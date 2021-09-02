Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст
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Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена продемонструвала підтримку Вашингтоном Києва перед агресією з боку РФ.
Таку думку 2 вересня на Київському безпековому форумі висловив посол США в Україні (в 2003-2006 роках) Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Візит президента Зеленського до США був успішним. Зустріч із Джо Байденом була запланована на одну годину, проте тривала дві години", – сказав дипломат.
За словами Гербста, обидві країни, зокрема, погодили питання "потужної підтримки США України перед обличчям російської агресії, що триває". Так, США виділили Україні $60 млн оборонної допомоги. Крім того, між двома країнами буде "відновлено роботу комісії високого рівня".
"Для Байдена було дуже важливо підкреслити це після тих проблем, які пережила Америка у зв'язку із подіями в Афганістані, – зазначив експосол. – Сполучені Штати готові підняти рівень співпраці з Україною, оскільки ваша боротьба з агресією Кремля така ж важлива для нас, як і для України".
Будь ласка, зачекайте...
пошли наводнения.
Прибыл в Париж - сгорел Ноттер - Дам - де Пари .
Прибыл в Оман - умер шейх
и т д .
02.09.21 13:23 Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Реформа СБУ, боротьба з корупцією, захист набу, судова реформа, тощо.
Бо ж досі ніфіга не зроблено.
За каждый съеденный ЗЕ витамин США потребуют множество мелких услуг. Это США, а не бюро добрых услуг.
Так он уже один раз строил "совместно с США" вертолеты. Шото их не видно нигде.
А ще - повернення заробітчан з заробітків і припинення потоку валюти у зв'язку із цим...везунчик - ппц.
Украина превращается, превращается в помойку..
- с переселенцами с Лугандонии и Крыма все ОК? Все обеспечены жильем?
свічка
@svecha62
·5 ч
5 000 беженцев из Афганистана готовы принять в Украине Селить их будут в депортационных центрах и палаточных городках. Для увеличения вместимости, в МВД выступили с инициативой разместить беженцев в законсервированных тюрьмах в Киевской области, которые выставлены на продажу.
вот почему многие тянутся к *****-путину и отходят от США - путин своих союзников надо отдать ему должное не бросает даже в самых безнадежных ситуациях - примеры Асад и Лукашенко..
А Лукашенко уже обсуждает вариант вхождения Беларуси в состав РФ...
"Я вижу уникальную возможность для Украины начать новое состояние взаимоотношений с США. Прежде всего это заключается в том, что была предложена новая стратегия развития Украины, потому что уже все устали от слова "реформы". У нас так много реформ… и поэтому мы пошли путем такой трансформации отношений между Украиной и США. Это было преобразовано в конкретные проекты, в конкретные действия, которые были представлены США", - сказал он.
Стефанчук отметил, что Зеленский продолжает популяризировать Украину.
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1)Крысы кремля пытались сорвать визит Первоиерарха Варфоломея в Киев на празднование дня Незавимости Украины...сорвалось..
2) Пытались сорвать Крымскую платформу Зеленского...,сорвалось
3)Пытались обгадить визит Зеленского в США...сорвалось...
4)Пытались стравить лбами Байдена и Зеленского до визита...,сорвалось
5)Украина в Вашингтоне ничего не добьется....поживем увидим... Псы ************...,мымре Ольге прювет от меня...
Watch: Afghan Taliban operate US helicopters and military vehicles
In one video, Taliban members are seen taking pictures on a Humvee. In the other video, the Taliban could be seen surveying Bagram Air Base while sitting in a US military helicopter. Taliban have "seized" the American weapons and equipment, the tweet says.
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