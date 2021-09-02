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Байден (2386) Зеленский (16567) Хербст (117)

Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена продемонстрировала поддержку Вашингтоном Киева перед агрессией со стороны РФ.

Такое мнение 2 сентября на Киевском форуме по безопасности выразил посол США в Украине (в 2003–2006 годах) Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".

"Визит президента Зеленского в США был успешным. Встреча с Джо Байденом была запланирована на один час, однако, продолжалась два часа", – сказал дипломат.

По словам Хербста, обе стороны, в частности, согласовали вопрос "мощной поддержки США Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии". Так, США было выделено Украине $60 млн оборонной помощи. Кроме того, между двумя странами будет "возобновлена работа комиссии высокого уровня".

"Для Байдена было очень важно подчеркнуть это после тех проблем, которые пережила Америка в связи с событиями в Афганистане, – отметил экс-посол. – Соединенные Штаты готовы поднять уровень сотрудничества с Украиной, поскольку ваша борьба с агрессией Кремля такая же важная для нас, как и для Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не станут частью минского формата, - экс-посол в Украине Хербст

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Как только Президент прибыл в США -
пошли наводнения.
Прибыл в Париж - сгорел Ноттер - Дам - де Пари .
Прибыл в Оман - умер шейх
и т д .
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 5277
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02.09.2021 20:37
+3
Зєля взагалі везучий. Ніби має єврейське щастя. Ковід привів до: 1. Різкого зменшення туризму українців за кордон. Зекономлено мільярди валюти. 2. Різкого підвищення цін на сировину . Додатково отримані мільярди баксів. 3. Дарунок 2, 7 млрд баксів від МВФ. 4. Дарунки від США після "евакуації" з Афгану.
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02.09.2021 20:21
+3
Объявил об очередной "мощной поддержке", когда Америку обвиняют в предательстве союзников.
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02.09.2021 20:41
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Первое в истории Нью-Йорка наводнение: 8 смертей, объявлено чрезвычайное положение
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02.09.2021 20:17 Ответить
Что, прям первое-первое?
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02.09.2021 20:25 Ответить
Национальная метеорологическая служба выпустила первое в истории предупреждение о наводнении для города Нью-Йорк, поскольку остатки урагана Ида вызвали сильный дождь, затопивший линии метро и улицы на Манхэттене, в Бруклине и Нью-Джерси. - УП
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02.09.2021 20:32 Ответить
Как только Президент прибыл в США -
пошли наводнения.
Прибыл в Париж - сгорел Ноттер - Дам - де Пари .
Прибыл в Оман - умер шейх
и т д .
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 5277
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02.09.2021 20:37 Ответить
Черчилля с нашего Зели не получилось - получился граф Дракула Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4020
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02.09.2021 20:57 Ответить
https://censor.net/ru/news/3285957/uragan_ida_privel_k_navodneniyu_v_nyuyiorke_zatopleny_doma_avtomobili_i_metro_videofotoreportaj

02.09.21 13:23 Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 2415
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02.09.2021 21:06 Ответить
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4722
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02.09.2021 22:05 Ответить
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4621 потому он и хочет заглянуть комуто в лицо... чтоб тех накрыло камнепадом с небес Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 3781
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02.09.2021 22:31 Ответить
Может быть первое в твоей сознательной жизни наводнение ? Последствия урагана "Сэнди" не помнишь, наверное...
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02.09.2021 20:39 Ответить
В 1927-м такое же было.
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02.09.2021 21:41 Ответить
Ну да. Підтримав. І дав Зеленському домашнє завдання.
Реформа СБУ, боротьба з корупцією, захист набу, судова реформа, тощо.
Бо ж досі ніфіга не зроблено.
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02.09.2021 20:19 Ответить
І не буде зроблене. Все нинішнє реальне керівництво навчилося красти ще за часів Кучми.
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02.09.2021 20:23 Ответить
Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст - Цензор.НЕТ 9273 Талибы выгнали Байдена. Может, нужно было Вову не к амерам, а к талибам отправить? Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст - Цензор.НЕТ 1392
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02.09.2021 20:20 Ответить
Его давно пора через забор на па-рашку перекинуть. И тут от него избавиться, и туда бед наслать... Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст - Цензор.НЕТ 8772
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02.09.2021 20:24 Ответить
Просто одна цифра : 65 000 пулемётов за деньги американских налогоплатильщиков было в афганской "армии" и "полиции" на момент их рекордного в истории забега от прямых своих обязанностей... Поэтому нам вместе ещё много чего надо сделать
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02.09.2021 20:20 Ответить
Зєля взагалі везучий. Ніби має єврейське щастя. Ковід привів до: 1. Різкого зменшення туризму українців за кордон. Зекономлено мільярди валюти. 2. Різкого підвищення цін на сировину . Додатково отримані мільярди баксів. 3. Дарунок 2, 7 млрд баксів від МВФ. 4. Дарунки від США після "евакуації" з Афгану.
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02.09.2021 20:21 Ответить
Ну тут такое.

За каждый съеденный ЗЕ витамин США потребуют множество мелких услуг. Это США, а не бюро добрых услуг.
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02.09.2021 20:24 Ответить
Тому й дивує таке рішуче співробітництво з нашим ВПК. Їм же наші технології майже не потрібні. А от контроль над ними...
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02.09.2021 20:36 Ответить
Где? Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 2542 В обещалках Гусева?

Так он уже один раз строил "совместно с США" вертолеты. Шото их не видно нигде.
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02.09.2021 20:38 Ответить
Так, ще локдауни - це дуже вигідно для бюджету. І різке підвищення видатків на медицину також.
А ще - повернення заробітчан з заробітків і припинення потоку валюти у зв'язку із цим...везунчик - ппц.
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02.09.2021 20:35 Ответить
_Не видно что именно президед байден поддержал. Кальсоны, разве что. Ну и путлера, конечно - эта поддержка неимзенна и последовательна со времён адьютанта при грёбаном "миротворце" обаме!
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02.09.2021 20:22 Ответить
Президед Байдед... ))
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02.09.2021 20:45 Ответить
Сейчаз Вова сядет и выполнит домашнее задание. МВД и СБУ будут теперь не рэкетом заниматься, а поддерживать отечественный средний и мелкий бизнес.
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02.09.2021 20:23 Ответить
А Зеленскому - Америку???)))
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02.09.2021 20:25 Ответить
Интересно, сколько Хербсту наши вывалили бабла, за эту хрень. Сколько надо- столько и вывалили. А всё ведь очень просто, просто предельно просто: этот чертов Сев.поток- будет работать. И теперь- не только Зэли, Витренки... кто там ещё- заткнутся. Остальные "хартии", "меморандумы"- для быдла. Для меня, для вас... Короче- для всех.
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02.09.2021 20:28 Ответить
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4584 хорошо то как

Украина превращается, превращается в помойку..
- с переселенцами с Лугандонии и Крыма все ОК? Все обеспечены жильем?









свічка

@svecha62

·5 ч

5 000 беженцев из Афганистана готовы принять в Украине Селить их будут в депортационных центрах и палаточных городках. Для увеличения вместимости, в МВД выступили с инициативой разместить беженцев в законсервированных тюрьмах в Киевской области, которые выставлены на продажу.

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4267

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 2360

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 6162
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02.09.2021 20:40 Ответить
Объявил об очередной "мощной поддержке", когда Америку обвиняют в предательстве союзников.
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02.09.2021 20:41 Ответить
вьетнамцы, курды, афганцы ...
вот почему многие тянутся к *****-путину и отходят от США - путин своих союзников надо отдать ему должное не бросает даже в самых безнадежных ситуациях - примеры Асад и Лукашенко..
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02.09.2021 20:45 Ответить
Вот только есть другие примеры. Нищее Приднестровье. Пустые, разрушенные готели и базы отдыха ранее курортной Абхазии. Бегство в Нагорном Карабахе войск ОДКБ от армии Азербайджана. Турецкая авиация бомбит войска Асада в Сирии, а кацапское ПВО молчит, что уже сирийцы камнями кидают в их БТРы...
А Лукашенко уже обсуждает вариант вхождения Беларуси в состав РФ...
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02.09.2021 21:47 Ответить
ОСЬ ХТО ХОЧЕ НА МІСЦЕ РАЗУМКОВА

"Я вижу уникальную возможность для Украины начать новое состояние взаимоотношений с США. Прежде всего это заключается в том, что была предложена новая стратегия развития Украины, потому что уже все устали от слова "реформы". У нас так много реформ… и поэтому мы пошли путем такой трансформации отношений между Украиной и США. Это было преобразовано в конкретные проекты, в конкретные действия, которые были представлены США", - сказал он.

Стефанчук отметил, что Зеленский продолжает популяризировать Украину.
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02.09.2021 20:47 Ответить
'Unprecedented is almost an understatement,' ****** says of New York flooding. Бубочка приехала в Америку
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02.09.2021 20:49 Ответить
Не удивлюсь, если завтра прочту в наших СМИ, что Байден специально вывел войска из Афганистана, чтобы США могли сосредоточить все силы и средства для помощи Украине.
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02.09.2021 20:57 Ответить
Пердаки на РАБссии рвутся что ядреная бонба маршала Жюкова, а Ольга ********* от поноса похудела на 20 кг... Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 2950от избытка Желчи....Байден и Зеленский взорвали Интернет...
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02.09.2021 21:05 Ответить
https://censor.net/ru/news/3286053/bayidenu

*****
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 7263
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02.09.2021 21:08 Ответить
Итоги нормальные за август...
1)Крысы кремля пытались сорвать визит Первоиерарха Варфоломея в Киев на празднование дня Незавимости Украины...сорвалось..
2) Пытались сорвать Крымскую платформу Зеленского...,сорвалось
3)Пытались обгадить визит Зеленского в США...сорвалось...
4)Пытались стравить лбами Байдена и Зеленского до визита...,сорвалось
5)Украина в Вашингтоне ничего не добьется....поживем увидим... Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4125 Псы ************...,мымре Ольге прювет от меня... Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 6821
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02.09.2021 21:13 Ответить
https://www.geo.tv/latest/367728-watch-afghan-taliban-operating-us-helicopters-and-military-vehicles

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 5462

Watch: Afghan Taliban operate US helicopters and military vehicles

In one video, Taliban members are seen taking pictures on a Humvee. In the other video, the Taliban could be seen surveying Bagram Air Base while sitting in a US military helicopter. Taliban have "seized" the American weapons and equipment, the tweet says.

*****
blob:https://www.geo.tv/852a48f4-8cdc-4b6d-98a6-cca755b492e7
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02.09.2021 21:50 Ответить
Быдло Мавзолейное...тушите пожары в Якутии и Бурятии,нафиг вам баранам Украина?проблемы на РАБссии решены? Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 5226а Красноярский Край и Иркутская область?Депилы пля...
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02.09.2021 21:16 Ответить
 
 