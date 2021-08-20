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СНБО поручил восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

СНБО поручил восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве

Совет нацбезопасности и обороны принял решение восстановить разрушенный памятник - усадьбу Барбана.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Учитывая то, что произошло с усадьбой Барбана, Совет нацбезопасности и обороны принял несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушению усадьбы Барбана. Если там есть какой-то уголовный элемент, то соответственно начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. И это решения Совета нацбезопасности и обороны, которые касаются разных уровней: и полиции, и КГГА, и правительства, и местных советов по другим регионам. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины ", - рассказал он.

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Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил власти Киева в том, что они не противодействовали сносу здания. Мэр Киева Виталий Кличко ответил, что это Министерство культуры одобрило проект строительства, ради которого снесли усадьбу.

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Топ комментарии
+27
за чей счет намечается банкет? за счет плательщиков податков? я не согласен.
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20.08.2021 19:52
+24
Я таки себе немного извиняюсь, но имею вопрос, а шо, это в компетенции СНБО? И второй вопрос, - СНБО не чем больше заниматься, как разного рода зданиями не имеющими статуса исторического памятника архитектуры? Так востановите ещё старый свинарник в Жашкове. За мой счёт с трёхкратным привышением стоимости восстановления.
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20.08.2021 19:55
+20
И как они ее восстановят? Это уже будет не памятник архитектуры а папье маше.
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20.08.2021 19:50
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И как они ее восстановят? Это уже будет не памятник архитектуры а папье маше.
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20.08.2021 19:50 Ответить
Они ее восстановят только я думаю там будет не старый дом а новый этажей на 36!!!
Шах и мат
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20.08.2021 20:17 Ответить
РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 8935 РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 1145
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20.08.2021 21:05 Ответить
таки да !

поляки Варшаву восстановили (Старе място),
но по законам ЮНЕСКО должен быть определенный минимальный процент аутентичности

я могу ошибаться, но Варшава не памятник
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20.08.2021 21:07 Ответить
как?вот так!РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 2143
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20.08.2021 23:23 Ответить
за чей счет намечается банкет? за счет плательщиков податков? я не согласен.
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20.08.2021 19:52 Ответить
СНБО поручил восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве - Цензор.НЕТ 8407
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20.08.2021 20:17 Ответить
Ще один селюк...
Тут мова про Київ. Напевно, це буде робитися за кошти київської громади, тож не переймайся.
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20.08.2021 21:56 Ответить
захмарило в макітрі? чи зовсім потемніло? тобі долбо...обу не вєдомо, що кошти київської громади такж є коштами платників податків?
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21.08.2021 09:29 Ответить
Київської громади, до якої ти не маєш жодного відношення.
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24.08.2021 14:41 Ответить
до якої громади ти належиш мені невідомо, зато зрозуміло - до громади тупих плебеїв... розказувати тобі й доказувати свою громадську преналежність, кому розказувати, убогому маргіналу? не можу опускатись до твого рівня.
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24.08.2021 15:45 Ответить
Просто не пхай свого носа у наші київські справи.
А загалом мене дуже тішить твоя безсила лють. Пиши ще.
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24.08.2021 16:01 Ответить
твої плебейські справи не можуть бути київськими, твоя місія ритись рилом і гівні, може жолудя найдеш..., ти про лють? я тішусь твєю злобою і тупістю і щиро посміхаюсь. РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 7719
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24.08.2021 16:16 Ответить
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
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24.08.2021 19:28 Ответить
в маргінального кнура жолудь став поперек горлянки? РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 4779
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24.08.2021 19:38 Ответить
в общем, усадьбе Барбана - хана...
ничего из "взятого под контроль" у зеленского и слуг урода - НЕ получалось довести до ума.
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20.08.2021 19:52 Ответить
Не хана! Можна там турніка для ЗЕ встановити.Була усадьба Барбана, а буде турнік ЗЕ. А какая разніца? РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 6808
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20.08.2021 22:45 Ответить
Цирк....
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20.08.2021 19:53 Ответить
Неее, Квартал!
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20.08.2021 20:13 Ответить
Я таки себе немного извиняюсь, но имею вопрос, а шо, это в компетенции СНБО? И второй вопрос, - СНБО не чем больше заниматься, как разного рода зданиями не имеющими статуса исторического памятника архитектуры? Так востановите ещё старый свинарник в Жашкове. За мой счёт с трёхкратным привышением стоимости восстановления.
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20.08.2021 19:55 Ответить
Ти ж селюк, а тут мова про Київ.
Я, як корінний киянин з діда-прадіда, за відновлення історичної садиби.
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20.08.2021 21:55 Ответить
Так вперед. Кайло в руки и останавливайте. Языком ляпать не лопатой орудовать.
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21.08.2021 06:32 Ответить
Це мають зробити ті, хто її знесли, плюс ті, хто нічого не зробив, щоб цього не сталося.
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24.08.2021 14:52 Ответить
як тупо, глупо, некомпетентно...
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24.08.2021 15:47 Ответить
"Глупо" пхати свого носа у справи київської громади, до якої ти не маєш жодного відношення.
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24.08.2021 16:12 Ответить
чмошнику заХмарний, чим ти кічишся?чи ти може хоч раз був в Київраді, чи може представляєш як вона виглядає з середини, знаєш її планування, кабінети...пхай своє рило лише в гівно, шукай жолуді, найдеш і будь щасливий...
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24.08.2021 19:47 Ответить
Зачем в Жашкове старый свинарник,если там есть новый свинарник и конезавод известный на весь мир?
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20.08.2021 23:54 Ответить
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И назовем ее усадьбой зеленского. куда ж без этого недомерка.
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20.08.2021 20:00 Ответить
По приказанию главноуправляющего канцеляриею Его Императорского Величества по принятию прошений, на Высочайшее Имя приносимых, сим объявляется мещанке Екатерине Масловой, что Его Императорское Величество, по Всеподданнейшему докладу Ему, снисходя к просьбе Масловой, Высочайше повелеть соизволил заменить ей каторжные работы поселением в местах не столь отдаленных

)
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20.08.2021 20:03 Ответить
Платить кто будет?
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20.08.2021 20:06 Ответить
ты РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 1344
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20.08.2021 23:12 Ответить
Да, єто я, с права, а ты с лева.
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21.08.2021 13:44 Ответить
Пятничный Квартал 95 от СНБО !!! СНБО поручил восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве - Цензор.НЕТ 2762
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20.08.2021 20:07 Ответить
Тобто,зруйнував якийсь невідомий забудовник,невстановленою технікою,з кришуванням мєнтовським,а відновлювати,-бюджетом міста і країни ?????
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20.08.2021 20:11 Ответить
На мою думку це якраз і доводить, що оце нічне руйнування було нічим нішим як шоу, щоб "насрать на хвіст" Кличку і звинуватить його в тому що при ньому в Києві - "бардак"! Але "ЗЕлені" навіть це нормально зробить не змогли: он пишуть, що саме Ткаченко затвердив будівництво нового об"єкту на місці садиби Барбана!
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21.08.2021 01:29 Ответить
Решили наказать Виталю и оставить без отката. Напугали ежа голой попой, Виталя найдет где еще землю застройщику продать.
Походу Кличко для Зебила превратился во второго Пороха из-за которого он кушать не может.
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20.08.2021 20:15 Ответить
а кому конкретно це доручення? Якій юрособі?
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20.08.2021 20:16 Ответить
,😁😁😁😁как , как Карл ????
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20.08.2021 20:16 Ответить
по-перше, як стосується руйнування сараю ради безпеки і оборони?
по-друге, як вони собі уявляють відновити? з будівельного сміття зліпити сарай заново?
Як вже всі стомились від сраного цирку Зеленського.
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20.08.2021 21:02 Ответить
Невже зє міністра зє культуркі розстріляють, разом з ківою???
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20.08.2021 21:02 Ответить
предлагаю Киевраде принять решение о том, чтобы зеленое чмо обьявило coming out
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20.08.2021 21:03 Ответить
Хто такий Барбан?
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20.08.2021 21:11 Ответить
дореволюционный Беня
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20.08.2021 23:13 Ответить
"Власниками садиби до 1917 року були титулярний радник Олександр Барбан, потім дворянин Іван Гореславський, за ним - провізор В'ячеслав Геращеневський. У радянські часи будівлю націоналізували. У 1944 -1945 роках тут мешкав голова Комітету в справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, академік-драматург Олександр Корнійчук.
Садиба Барбана - це одноповерховий будинок, прикрашений неокласичним оздобленням. За інформацією громадської організації «Мапа реновації», у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні зазначали: «Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором - русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва». Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не мала."
Згідно "Табелі про ранги" Царської Росії "титулярний радник" - особа 9 класу - армійський майор Яку саме посаду займав - не відомо На момент його життя майор міг буть максимально командиром батальйону В чому полягає "історичність даної особи - не відомо Такх "майорів" у РОсії було "вагон і маленька тачка"!
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21.08.2021 01:46 Ответить
От і я так думаю.
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21.08.2021 08:26 Ответить
Да ладно............. ухекали, нехер оправдываться. РНБО доручила відновити зруйновану садибу Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 103
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20.08.2021 21:27 Ответить
Вибл@док Кличко робить вигляд, що він тут ні до чого. Втім, як завжди.
У Києві тотальне свавілля забудовників, а це падло усе робить, щоб це свавілля лише посилювалося.
Дуже хотілося б побачити боксера-імбецила за гратами.
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20.08.2021 21:52 Ответить
прывет горячий циркачам именни 95 -го, по мозгам))))
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20.08.2021 22:30 Ответить
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
Мені щиро похер на зеленського, мене турбує мій рідний Київ, до якого ти, скоріш за усе, не маєш жодного відношення.
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20.08.2021 22:37 Ответить
Я не маю жодного відношення до Київа, але ти є - гребаний троль
і Київ не твоїм родним містом))))))))))))))
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23.08.2021 07:30 Ответить
Стало бакс против рупия, что эта морда и не с Украины.
"Мені щиро похер на зеленського" ... на каком это наречии
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23.08.2021 07:40 Ответить
Вчи українську, тоді у тебе не буде дурних питань.
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24.08.2021 14:30 Ответить
Правильно писати "Києва". Ти азів нашої мови не знаєш.
І я, на відміну від тебе, корінний киянин з діда-прадіда.
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24.08.2021 14:32 Ответить
Есть тысячи раисян которые знают иврит лучше иудеев. Особенно со словарем. Не это главное. От тебя, ...., кацапом за сотню верст смердит. Так блиц. Чей Крым?
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24.08.2021 17:36 Ответить
95 квартал, сезон РНБО, нові серії... Коротше - цирк на дроті...
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20.08.2021 21:59 Ответить
Восстановить за счет тех кто ее снес, это было бы неплохим уроком умникам на будущее, п то ничего святого кроме бабла нет. И вот только не надо шо Виталик был не в курсах)
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20.08.2021 22:32 Ответить
Это похоже на то как пердонуть в муку. Пыль пошла и на этом всё
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20.08.2021 23:20 Ответить
Доручила кому конкретно?
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21.08.2021 04:18 Ответить
Та до жопы им та глыба каменная была. А снесли, сразу глисты закопошились. Зебилоиды. Как снесли, теперь желание нагреть руки у каждого появилось.
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21.08.2021 04:23 Ответить
Безконечная схема: "ломай-строй-ломай..."
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21.08.2021 09:09 Ответить
Совет нацбезопасности и обороны.
Разрушенный особняк подорвал обороноспособность Украины!
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21.08.2021 09:21 Ответить
 
 