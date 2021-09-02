Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена продемонструвала підтримку Вашингтоном Києва перед агресією з боку РФ.

Таку думку 2 вересня на Київському безпековому форумі висловив посол США в Україні (в 2003-2006 роках) Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Візит президента Зеленського до США був успішним. Зустріч із Джо Байденом була запланована на одну годину, проте тривала дві години", – сказав дипломат.



За словами Гербста, обидві країни, зокрема, погодили питання "потужної підтримки США України перед обличчям російської агресії, що триває". Так, США виділили Україні $60 млн оборонної допомоги. Крім того, між двома країнами буде "відновлено роботу комісії високого рівня".



"Для Байдена було дуже важливо підкреслити це після тих проблем, які пережила Америка у зв'язку із подіями в Афганістані, – зазначив експосол. – Сполучені Штати готові підняти рівень співпраці з Україною, оскільки ваша боротьба з агресією Кремля така ж важлива для нас, як і для України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не стануть частиною мінського формату, - експосол в Україні Гербст