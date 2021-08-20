РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві

Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення відновити зруйновану пам'ятку - садибу Барбана.

Про це заявив на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З огляду на те, що сталося із садибою Барбана, Рада нацбезпеки та оборони ухвалила кілька рішень. По-перше, дати оцінку руйнації садиби Барбана. Якщо там є який кримінальний елемент, то відповідно почати розслідування. По-друге, відновити зруйновану пам'ятку. І це рішення Ради Нацбезпеки й оборони, які стосуються різних рівнів: і поліції, і КМДА, і уряду, і місцевих рад по інших регіонах. Підготувати аудит усіх архітектурних цінностей по всій території України", - розповів він.

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Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звинуватив владу Києва в тому, що вони не протидіяли знесенню будівлі. Мер Києва Віталій Кличко відповів, що це Міністерство культури схвалив проект будівництва, заради якого знесли садибу.