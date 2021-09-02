25-летний украинец Никифоренко умер в Польше после избиения в полиции
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Польские СМИ пишут, что полицейские били украинца, душили его, садились на голову и брызгали газом.
Трагедия произошла во Вроцлаве 30 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
25-летний выходец из Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко возвращался вечером на автобусе после встречи с друзьями. Он был пьян и якобы вел себя неадекватно. Водитель остановил автобус и вызвал спасателей, а те вызвали полицию.
Как пишет издание, полицейские во время допроса утверждали, что украинец был очень агрессивным, оказывал физическое сопротивление и кусался. Но при этом в материалах дела нет данных с нагрудных камер полицейских.
По данным Gazeta Wyborcza, в вытрезвителе полицейские и сотрудники учреждения били Никифоренко дубинками, кулаками и ногами, душили на полу, а позже на кровати, куда его перенесли. Это продолжалось около получаса.
После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, его пытались реанимировать сначала полицейские и врач в медучреждении, а потом работники скорой помощи, но все было безуспешно.
Семья Дмитрия утверждает, что он не злоупотреблял алкоголем, и даже когда выпивал - не был агрессивным.
На время расследование четверо полицейских отстранены от исполнения обязанностей, двое - уволены со службы. Если вина полицейских будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
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Варшава, 5 липня 2004 - Польська поліція у місті Вроцлав офіційно повідомила Генеральному консульству України у Кракові про вбивство трьох українських громадян. П"ятьма місцевими поляками було вбито трьох українських громадян - двох жінок і молодого мужчину... https://www.radiosvoboda.org/a/917373.html
то інщі так і будуть до них відноситись, це по мотивам перебування деяких українців на заробітках у Польщі. Поляки поліцейські повинні понести кримінальну відповідальність за вбивство нашого співгромадянина
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27525235,smierc-ukrainca-we-wroclawiu-ratownik-medyczny-z-izby-wytrzezwien.html
Вроцлавський центр допомоги п'яним особам. Тут під час втручання поліції Дмитро Нікіфоренка помер (Фото: Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)
Смерть українця у Вроцлаві. Ганьба
- Я проводила тренінги для поліції. Я не зустрічала там людей, які мали б проблеми з громадянами інших національностей, - каже Анна Трилінська, юрист Інституту прав мігрантів у Вроцлаві.
"Я висловлюю щирі співчуття родині Дмитрія Нікофоренко та його нареченої. Історія цього юнака вразила мене до глибини душі. Я посилаю співчуття та глибокий жаль", - написала Ольга Хребор, повноважний представник президента Вроцлава у справах жителів. українського походження на своїй сторінці у Facebook.
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....У всех прибывших забирали деньги и документы, фотографировали, записывали личные данные, фиксировали степень опьянения. Далее следовало бесцеремонное раздевание и ледяной душ. Тех, кто никак не мог успокоиться, привязывали к койкам. Наутро, после побудки, дежурный ус Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru танавливал личность граждан, которые накануне ничего о себе сообщить не могли, а фельдшер проводил повторный осмотр. После этого постояльцам выписывали квитанцию за предоставленные услуги (в брежневские времена - от 10 до 25 рублей) и отправляли на все четыре стороны."
в Польше действуют 52 учреждения для ночёвки пьяных (Izba wytrzeźwień), через которые за год проходит около 300 000 человек[23]. Пьяные подвергаются задержанию только при наличии оснований беспокоиться за их жизнь (нахождение рядом с железнодорожными путями, сильный мороз). Полиция должна доставить их домой, и только при невозможности установить адрес или при сопротивлении со стороны задержанных - отправить в вытрезвитель. Такие учреждения называют в Польше самыми дорогими гостиницами, поскольку за пребывание они взимают максимально допустимый тариф ($80 за сутки пребывания)"
Хоча зі мною нічого не траплялось коли був в Польщі, максимум могли запитувати чого приїхав і казати аби забирався на Україну.
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Чушь, украинцы для поляков в 100 раз ближе, чем азиаты или мусульмане.
Мало того, если говорить конкретно о Вроцлаве, то там большинство жителей - это переселённые после Второй мировой войны жители Западной Украины польского происхожденя, но многие из них имеют также и большую примесь укринской крови, у многих проживали или до сих пор проживают родственники в Украине.
Также очень много украинок выходили и сейчас выходят за поляков замуж.
Так что говорить о какой-то антиукраинской ненависти в Польше, мягко говоря, не корректно. Учитывая количество украинцев, которые работают и проживают в польше (до 2,5 млн), можно сказать что случаи конфликтов именно на почве национальности исключительно редки.
Ну вот, теперь все совершенно ясно! Какие вам еще нужны доказательства?
А про камеры --- как мирно утихомирить пьяное быдло??? Варианта кроме отключить камеру и прорубить по рогам нет на этом свете.
А про камеры --- как мирно утихомирить пьяное быдло??? Варианта кроме отключить камеру и прорубить по рогам нет на этом свете.
Но ничего, если полицейские виноваты - они будут отвечать. Польша вам не Украина с судебной рехвормой и новым УК. Наказание ещё построже, чем у нас будет.
якщо польського поліцейського засудять за який-небудь злочин, то відбувати покарання він буде на якій окремій спеціалізованій "поліцейській зоні" чи на звичайній?
На самом деле журналист польской газеты написал, что к нему обратился один из сотрудников полиции и рассказал об этом случае, попросил написать об этом, чтобы дело точно бы не смогли никак замять.
Ещё раз - полицейский (котрый не имел отношения к этому) сам написал журналистам об этом случае, чтоб предать дело огласке.
Вы такое в Украине можете себе представить, чтобы полицейские на незаконные действия других полицейских жкрналистам жаловались?
Тебе скоко бабла не дай - ты все пробухаешь!
в Украине ничем не лучше, только олия дороже,
так как охметов и его клован
доят лохов
которые устроили охоту на Олийныка,
лозинский теперь депутат, а мусора при погонах
Nikogo on ne materil.....
Як раз замовчують. Після констатації смерті годину не викликали слідчих. Родині сказали, що помер від зупинки серця на роботі. Смерть була місяць тому. І тільки завдяки якомусь поліцейському піднявся скандал. Він написав журналістам, що замовчується відверте вбивство і катування. За місяць немає результатів розтину, як і немає причини смерті. До статті всі 9 людей, які на ньому сиділи працювали ніби нічого й не було. І тільки після розголосу двох відсторонили від роботи. Це і є замовчування.
Я до своїх земляків, які тут вдома " был пьян и якобы вел себя неадекватно" відношусь дуже негативно, а якщо ти себе так в чужій країні поводиш, то чого дивуватися?
Це звісно не привід вбивати, але і висновок має бути не "поляки погані", а нефіг бухати до усра.чки.
Справа порушена, будемо бачити.
Бидлота звикла в Україні пиячити та бикувати, бо тут це норма, а ось в нормальних країнах за це п*здять. І це чудово.