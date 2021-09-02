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"Будинок-монстр" на Подолі не введуть в експлуатацію: Суд відновив заборону

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Суд скасував постанову, якою раніше дозволили ввести в експлуатацію "Будинок монстр" на столичному Подолі.

Про це у Facebook повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Суд скасував постанову апеляційної інстанції, якою раніше дозволили ввести в експлуатацію будівлю.

"Верховний Суд скасував ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 року у справі № 910/27779/14, якою були скасовані заходи забезпечення позову", - йдеться в повідомленні.

Забезпечення позову полягали у забороні ДАБІ узгоджувати та видавати документи про готовність об`єкта будівництва до експлуатації, а також видавати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта стосовно "Будинку-монстра" або окремих його частин.

"Таким чином, суд, який виніс ухвалу, і має право її скасовувати, а в такому разі право залишається за Господарським судом Києва", - підсумувала депутатка.

Також читайте: Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Нужно занести еще в верховный суд.
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02.09.2021 16:34
+4
У Китаї такиих монстрів "валять" десятками і не шкодують.
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02.09.2021 18:26
+3
Уже нужно нести в хозяйственный ,но с учетом верховного
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02.09.2021 16:35
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Нужно занести еще в верховный суд.
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02.09.2021 16:34 Відповісти
Уже нужно нести в хозяйственный ,но с учетом верховного
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02.09.2021 16:35 Відповісти
Нужно занести в Апеляционный Вовк всё порешает...
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02.09.2021 17:38 Відповісти
Та не, тут дело серьёзней. уже надо судью Чауса подключать.
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02.09.2021 21:36 Відповісти
Этот дом имеет богатую историю и добрые традиции: кто только на этой незаконной стройке не зарабатывал! СБУ, Генпрокуратура, КГГА, несколько мэров (включая дебила), суды всех инстанций, адвокаты, секретари судов...
Уже потому его не следует никогда вводить в эксплуатацию. Трагикомедия независимой Украины продолжается.
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02.09.2021 18:55 Відповісти
Да решайте уже хоть что-то: или запускайте, или сносите. Стоит как кость в горле, из-за него несколько выходов из подземного перехода перекрыты.
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02.09.2021 16:36 Відповісти
А я думал монстры живут в Верховной зРаде и Охвисе потерпевшего Приныжня Украины "Будинок-монстр" на Подолі не введуть в експлуатацію: Суд відновив заборону - Цензор.НЕТ 7640
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02.09.2021 16:41 Відповісти
ОЙ! Никто его разбирать не будет. Ну так найдут "кого надо" и занесут ему "сколько скажет".
Нет у нас прецедента дома новые ломать.
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02.09.2021 16:53 Відповісти
Кличко взятку получил, и это главное.
А вы там судитесь хоть до второго пришествия
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02.09.2021 17:09 Відповісти
И все вы зебилы знаете, все умеете....Откуда вы такие вумные беретесь?
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02.09.2021 18:54 Відповісти
Скоро зебилы посадят в кресло мэра своего клоуна и застройщики легко запустят этот бордель
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02.09.2021 17:44 Відповісти
Там кстати есть квартирка шарлатана Хаяла Алекперова из битвы экстрасенсов. Смотрите, а то ещё порчу наведёт.))
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02.09.2021 17:53 Відповісти
У Китаї такиих монстрів "валять" десятками і не шкодують.
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02.09.2021 18:26 Відповісти
В Китае таких монстров понастроили и стоят как березки. Города превратились в каменные джунгли. Валят только еденицы.
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03.09.2021 03:55 Відповісти
Знести на фіг цю страхомудію - Киїів перетворюють на музей пострадянщини під відкритим небом "Будинок-монстр" на Подолі не введуть в експлуатацію: Суд відновив заборону - Цензор.НЕТ 7514
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02.09.2021 21:19 Відповісти
Отдать под прези-универ.
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02.09.2021 21:45 Відповісти
 
 