісти
в маргінального кнура жолудь став поперек горлянки? РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 4779
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24.08.2021 19:38 Відповісти
в общем, усадьбе Барбана - хана...
ничего из "взятого под контроль" у зеленского и слуг урода - НЕ получалось довести до ума.
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20.08.2021 19:52 Відповісти
Не хана! Можна там турніка для ЗЕ встановити.Була усадьба Барбана, а буде турнік ЗЕ. А какая разніца? РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 6808
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20.08.2021 22:45 Відповісти
Цирк....
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20.08.2021 19:53 Відповісти
Неее, Квартал!
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20.08.2021 20:13 Відповісти
Я таки себе немного извиняюсь, но имею вопрос, а шо, это в компетенции СНБО? И второй вопрос, - СНБО не чем больше заниматься, как разного рода зданиями не имеющими статуса исторического памятника архитектуры? Так востановите ещё старый свинарник в Жашкове. За мой счёт с трёхкратным привышением стоимости восстановления.
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20.08.2021 19:55 Відповісти
Ти ж селюк, а тут мова про Київ.
Я, як корінний киянин з діда-прадіда, за відновлення історичної садиби.
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20.08.2021 21:55 Відповісти
Так вперед. Кайло в руки и останавливайте. Языком ляпать не лопатой орудовать.
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21.08.2021 06:32 Відповісти
Це мають зробити ті, хто її знесли, плюс ті, хто нічого не зробив, щоб цього не сталося.
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24.08.2021 14:52 Відповісти
як тупо, глупо, некомпетентно...
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24.08.2021 15:47 Відповісти
"Глупо" пхати свого носа у справи київської громади, до якої ти не маєш жодного відношення.
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24.08.2021 16:12 Відповісти
чмошнику заХмарний, чим ти кічишся?чи ти може хоч раз був в Київраді, чи може представляєш як вона виглядає з середини, знаєш її планування, кабінети...пхай своє рило лише в гівно, шукай жолуді, найдеш і будь щасливий...
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24.08.2021 19:47 Відповісти
Зачем в Жашкове старый свинарник,если там есть новый свинарник и конезавод известный на весь мир?
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20.08.2021 23:54 Відповісти
коментар відмічено як спам
И назовем ее усадьбой зеленского. куда ж без этого недомерка.
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20.08.2021 20:00 Відповісти
По приказанию главноуправляющего канцеляриею Его Императорского Величества по принятию прошений, на Высочайшее Имя приносимых, сим объявляется мещанке Екатерине Масловой, что Его Императорское Величество, по Всеподданнейшему докладу Ему, снисходя к просьбе Масловой, Высочайше повелеть соизволил заменить ей каторжные работы поселением в местах не столь отдаленных

)
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20.08.2021 20:03 Відповісти
Платить кто будет?
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20.08.2021 20:06 Відповісти
ты РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 1344
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20.08.2021 23:12 Відповісти
Да, єто я, с права, а ты с лева.
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21.08.2021 13:44 Відповісти
Пятничный Квартал 95 от СНБО !!! СНБО поручил восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве - Цензор.НЕТ 2762
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20.08.2021 20:07 Відповісти
Тобто,зруйнував якийсь невідомий забудовник,невстановленою технікою,з кришуванням мєнтовським,а відновлювати,-бюджетом міста і країни ?????
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20.08.2021 20:11 Відповісти
На мою думку це якраз і доводить, що оце нічне руйнування було нічим нішим як шоу, щоб "насрать на хвіст" Кличку і звинуватить його в тому що при ньому в Києві - "бардак"! Але "ЗЕлені" навіть це нормально зробить не змогли: он пишуть, що саме Ткаченко затвердив будівництво нового об"єкту на місці садиби Барбана!
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21.08.2021 01:29 Відповісти
Решили наказать Виталю и оставить без отката. Напугали ежа голой попой, Виталя найдет где еще землю застройщику продать.
Походу Кличко для Зебила превратился во второго Пороха из-за которого он кушать не может.
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20.08.2021 20:15 Відповісти
а кому конкретно це доручення? Якій юрособі?
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20.08.2021 20:16 Відповісти
,😁😁😁😁как , как Карл ????
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20.08.2021 20:16 Відповісти
по-перше, як стосується руйнування сараю ради безпеки і оборони?
по-друге, як вони собі уявляють відновити? з будівельного сміття зліпити сарай заново?
Як вже всі стомились від сраного цирку Зеленського.
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20.08.2021 21:02 Відповісти
Невже зє міністра зє культуркі розстріляють, разом з ківою???
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20.08.2021 21:02 Відповісти
предлагаю Киевраде принять решение о том, чтобы зеленое чмо обьявило coming out
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20.08.2021 21:03 Відповісти
Хто такий Барбан?
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20.08.2021 21:11 Відповісти
дореволюционный Беня
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20.08.2021 23:13 Відповісти
"Власниками садиби до 1917 року були титулярний радник Олександр Барбан, потім дворянин Іван Гореславський, за ним - провізор В'ячеслав Геращеневський. У радянські часи будівлю націоналізували. У 1944 -1945 роках тут мешкав голова Комітету в справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, академік-драматург Олександр Корнійчук.
Садиба Барбана - це одноповерховий будинок, прикрашений неокласичним оздобленням. За інформацією громадської організації «Мапа реновації», у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні зазначали: «Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором - русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва». Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не мала."
Згідно "Табелі про ранги" Царської Росії "титулярний радник" - особа 9 класу - армійський майор Яку саме посаду займав - не відомо На момент його життя майор міг буть максимально командиром батальйону В чому полягає "історичність даної особи - не відомо Такх "майорів" у РОсії було "вагон і маленька тачка"!
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21.08.2021 01:46 Відповісти
От і я так думаю.
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21.08.2021 08:26 Відповісти
Да ладно............. ухекали, нехер оправдываться. РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 103
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20.08.2021 21:27 Відповісти
Вибл@док Кличко робить вигляд, що він тут ні до чого. Втім, як завжди.
У Києві тотальне свавілля забудовників, а це падло усе робить, щоб це свавілля лише посилювалося.
Дуже хотілося б побачити боксера-імбецила за гратами.
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20.08.2021 21:52 Відповісти
прывет горячий циркачам именни 95 -го, по мозгам))))
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20.08.2021 22:30 Відповісти
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
Мені щиро похер на зеленського, мене турбує мій рідний Київ, до якого ти, скоріш за усе, не маєш жодного відношення.
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20.08.2021 22:37 Відповісти
Я не маю жодного відношення до Київа, але ти є - гребаний троль
і Київ не твоїм родним містом))))))))))))))
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23.08.2021 07:30 Відповісти
Стало бакс против рупия, что эта морда и не с Украины.
"Мені щиро похер на зеленського" ... на каком это наречии
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23.08.2021 07:40 Відповісти
Вчи українську, тоді у тебе не буде дурних питань.
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24.08.2021 14:30 Відповісти
Правильно писати "Києва". Ти азів нашої мови не знаєш.
І я, на відміну від тебе, корінний киянин з діда-прадіда.
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24.08.2021 14:32 Відповісти
Есть тысячи раисян которые знают иврит лучше иудеев. Особенно со словарем. Не это главное. От тебя, ...., кацапом за сотню верст смердит. Так блиц. Чей Крым?
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24.08.2021 17:36 Відповісти
95 квартал, сезон РНБО, нові серії... Коротше - цирк на дроті...
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20.08.2021 21:59 Відповісти
Восстановить за счет тех кто ее снес, это было бы неплохим уроком умникам на будущее, п то ничего святого кроме бабла нет. И вот только не надо шо Виталик был не в курсах)
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20.08.2021 22:32 Відповісти
Это похоже на то как пердонуть в муку. Пыль пошла и на этом всё
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20.08.2021 23:20 Відповісти
Доручила кому конкретно?
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21.08.2021 04:18 Відповісти
Та до жопы им та глыба каменная была. А снесли, сразу глисты закопошились. Зебилоиды. Как снесли, теперь желание нагреть руки у каждого появилось.
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21.08.2021 04:23 Відповісти
Безконечная схема: "ломай-строй-ломай..."
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21.08.2021 09:09 Відповісти
Совет нацбезопасности и обороны.
Разрушенный особняк подорвал обороноспособность Украины!
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21.08.2021 09:21 Відповісти
 
 