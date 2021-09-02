25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією

Польські ЗМІ пишуть, що поліцейські били українця, душили його, сідали на голову і бризкали газом.

Трагедія сталася у Вроцлаві 30 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta Wyborcza.

25-річний виходець з Немирова Вінницької області Дмитро Никифоренко повертався ввечері автобусом після зустрічі з друзями. Він був п'яний і нібито поводився неадекватно. Водій зупинив автобус і викликав рятувальників, а ті викликали поліцію.

Як пише видання, поліцейські під час допиту стверджували, що українець був дуже агресивним, чинив фізичний опір і кусався. Але при цьому в матеріалах справи немає даних із нагрудних камер поліцейських.

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За даними Gazeta Wyborcza, у витверезнику поліцейські і співробітники установи били Никифоренка кийками, кулаками і ногами, душили на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Це тривало приблизно пів години.

Після того як чоловік перестав подавати ознаки життя, його намагалися реанімувати спочатку поліцейські і лікар у медустанові, а потім працівники швидкої допомоги, але все було марно.

Сім'я Дмитра стверджує, що він не зловживав алкоголем, і навіть коли випивав – не був агресивним.

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На час розслідування четверо поліцейських відсторонені від виконання обов'язків, двоє - звільнені зі служби. Якщо вина поліцейських буде доведена, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.