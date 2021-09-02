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10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти

Десять закладів вищої освіти України потрапили до рейтингу найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education, щоправда, посідають місця в другій його половині.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

Українські університети серед світових закладів розташувалися на таких позиціях:

  • Сумський державний університет – 501-600 місце;
  • Національний університет "Львівська політехніка" – 601-800 місце;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001-1200 місце;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1201+ місце;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1201+ місце;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце;

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Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 охоплює 1600 університетів із 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань і міжнародні перспективи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
то для рагулів які не здали ЗНО
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02.09.2021 16:53
+4
Смею предположить, что в минобразования никто в университетах не учился и англмйского не знает.
Это не место, а количество баллов
Тесть - рейтинг напечатан с точностью до наоборот.
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02.09.2021 17:17
+3
А поплавок? 10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9074
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02.09.2021 16:51
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А поплавок? 10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9074
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02.09.2021 16:51 Відповісти
то для рагулів які не здали ЗНО
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02.09.2021 16:53 Відповісти
Та то понятно, но "как дышал" 10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4659
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02.09.2021 16:54 Відповісти
10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2509
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02.09.2021 16:57 Відповісти
Смею предположить, что в минобразования никто в университетах не учился и англмйского не знает.
Это не место, а количество баллов
Тесть - рейтинг напечатан с точностью до наоборот.
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02.09.2021 17:17 Відповісти
Смею предположить, що ви з 73%, що навчалися в трускавецькому курортному університеті?
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02.09.2021 18:18 Відповісти
Обезьяны умнее
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13.01.2022 21:19 Відповісти
ХНУ им Каразина 2-е место в Украине.
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02.09.2021 17:33 Відповісти
500-1000 місця? Ми десь в Африці живемо?
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02.09.2021 18:17 Відповісти
Увы, Украине до Африки тоже неблизко.
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02.09.2021 19:13 Відповісти
Просто автор статьи заканчивал Сумской университет... 10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4508 10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4508 10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4508
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02.09.2021 21:26 Відповісти

Taras Shevchenko National University of Kyiv : Rankings
https://www.topuniversities.com › ...



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Taras Shevchenko National University of Kyiv is one of the top Public universities in Kyiv, Ukraine. It is ranked #601-650 in QS Global World Rankings 2022.

ФИРШТЕЙН? 10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7926
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02.09.2021 21:37 Відповісти
Сумы - тоже нехило (701-750)
показати весь коментар
02.09.2021 21:40 Відповісти
Не всегда удается решать проверочные задания самостоятельно, не прибегая к поддержке извне, вовремя найденные ответы на контрольная работа позволят быстро подготовиться и в результате получить высокий балл.контрольная работа.
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23.09.2021 20:49 Відповісти
 
 