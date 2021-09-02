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вуз (903) рейтинг (1617) Минобразования (1685) высшее образование (168)

10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования

10 высших учебных заведений Украины попали в рейтинг лучших университетов мира от журнала Times Higher Education - правда, занимают места во второй его половине.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские университеты среди мировых заведений расположились на следующих позициях:

  • Сумской государственный университет - 501-600 место;

  • Национальный университет "Львовская политехника" - 601-800 место;

  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001-1200 место;

  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;

  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1201+ место;

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 1201+ место;

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;

  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 1201+ место;

  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место.

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Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1 600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
то для рагулів які не здали ЗНО
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02.09.2021 16:53
+4
Смею предположить, что в минобразования никто в университетах не учился и англмйского не знает.
Это не место, а количество баллов
Тесть - рейтинг напечатан с точностью до наоборот.
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02.09.2021 17:17
+3
А поплавок? 10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9074
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02.09.2021 16:51
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А поплавок? 10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9074
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02.09.2021 16:51 Ответить
то для рагулів які не здали ЗНО
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02.09.2021 16:53 Ответить
Та то понятно, но "как дышал" 10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4659
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02.09.2021 16:54 Ответить
10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2509
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02.09.2021 16:57 Ответить
Смею предположить, что в минобразования никто в университетах не учился и англмйского не знает.
Это не место, а количество баллов
Тесть - рейтинг напечатан с точностью до наоборот.
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02.09.2021 17:17 Ответить
Смею предположить, що ви з 73%, що навчалися в трускавецькому курортному університеті?
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02.09.2021 18:18 Ответить
Обезьяны умнее
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13.01.2022 21:19 Ответить
ХНУ им Каразина 2-е место в Украине.
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02.09.2021 17:33 Ответить
500-1000 місця? Ми десь в Африці живемо?
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02.09.2021 18:17 Ответить
Увы, Украине до Африки тоже неблизко.
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02.09.2021 19:13 Ответить
Просто автор статьи заканчивал Сумской университет... 10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4508 10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4508 10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4508
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02.09.2021 21:26 Ответить

Taras Shevchenko National University of Kyiv : Rankings
https://www.topuniversities.com › ...



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Taras Shevchenko National University of Kyiv is one of the top Public universities in Kyiv, Ukraine. It is ranked #601-650 in QS Global World Rankings 2022.

ФИРШТЕЙН? 10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7926
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02.09.2021 21:37 Ответить
Сумы - тоже нехило (701-750)
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02.09.2021 21:40 Ответить
Не всегда удается решать проверочные задания самостоятельно, не прибегая к поддержке извне, вовремя найденные ответы на контрольная работа позволят быстро подготовиться и в результате получить высокий балл.контрольная работа.
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23.09.2021 20:49 Ответить
 
 