Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена продемонстрировала поддержку Вашингтоном Киева перед агрессией со стороны РФ.

Такое мнение 2 сентября на Киевском форуме по безопасности выразил посол США в Украине (в 2003–2006 годах) Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".

"Визит президента Зеленского в США был успешным. Встреча с Джо Байденом была запланирована на один час, однако, продолжалась два часа", – сказал дипломат.



По словам Хербста, обе стороны, в частности, согласовали вопрос "мощной поддержки США Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии". Так, США было выделено Украине $60 млн оборонной помощи. Кроме того, между двумя странами будет "возобновлена работа комиссии высокого уровня".



"Для Байдена было очень важно подчеркнуть это после тех проблем, которые пережила Америка в связи с событиями в Афганистане, – отметил экс-посол. – Соединенные Штаты готовы поднять уровень сотрудничества с Украиной, поскольку ваша борьба с агрессией Кремля такая же важная для нас, как и для Украины".

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