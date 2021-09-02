Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена продемонстрировала поддержку Вашингтоном Киева перед агрессией со стороны РФ.
Такое мнение 2 сентября на Киевском форуме по безопасности выразил посол США в Украине (в 2003–2006 годах) Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".
"Визит президента Зеленского в США был успешным. Встреча с Джо Байденом была запланирована на один час, однако, продолжалась два часа", – сказал дипломат.
По словам Хербста, обе стороны, в частности, согласовали вопрос "мощной поддержки США Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии". Так, США было выделено Украине $60 млн оборонной помощи. Кроме того, между двумя странами будет "возобновлена работа комиссии высокого уровня".
"Для Байдена было очень важно подчеркнуть это после тех проблем, которые пережила Америка в связи с событиями в Афганистане, – отметил экс-посол. – Соединенные Штаты готовы поднять уровень сотрудничества с Украиной, поскольку ваша борьба с агрессией Кремля такая же важная для нас, как и для Украины".
Пожалуйста, подождите...
пошли наводнения.
Прибыл в Париж - сгорел Ноттер - Дам - де Пари .
Прибыл в Оман - умер шейх
и т д .
02.09.21 13:23 Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Реформа СБУ, боротьба з корупцією, захист набу, судова реформа, тощо.
Бо ж досі ніфіга не зроблено.
За каждый съеденный ЗЕ витамин США потребуют множество мелких услуг. Это США, а не бюро добрых услуг.
Так он уже один раз строил "совместно с США" вертолеты. Шото их не видно нигде.
А ще - повернення заробітчан з заробітків і припинення потоку валюти у зв'язку із цим...везунчик - ппц.
Украина превращается, превращается в помойку..
- с переселенцами с Лугандонии и Крыма все ОК? Все обеспечены жильем?
свічка
@svecha62
·5 ч
5 000 беженцев из Афганистана готовы принять в Украине Селить их будут в депортационных центрах и палаточных городках. Для увеличения вместимости, в МВД выступили с инициативой разместить беженцев в законсервированных тюрьмах в Киевской области, которые выставлены на продажу.
вот почему многие тянутся к *****-путину и отходят от США - путин своих союзников надо отдать ему должное не бросает даже в самых безнадежных ситуациях - примеры Асад и Лукашенко..
А Лукашенко уже обсуждает вариант вхождения Беларуси в состав РФ...
"Я вижу уникальную возможность для Украины начать новое состояние взаимоотношений с США. Прежде всего это заключается в том, что была предложена новая стратегия развития Украины, потому что уже все устали от слова "реформы". У нас так много реформ… и поэтому мы пошли путем такой трансформации отношений между Украиной и США. Это было преобразовано в конкретные проекты, в конкретные действия, которые были представлены США", - сказал он.
Стефанчук отметил, что Зеленский продолжает популяризировать Украину.
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1)Крысы кремля пытались сорвать визит Первоиерарха Варфоломея в Киев на празднование дня Незавимости Украины...сорвалось..
2) Пытались сорвать Крымскую платформу Зеленского...,сорвалось
3)Пытались обгадить визит Зеленского в США...сорвалось...
4)Пытались стравить лбами Байдена и Зеленского до визита...,сорвалось
5)Украина в Вашингтоне ничего не добьется....поживем увидим... Псы ************...,мымре Ольге прювет от меня...
Watch: Afghan Taliban operate US helicopters and military vehicles
In one video, Taliban members are seen taking pictures on a Humvee. In the other video, the Taliban could be seen surveying Bagram Air Base while sitting in a US military helicopter. Taliban have "seized" the American weapons and equipment, the tweet says.
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