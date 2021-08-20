СНБО поручил восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Совет нацбезопасности и обороны принял решение восстановить разрушенный памятник - усадьбу Барбана.
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Учитывая то, что произошло с усадьбой Барбана, Совет нацбезопасности и обороны принял несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушению усадьбы Барбана. Если там есть какой-то уголовный элемент, то соответственно начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. И это решения Совета нацбезопасности и обороны, которые касаются разных уровней: и полиции, и КГГА, и правительства, и местных советов по другим регионам. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины ", - рассказал он.
Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил власти Киева в том, что они не противодействовали сносу здания. Мэр Киева Виталий Кличко ответил, что это Министерство культуры одобрило проект строительства, ради которого снесли усадьбу.
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Шах и мат
поляки Варшаву восстановили (Старе място),
но по законам ЮНЕСКО должен быть определенный минимальный процент аутентичности
я могу ошибаться, но Варшава не памятник
Тут мова про Київ. Напевно, це буде робитися за кошти київської громади, тож не переймайся.
А загалом мене дуже тішить твоя безсила лють. Пиши ще.
ничего из "взятого под контроль" у зеленского и слуг урода - НЕ получалось довести до ума.
Я, як корінний киянин з діда-прадіда, за відновлення історичної садиби.
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Походу Кличко для Зебила превратился во второго Пороха из-за которого он кушать не может.
по-друге, як вони собі уявляють відновити? з будівельного сміття зліпити сарай заново?
Як вже всі стомились від сраного цирку Зеленського.
Садиба Барбана - це одноповерховий будинок, прикрашений неокласичним оздобленням. За інформацією громадської організації «Мапа реновації», у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні зазначали: «Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором - русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва». Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не мала."
Згідно "Табелі про ранги" Царської Росії "титулярний радник" - особа 9 класу - армійський майор Яку саме посаду займав - не відомо На момент його життя майор міг буть максимально командиром батальйону В чому полягає "історичність даної особи - не відомо Такх "майорів" у РОсії було "вагон і маленька тачка"!
У Києві тотальне свавілля забудовників, а це падло усе робить, щоб це свавілля лише посилювалося.
Дуже хотілося б побачити боксера-імбецила за гратами.
Мені щиро похер на зеленського, мене турбує мій рідний Київ, до якого ти, скоріш за усе, не маєш жодного відношення.
і Київ не твоїм родним містом))))))))))))))
"Мені щиро похер на зеленського" ... на каком это наречии
І я, на відміну від тебе, корінний киянин з діда-прадіда.
Разрушенный особняк подорвал обороноспособность Украины!