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25-летний украинец Никифоренко умер в Польше после избиения в полиции

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

25-летний украинец Никифоренко умер в Польше после избиения в полиции

Польские СМИ пишут, что полицейские били украинца, душили его, садились на голову и брызгали газом.

Трагедия произошла во Вроцлаве 30 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

25-летний выходец из Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко возвращался вечером на автобусе после встречи с друзьями. Он был пьян и якобы вел себя неадекватно. Водитель остановил автобус и вызвал спасателей, а те вызвали полицию.

Как пишет издание, полицейские во время допроса утверждали, что украинец был очень агрессивным, оказывал физическое сопротивление и кусался. Но при этом в материалах дела нет данных с нагрудных камер полицейских.

Читайте: Трех граждан Украины, входящих в банду автоугонщиков, задержали в Польше. ФОТОрепортаж

По данным Gazeta Wyborcza, в вытрезвителе полицейские и сотрудники учреждения били Никифоренко дубинками, кулаками и ногами, душили на полу, а позже на кровати, куда его перенесли. Это продолжалось около получаса.

После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, его пытались реанимировать сначала полицейские и врач в медучреждении, а потом работники скорой помощи, но все было безуспешно.

Семья Дмитрия утверждает, что он не злоупотреблял алкоголем, и даже когда выпивал - не был агрессивным.

Смотрите: Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте. ВИДЕО+ФОТО

На время расследование четверо полицейских отстранены от исполнения обязанностей, двое - уволены со службы. Если вина полицейских будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
Что значит умер?
Убили!
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02.09.2021 17:48
+27
Так "украинцы" сами виноваты, что с ними обращаются как с быдлом поляки! С немцами или шведами ляхи себе не могут позволить так общатся.
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02.09.2021 17:41
+26
полицейским там ничего не будет. Не первый такой случай.

Там не будут относится к украинцу, как поляку, не надейтесь.
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02.09.2021 17:35
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Украинцы сами виноваты, законы у нас лояльны к судам, мусорам, а их отстреливать нужно законно и за это премии давать, чтобы быстрее очистить страну от мразей
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03.09.2021 09:25 Ответить
Жрать водяру надо в меру. А если допился до белки то кто ему доктор? Понятно сейчас родственники будут говорить что умерший был святым ещё при жизни. У меня товарищ рассказывал как с кумом в поляндии на зароб1тках гарно нарезались и зарубились с местными. Пшеки полицаев вызвали. Больше 3 промилле в алкотестер выдул когда полиция в участок завезла. Думали тестер бреше, в другом также показало. И товарищ бодрячком ходил Умеют наши водку с моцным пивом пить.
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02.09.2021 20:08 Ответить
Проживши щасливо в Польщі півтора року вкотре і наполегливо стверджую : бути дібілом в Польщі є катастрофічно невигідно . Польща , на відміну від України не плекає дібілів , не вирощує їх за допомогою телебачення ,а всіляко робить їхнє життя нестерпним , космічно дорогим і навіть небезпечним . Там існує нульова толерантність суспільства і влади до дібілізму , оскільки це різко покращує якість життя нормальних громадян і гостей країни . Всі хто планує мандрівку до Польщі , візьміть це на замітку . Про всяк випадок .
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02.09.2021 20:26 Ответить
Цікаво, польські мусора поставили самотужки діагноз? І що означає нульова терпимість - це саме той випадок? Тобто на власний розсуд будь-який пшекський мусор ставить діагноз "дебіл" і виконує посадову інструкцію, а саме ******* сабжа до смерті?
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02.09.2021 21:11 Ответить
Е ні . Читайте уважніше . Діагноз поставили водій і пасажири . Зупинили автобус і викликали поліцію . Ну не ******* вони дібілів . На щастя є ще такі суспільства в світі . Там безпечно і затишно .
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02.09.2021 21:54 Ответить
Тобто в польщі дебільність що є медичним діагнозом є злочином який карається смертю. Діагноз ставлять випадкові пасажири а мусора виносять вирок і одразу страчують. Цікаво.
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02.09.2021 22:45 Ответить
І не тільки в Польщі . Закони штату Техас прямо дозволяють третім особам відстрілювати дібілів на місці і без попередження . Тому там не було жодного пограбованого магазину , жодної знищеної лавочки . Всі люди ввічливі , доброзичливі і посміхаються один одному . Повна безпека , на відміну від інших штатів .
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03.09.2021 07:18 Ответить
а где видно про его поведение???, со слов убивших его полициянтов??? или спасителей???
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02.09.2021 21:42 Ответить
водитель остановил автобус и вызвал полицию . Я много раз бывал в Польше в том числе во Вроцлаве . Что нужно делать чтобы водитель остановил автобус и вызвал полицию ?
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02.09.2021 21:57 Ответить
вы и ответьте
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02.09.2021 22:00 Ответить
я могу только фантазировать - орал , матерился , на просьбу водителя ответил оскорблением . оказал сопротивление приехавшим полицейским . те скорее всего обозлились ибо пьяный да еще иностранец . применили силу , не церемонились это привело к смерти задерживаемого . я сам в Амстердаме вежливо ругался с представителями закона , но не матом крыл а аргументированно оцтаивал свои права . Они ответили такой закон , пришлось согласиться . Расстались друзьями . Надо быть мудрее , но к сожалению мудрость приходит вместе со старостью , а иногда старость приходит одна .

..
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02.09.2021 22:08 Ответить
считаете 25 летний (пусть даже в дюппель пьяный ) винничанин, может вести себя неадекватней араба, негра, русского?
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02.09.2021 22:13 Ответить
я не знаю как он себя вел поэтому написал "фантазирую" ибо остановить автобус и вызвать полицию надо иметь веские причины . если бы он читал книгу сидя в автобусе полицию бы врядли вызывали .
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02.09.2021 22:19 Ответить
ну так, даже если бы он облевал пол-Вроцлава, это не повод "перестараться" в участке, до смерти человека - так я понятней изъясняюсь??
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02.09.2021 22:22 Ответить
А Винница это культурная столица? 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 8404
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03.09.2021 11:02 Ответить
А что для тебя культурная столица, помет шарикова? Мацква?
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03.09.2021 11:52 Ответить
поляки вбивці..там таких що ненавидять украінців багато...треба думати куда ідешь працювати.....да поляки с голоду сдохнуть якщо там не буде украінців..варіантів багато..у нас теж багато поляків е і напиваються як свині..це один варіант..е і другий може з тиждень не вийти на роботу в польщі .. бастануть.. і е третій послать іх нах..й і найти цівілізону державу для праці.
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02.09.2021 21:10 Ответить
"Трагедія сталася у Вроцлаві 30 липня..."

Варшава, 5 липня 2004 - Польська поліція у місті Вроцлав офіційно повідомила Генеральному консульству України у Кракові про вбивство трьох українських громадян. П"ятьма місцевими поляками було вбито трьох українських громадян - двох жінок і молодого мужчину... https://www.radiosvoboda.org/a/917373.html
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03.09.2021 07:41 Ответить
Не знаю як там було у цьому випадку, але як що люди себе вважають дебілами і биками,
то інщі так і будуть до них відноситись, це по мотивам перебування деяких українців на заробітках у Польщі. Поляки поліцейські повинні понести кримінальну відповідальність за вбивство нашого співгромадянина 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 9055
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02.09.2021 21:12 Ответить
Нечего нажираться и права качать,ясен пень он был пушистый,да и не выпивал
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02.09.2021 21:24 Ответить
То ти не "жреш"?
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02.09.2021 22:01 Ответить
треба 10 полякiв зловити та обнулити
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02.09.2021 21:58 Ответить
Братуха , ну не можна в Польщі в громадському транспорті ригати , викрикати п'яні матюки , обісцатись і лізти в драку з водієм , погрожувати пасажирсм , ламати сідушки і кричати : "всє баби б..ди . Для цього є Росія . Країна для дібілів .
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02.09.2021 22:11 Ответить
Відкіля такі знання про бухариків, часом сам не з Донбасу, чи кацапії? Та й трішки поваги до загиблого.
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03.09.2021 06:34 Ответить
Па ходу вася ні , не з Донбасу і не з кацапії . Просто за останні 7 років багато "нових львів'ян" з'явилось в моєму рідному місті . Часом доводиться пояснювати їм у недемократичний спосіб , що Україна - це Європа . Але ж це повинна робити разом з суспільством і поліція .
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03.09.2021 07:29 Ответить
Для чого ти таке кажешь, може такого не було, може поляки зацепили і почалася драка а винного зробили українця, сам бачив як поляки в автобусі пяні оскорбляють і цепляють українців, що починається драка
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03.09.2021 09:42 Ответить
Ну якшо "сам бачив" - то канєшно! 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 2357 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 3292
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03.09.2021 11:05 Ответить
В углу давно стоял?)))
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03.09.2021 12:28 Ответить
А нам поляки розповідають як ми повинні відноситись до історії, УПА, наших національних героїв. Тоді треба вимагати відповіді, що це за катування українця до смерті в ХХІ столітті?
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02.09.2021 21:59 Ответить
Смерть українця у Вроцлаві. Фельдшер із центру тверезості подав у відставку



https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27525235,smierc-ukrainca-we-wroclawiu-ratownik-medyczny-z-izby-wytrzezwien.html

25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 4481
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02.09.2021 22:01 Ответить
25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 5509
Вроцлавський центр допомоги п'яним особам. Тут під час втручання поліції Дмитро Нікіфоренка помер (Фото: Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

Смерть українця у Вроцлаві. Ганьба
- Я проводила тренінги для поліції. Я не зустрічала там людей, які мали б проблеми з громадянами інших національностей, - каже Анна Трилінська, юрист Інституту прав мігрантів у Вроцлаві.

"Я висловлюю щирі співчуття родині Дмитрія Нікофоренко та його нареченої. Історія цього юнака вразила мене до глибини душі. Я посилаю співчуття та глибокий жаль", - написала Ольга Хребор, повноважний представник президента Вроцлава у справах жителів. українського походження на своїй сторінці у Facebook.



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Смерть українця у Вроцлаві. Після статті "Виборча" четверо поліцейських були відсторонені, двоє - за усунення зі служби
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02.09.2021 22:05 Ответить
это точно центр допомоги? больше на переоборудованный барак Освенцим похоже
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02.09.2021 22:30 Ответить
тобі сюди, в совок
25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 6162

25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 2766
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03.09.2021 10:37 Ответить
так совка то нет уже польша вон эстафету приняла любитель совков
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03.09.2021 14:57 Ответить
Ага "....Добро пожаловать в вытрезвитель! Чтобы не попасть туда, приходилось платить. Нет денег - придется ехать в учреждение. Там проводили измерение давления, составляли протокол, фотографировали, а потом отнимали одежду (кроме трусов), деньги и ценные вещи. Выдать их должны были при выходе из вытрезвителя, но порой граждане лишались всего, с чем их забрали.
....У всех прибывших забирали деньги и документы, фотографировали, записывали личные данные, фиксировали степень опьянения. Далее следовало бесцеремонное раздевание и ледяной душ. Тех, кто никак не мог успокоиться, привязывали к койкам. Наутро, после побудки, дежурный ус Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru танавливал личность граждан, которые накануне ничего о себе сообщить не могли, а фельдшер проводил повторный осмотр. После этого постояльцам выписывали квитанцию за предоставленные услуги (в брежневские времена - от 10 до 25 рублей) и отправляли на все четыре стороны."
в Польше действуют 52 учреждения для ночёвки пьяных (Izba wytrzeźwień), через которые за год проходит около 300 000 человек[23]. Пьяные подвергаются задержанию только при наличии оснований беспокоиться за их жизнь (нахождение рядом с железнодорожными путями, сильный мороз). Полиция должна доставить их домой, и только при невозможности установить адрес или при сопротивлении со стороны задержанных - отправить в вытрезвитель. Такие учреждения называют в Польше самыми дорогими гостиницами, поскольку за пребывание они взимают максимально допустимый тариф ($80 за сутки пребывания)"
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05.09.2021 11:33 Ответить
Кстати поляки на стороне украинца и осуждают свою полицию за неадекватные действия . Соболезнования родственникам погибшего .
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02.09.2021 22:16 Ответить
Судя по польской прессе начальник полиции отстранил четверых полицейских от службы . В отношении двоих начата процедура увольнения из полиции . Прокуратура открыла производство в отношении неумышленного убийства .
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02.09.2021 22:45 Ответить
польское правительство предпринимает титанические меры чтобы увеличить количество трудовых мигрантов из Украины
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02.09.2021 23:37 Ответить
Да то кацап, из Пензы гавкнул...
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03.09.2021 07:03 Ответить
Років зо три тому, яуийсь польський міністр, реагуючи на випадкі прояву поляками українофобства, сказав у ЗМІ, що без українських робітників ВВП Польщі впаде ********** на 2-3 відсотки... Родичам треба подати в ЄСПЛ, не сподіватись на польське правосуддя.
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03.09.2021 07:41 Ответить
Если вы не в кусе, то ЕСПЧ это крайняя инстанция) Если еще не было судов в Польше(как и в другом государстве), то там даже не примут заявление)
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03.09.2021 10:05 Ответить
Даже если парень вёл себя неадекватно - убивать зачем? Скрутили - связали и пусть отсыпается.
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02.09.2021 23:38 Ответить
Поляки захищають свій дім від українців, закон їм забороняє, от вони й поступають проти закону. Ми для Польщі , що мусульмани для Франції чи азіати для Англії, приїхали в їхній дім аби їх витіснити, замістити собою та переробити на свій лад. Так вже є , що replacement migration ********* ніде в світі, але не всі мають сміливість порушити закон і вбити гостя.
Хоча зі мною нічого не траплялось коли був в Польщі, максимум могли запитувати чого приїхав і казати аби забирався на Україну.
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03.09.2021 00:24 Ответить
"Ми для Польщі , що мусульмани для Франції чи азіати для Англії"
-----------------------------------------------
Чушь, украинцы для поляков в 100 раз ближе, чем азиаты или мусульмане.
Мало того, если говорить конкретно о Вроцлаве, то там большинство жителей - это переселённые после Второй мировой войны жители Западной Украины польского происхожденя, но многие из них имеют также и большую примесь укринской крови, у многих проживали или до сих пор проживают родственники в Украине.

Также очень много украинок выходили и сейчас выходят за поляков замуж.
Так что говорить о какой-то антиукраинской ненависти в Польше, мягко говоря, не корректно. Учитывая количество украинцев, которые работают и проживают в польше (до 2,5 млн), можно сказать что случаи конфликтов именно на почве национальности исключительно редки.
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03.09.2021 08:06 Ответить
не говорите херни
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03.09.2021 09:26 Ответить
1. Семья погибшего утверждает, что он с самого детства был хорошим, а когда выпивал, то не буянил, а сразу ложился спать. 2. На полицейских не было нагрудных видеокамер.
Ну вот, теперь все совершенно ясно! Какие вам еще нужны доказательства?
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03.09.2021 00:29 Ответить
В Польше живу возле Вроцлава, раз 5 наблюдал как украинцев в парках, за выпиванием полиция ловила. Останавливался посмотреть. По мне культурно общались в рамках. И пару раз наблюдал картину где местные поляки напились и буянили . Задерживали их очень жестко. Так что в пушистость украинца, которого даже водитель автобуса высадил --- не верю!!! Так же знаю неоднакратные случаи когда наши украинцы салятся за руль очень пьяными. Или пьяными дерутся с поляками. Ребята кто такой культуры --- едьте работать на РФию вам там больше понравится!!! И оставайтесь там жить на радость...
А про камеры --- как мирно утихомирить пьяное быдло??? Варианта кроме отключить камеру и прорубить по рогам нет на этом свете.
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03.09.2021 02:02 Ответить
В Польше живу возле Вроцлава, раз 5 наблюдал как украинцев в парках, за выпиванием полиция ловила. Останавливался посмотреть. По мне культурно общались в рамках. И пару раз наблюдал картину где местные поляки напились и буянили . Задерживали их очень жестко. Так что в пушистость украинца, которого даже водитель автобуса высадил --- не верю!!! Так же знаю неоднакратные случаи когда наши украинцы салятся за руль очень пьяными. Или пьяными дерутся с поляками. Ребята кто такой культуры --- едьте работать на РФию вам там больше понравится!!! И оставайтесь там жить на радость...
А про камеры --- как мирно утихомирить пьяное быдло??? Варианта кроме отключить камеру и прорубить по рогам нет на этом свете.
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03.09.2021 02:03 Ответить
я бы сказал пьют больше нашего
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03.09.2021 09:26 Ответить
Быдл - не быдло, а убивать его, тем не менее, не нужно было.
Но ничего, если полицейские виноваты - они будут отвечать. Польша вам не Украина с судебной рехвормой и новым УК. Наказание ещё построже, чем у нас будет.
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03.09.2021 08:14 Ответить
Скрутить и депортировать в Украину с запретом въезда в ЕС, но не убивать...
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03.09.2021 08:36 Ответить
Это не стереотип. Это заложено генетически еще с прошлых веков. У меня дед-прадет с западной Украины под поляками жили. Много чего "интересного" рассказывали. Для них немцы как спасение было (кроме евреев разумеется) Те кто едут в Польшу должны это понимать, если есть чем. Или выбирать другую страну с более цивилизованным менталитетом. В той же Чехии уже совсем другое отношение.
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03.09.2021 08:49 Ответить
угу, дід і прадід западенці, а породили кацапоізичного обрізанта... 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 7848
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03.09.2021 09:47 Ответить
Это в той Чехии, где силезских немцев выгоняли после войны подсрачниками, да так, что МИЛЛИОН немцев погибло в процессе этого "переселения"? 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 5474
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03.09.2021 11:11 Ответить
Хто знає, підкажіть:
якщо польського поліцейського засудять за який-небудь злочин, то відбувати покарання він буде на якій окремій спеціалізованій "поліцейській зоні" чи на звичайній?
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03.09.2021 07:46 Ответить
Кстати, ребятки, которые пишут, что польская полиция и вообще поляки такие плохие и вообще ненавидят украинцев.
На самом деле журналист польской газеты написал, что к нему обратился один из сотрудников полиции и рассказал об этом случае, попросил написать об этом, чтобы дело точно бы не смогли никак замять.
Ещё раз - полицейский (котрый не имел отношения к этому) сам написал журналистам об этом случае, чтоб предать дело огласке.
Вы такое в Украине можете себе представить, чтобы полицейские на незаконные действия других полицейских жкрналистам жаловались?
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03.09.2021 08:24 Ответить
Є і в нас такі, мало але є, а звідки інсайди беруться
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03.09.2021 09:30 Ответить
Это на самом деле радует.
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03.09.2021 14:00 Ответить
И там полицейских посадят, а у нас просто переведут в другую область.
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03.09.2021 08:35 Ответить
Ну что тут скажешь. Экономически они оторвались малеха благодаря евробаблу. Но ментально от нас не ушли. Это было очевидно. Те же прибалты в этом смысле больше европейцы, хоть и победнее.
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03.09.2021 08:40 Ответить
Экономически они оторвались благодаря тому что шарашат как глухонемые! 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 8071
Тебе скоко бабла не дай - ты все пробухаешь! 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 4275
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03.09.2021 11:13 Ответить
увы, бухло не доводит до доброго,
в Украине ничем не лучше, только олия дороже,
так как охметов и его клован
доят лохов
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03.09.2021 09:05 Ответить
вспомним лозинского с судьёй, прокурором и райотделом,
которые устроили охоту на Олийныка,
лозинский теперь депутат, а мусора при погонах
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03.09.2021 09:08 Ответить
Ахметов олієй не займається, це скажи Дякую Зе яке назначіло свою знайому на голову Антімономопольного комітету, вони цим повинні займатися
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03.09.2021 09:27 Ответить
На Реал Вине написано в Польше полицейские убили украинца, вот так должна називаться статья!
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03.09.2021 09:24 Ответить
ляхи прям настолько озверели, что убили человека и не важно что это не поляк! 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією - Цензор.НЕТ 9833
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03.09.2021 09:29 Ответить
Reporterzy Polsat News dotarli do nagrań z monitoringu, na których widać, jak 25-letni Dmytro Nikiforenko opuszcza wraz z ratownikami medycznymi miejski autobus. Karetkę wezwał kierowca, który zauważył, że młody Ukrainiec mówi do siebie i uderza głową w szybę. Sanitariusze uznali, że jest on pijany i wezwali policję. Mężczyzna zmarł na izbie wytrzeźwień. Do śmierci mogli doprowadzić policjanci.

Nikogo on ne materil.....
Як раз замовчують. Після констатації смерті годину не викликали слідчих. Родині сказали, що помер від зупинки серця на роботі. Смерть була місяць тому. І тільки завдяки якомусь поліцейському піднявся скандал. Він написав журналістам, що замовчується відверте вбивство і катування. За місяць немає результатів розтину, як і немає причини смерті. До статті всі 9 людей, які на ньому сиділи працювали ніби нічого й не було. І тільки після розголосу двох відсторонили від роботи. Це і є замовчування.
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03.09.2021 10:31 Ответить
народ который голосует за шута во время войны, презирают везде.
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03.09.2021 11:18 Ответить
Он был пьян и якобы вел себя неадекватно. Водитель остановил автобус и вызвал спасателей, а те вызвали полицию.

Я до своїх земляків, які тут вдома " был пьян и якобы вел себя неадекватно" відношусь дуже негативно, а якщо ти себе так в чужій країні поводиш, то чого дивуватися?
Це звісно не привід вбивати, але і висновок має бути не "поляки погані", а нефіг бухати до усра.чки.
Справа порушена, будемо бачити.
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03.09.2021 11:38 Ответить
Хватит уже позориться. Столько холопских комментариев.
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03.09.2021 17:33 Ответить
Кто не был буйным, тот не был пьян, катування думаю нет в служебных инструкциях полицейских ни в одной стране мира.
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03.09.2021 12:01 Ответить
Поліцейські тварюки. Як би людина себе не поводила це не привід її вбивати.
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03.09.2021 13:49 Ответить
Худоба заслуговує батога. Це аксіома.
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05.09.2021 00:44 Ответить
Щиро похер на життя подібної худоби. Подібні срані заробітчани псують імідж України.
Бидлота звикла в Україні пиячити та бикувати, бо тут це норма, а ось в нормальних країнах за це п*здять. І це чудово.
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05.09.2021 00:43 Ответить
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