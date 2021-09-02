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10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти
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Десять закладів вищої освіти України потрапили до рейтингу найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education, щоправда, посідають місця в другій його половині.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.
Українські університети серед світових закладів розташувалися на таких позиціях:
- Сумський державний університет – 501-600 місце;
- Національний університет "Львівська політехніка" – 601-800 місце;
- Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001-1200 місце;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1201+ місце;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1201+ місце;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце;
Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 охоплює 1600 університетів із 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань і міжнародні перспективи.
Топ коментарі
+5 Atman 9af553dd
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+4 Юрій Ан
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Taras Shevchenko National University of Kyiv : Rankings
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Taras Shevchenko National University of Kyiv is one of the top Public universities in Kyiv, Ukraine. It is ranked #601-650 in QS Global World Rankings 2022.
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