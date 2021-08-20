СНБО поручил восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве

Совет нацбезопасности и обороны принял решение восстановить разрушенный памятник - усадьбу Барбана.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Учитывая то, что произошло с усадьбой Барбана, Совет нацбезопасности и обороны принял несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушению усадьбы Барбана. Если там есть какой-то уголовный элемент, то соответственно начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. И это решения Совета нацбезопасности и обороны, которые касаются разных уровней: и полиции, и КГГА, и правительства, и местных советов по другим регионам. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины ", - рассказал он.

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Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил власти Киева в том, что они не противодействовали сносу здания. Мэр Киева Виталий Кличко ответил, что это Министерство культуры одобрило проект строительства, ради которого снесли усадьбу.