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Байден (2328) Зеленський (17470) Гербст (105)

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена продемонструвала підтримку Вашингтоном Києва перед агресією з боку РФ.

Таку думку 2 вересня на Київському безпековому форумі висловив посол США в Україні (в 2003-2006 роках) Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Візит президента Зеленського до США був успішним. Зустріч із Джо Байденом була запланована на одну годину, проте тривала дві години", – сказав дипломат.

За словами Гербста, обидві країни, зокрема, погодили питання "потужної підтримки США України перед обличчям російської агресії, що триває". Так, США виділили Україні $60 млн оборонної допомоги. Крім того, між двома країнами буде "відновлено роботу комісії високого рівня".

"Для Байдена було дуже важливо підкреслити це після тих проблем, які пережила Америка у зв'язку із подіями в Афганістані, – зазначив експосол. – Сполучені Штати готові підняти рівень співпраці з Україною, оскільки ваша боротьба з агресією Кремля така ж важлива для нас, як і для України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не стануть частиною мінського формату, - експосол в Україні Гербст

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Как только Президент прибыл в США -
пошли наводнения.
Прибыл в Париж - сгорел Ноттер - Дам - де Пари .
Прибыл в Оман - умер шейх
и т д .
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 5277
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02.09.2021 20:37
+3
Зєля взагалі везучий. Ніби має єврейське щастя. Ковід привів до: 1. Різкого зменшення туризму українців за кордон. Зекономлено мільярди валюти. 2. Різкого підвищення цін на сировину . Додатково отримані мільярди баксів. 3. Дарунок 2, 7 млрд баксів від МВФ. 4. Дарунки від США після "евакуації" з Афгану.
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02.09.2021 20:21
+3
Объявил об очередной "мощной поддержке", когда Америку обвиняют в предательстве союзников.
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02.09.2021 20:41
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Первое в истории Нью-Йорка наводнение: 8 смертей, объявлено чрезвычайное положение
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02.09.2021 20:17 Відповісти
Что, прям первое-первое?
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02.09.2021 20:25 Відповісти
Национальная метеорологическая служба выпустила первое в истории предупреждение о наводнении для города Нью-Йорк, поскольку остатки урагана Ида вызвали сильный дождь, затопивший линии метро и улицы на Манхэттене, в Бруклине и Нью-Джерси. - УП
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02.09.2021 20:32 Відповісти
Как только Президент прибыл в США -
пошли наводнения.
Прибыл в Париж - сгорел Ноттер - Дам - де Пари .
Прибыл в Оман - умер шейх
и т д .
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 5277
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02.09.2021 20:37 Відповісти
Черчилля с нашего Зели не получилось - получился граф Дракула Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4020
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02.09.2021 20:57 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3285957/uragan_ida_privel_k_navodneniyu_v_nyuyiorke_zatopleny_doma_avtomobili_i_metro_videofotoreportaj

02.09.21 13:23 Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 2415
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02.09.2021 21:06 Відповісти
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4722
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02.09.2021 22:05 Відповісти
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4621 потому он и хочет заглянуть комуто в лицо... чтоб тех накрыло камнепадом с небес Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 3781
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02.09.2021 22:31 Відповісти
Может быть первое в твоей сознательной жизни наводнение ? Последствия урагана "Сэнди" не помнишь, наверное...
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02.09.2021 20:39 Відповісти
В 1927-м такое же было.
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02.09.2021 21:41 Відповісти
Ну да. Підтримав. І дав Зеленському домашнє завдання.
Реформа СБУ, боротьба з корупцією, захист набу, судова реформа, тощо.
Бо ж досі ніфіга не зроблено.
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02.09.2021 20:19 Відповісти
І не буде зроблене. Все нинішнє реальне керівництво навчилося красти ще за часів Кучми.
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02.09.2021 20:23 Відповісти
Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст - Цензор.НЕТ 9273 Талибы выгнали Байдена. Может, нужно было Вову не к амерам, а к талибам отправить? Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст - Цензор.НЕТ 1392
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02.09.2021 20:20 Відповісти
Его давно пора через забор на па-рашку перекинуть. И тут от него избавиться, и туда бед наслать... Байдену было важно поддержать Украину после вывода войск из Афганистана, - Хербст - Цензор.НЕТ 8772
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02.09.2021 20:24 Відповісти
Просто одна цифра : 65 000 пулемётов за деньги американских налогоплатильщиков было в афганской "армии" и "полиции" на момент их рекордного в истории забега от прямых своих обязанностей... Поэтому нам вместе ещё много чего надо сделать
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02.09.2021 20:20 Відповісти
Зєля взагалі везучий. Ніби має єврейське щастя. Ковід привів до: 1. Різкого зменшення туризму українців за кордон. Зекономлено мільярди валюти. 2. Різкого підвищення цін на сировину . Додатково отримані мільярди баксів. 3. Дарунок 2, 7 млрд баксів від МВФ. 4. Дарунки від США після "евакуації" з Афгану.
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02.09.2021 20:21 Відповісти
Ну тут такое.

За каждый съеденный ЗЕ витамин США потребуют множество мелких услуг. Это США, а не бюро добрых услуг.
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02.09.2021 20:24 Відповісти
Тому й дивує таке рішуче співробітництво з нашим ВПК. Їм же наші технології майже не потрібні. А от контроль над ними...
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02.09.2021 20:36 Відповісти
Где? Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 2542 В обещалках Гусева?

Так он уже один раз строил "совместно с США" вертолеты. Шото их не видно нигде.
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02.09.2021 20:38 Відповісти
Так, ще локдауни - це дуже вигідно для бюджету. І різке підвищення видатків на медицину також.
А ще - повернення заробітчан з заробітків і припинення потоку валюти у зв'язку із цим...везунчик - ппц.
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02.09.2021 20:35 Відповісти
_Не видно что именно президед байден поддержал. Кальсоны, разве что. Ну и путлера, конечно - эта поддержка неимзенна и последовательна со времён адьютанта при грёбаном "миротворце" обаме!
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02.09.2021 20:22 Відповісти
Президед Байдед... ))
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02.09.2021 20:45 Відповісти
Сейчаз Вова сядет и выполнит домашнее задание. МВД и СБУ будут теперь не рэкетом заниматься, а поддерживать отечественный средний и мелкий бизнес.
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02.09.2021 20:23 Відповісти
А Зеленскому - Америку???)))
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02.09.2021 20:25 Відповісти
Интересно, сколько Хербсту наши вывалили бабла, за эту хрень. Сколько надо- столько и вывалили. А всё ведь очень просто, просто предельно просто: этот чертов Сев.поток- будет работать. И теперь- не только Зэли, Витренки... кто там ещё- заткнутся. Остальные "хартии", "меморандумы"- для быдла. Для меня, для вас... Короче- для всех.
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02.09.2021 20:28 Відповісти
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4584 хорошо то как

Украина превращается, превращается в помойку..
- с переселенцами с Лугандонии и Крыма все ОК? Все обеспечены жильем?









свічка

@svecha62

·5 ч

5 000 беженцев из Афганистана готовы принять в Украине Селить их будут в депортационных центрах и палаточных городках. Для увеличения вместимости, в МВД выступили с инициативой разместить беженцев в законсервированных тюрьмах в Киевской области, которые выставлены на продажу.

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4267

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 2360

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 6162
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02.09.2021 20:40 Відповісти
Объявил об очередной "мощной поддержке", когда Америку обвиняют в предательстве союзников.
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02.09.2021 20:41 Відповісти
вьетнамцы, курды, афганцы ...
вот почему многие тянутся к *****-путину и отходят от США - путин своих союзников надо отдать ему должное не бросает даже в самых безнадежных ситуациях - примеры Асад и Лукашенко..
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02.09.2021 20:45 Відповісти
Вот только есть другие примеры. Нищее Приднестровье. Пустые, разрушенные готели и базы отдыха ранее курортной Абхазии. Бегство в Нагорном Карабахе войск ОДКБ от армии Азербайджана. Турецкая авиация бомбит войска Асада в Сирии, а кацапское ПВО молчит, что уже сирийцы камнями кидают в их БТРы...
А Лукашенко уже обсуждает вариант вхождения Беларуси в состав РФ...
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02.09.2021 21:47 Відповісти
ОСЬ ХТО ХОЧЕ НА МІСЦЕ РАЗУМКОВА

"Я вижу уникальную возможность для Украины начать новое состояние взаимоотношений с США. Прежде всего это заключается в том, что была предложена новая стратегия развития Украины, потому что уже все устали от слова "реформы". У нас так много реформ… и поэтому мы пошли путем такой трансформации отношений между Украиной и США. Это было преобразовано в конкретные проекты, в конкретные действия, которые были представлены США", - сказал он.

Стефанчук отметил, что Зеленский продолжает популяризировать Украину.
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02.09.2021 20:47 Відповісти
'Unprecedented is almost an understatement,' ****** says of New York flooding. Бубочка приехала в Америку
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02.09.2021 20:49 Відповісти
Не удивлюсь, если завтра прочту в наших СМИ, что Байден специально вывел войска из Афганистана, чтобы США могли сосредоточить все силы и средства для помощи Украине.
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02.09.2021 20:57 Відповісти
Пердаки на РАБссии рвутся что ядреная бонба маршала Жюкова, а Ольга ********* от поноса похудела на 20 кг... Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 2950от избытка Желчи....Байден и Зеленский взорвали Интернет...
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02.09.2021 21:05 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3286053/bayidenu

*****
Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 7263
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02.09.2021 21:08 Відповісти
Итоги нормальные за август...
1)Крысы кремля пытались сорвать визит Первоиерарха Варфоломея в Киев на празднование дня Незавимости Украины...сорвалось..
2) Пытались сорвать Крымскую платформу Зеленского...,сорвалось
3)Пытались обгадить визит Зеленского в США...сорвалось...
4)Пытались стравить лбами Байдена и Зеленского до визита...,сорвалось
5)Украина в Вашингтоне ничего не добьется....поживем увидим... Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 4125 Псы ************...,мымре Ольге прювет от меня... Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 6821
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02.09.2021 21:13 Відповісти
https://www.geo.tv/latest/367728-watch-afghan-taliban-operating-us-helicopters-and-military-vehicles

Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 5462

Watch: Afghan Taliban operate US helicopters and military vehicles

In one video, Taliban members are seen taking pictures on a Humvee. In the other video, the Taliban could be seen surveying Bagram Air Base while sitting in a US military helicopter. Taliban have "seized" the American weapons and equipment, the tweet says.

*****
blob:https://www.geo.tv/852a48f4-8cdc-4b6d-98a6-cca755b492e7
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02.09.2021 21:50 Відповісти
Быдло Мавзолейное...тушите пожары в Якутии и Бурятии,нафиг вам баранам Украина?проблемы на РАБссии решены? Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 5226а Красноярский Край и Иркутская область?Депилы пля...
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02.09.2021 21:16 Відповісти
 
 