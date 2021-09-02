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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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Смерть украинца в Польше: МИД взаимодействует с польской полицией

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Смерть украинца в Польше: МИД взаимодействует с польской полицией

Министерство иностранных дел Украины взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз", - сказал Николенко.

По его словам, одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции. "Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности", - заверил спикер МИД.

Читайте: 25-летний украинец Никифоренко умер в Польше после избиения в полиции

Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Уявляю, який би був шкандаль, якби таке сталось з поляком у нас.
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02.09.2021 20:59
+4
С полицией не быкуй , ни в одной стране мира не быкуй . Рекомендация не употреблять алкоголь видимо бесполезна .
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02.09.2021 21:07
+2
а представьте если бы такое случилось с угорцем или упаси Боже с израилетянином - Кулеба наверное на колени бы стал с извинениями..
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02.09.2021 21:04
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Уявляю, який би був шкандаль, якби таке сталось з поляком у нас.
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02.09.2021 20:59 Ответить
а представьте если бы такое случилось с угорцем или упаси Боже с израилетянином - Кулеба наверное на колени бы стал с извинениями..
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02.09.2021 21:04 Ответить
Или с белорусом.
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02.09.2021 21:13 Ответить
Да-да... Если бы такое случилось. Но, почему-то не случается. Не знаете- почему? Я тоже- только предполагать могу. Но, я могу предполагать весьма компетентно! Я, как старпом, не раз и не десять ездил в полицию, на разборки. Всегда- когда работал с нашим экипажем. Пацаны творят весьма экзотические вещи, по-пьянке. В Ла-Рошели, как-то раз, наверное даже бухие в задницу д'Артаньяны бы удивились, с Атосами, Портосами и Арамисами, вместе взятыми. Я не знаю- откуда это у нас... мне в башку не приходит поступить так, как поступают наши, в состоянии "выпимши"...
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02.09.2021 21:14 Ответить
Та я вірю в можливості наших людей.
Але щоб за це вбивати...
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02.09.2021 21:16 Ответить
Ну, вы же не можете предположить, что эти полицаи хотели его убить. Это- просто исключено. Парню не повезло. Иначе я ситуацию не вижу. Ему очень не повезло... навсегда.
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02.09.2021 21:19 Ответить
Вбивали його досить довго.
Хіба не розуміли ?
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02.09.2021 21:22 Ответить
Ваше возражение понятно. Оно- верное. На фотке, в ленте новостей- парень выглядит физически отменно. Мог и в дыню пшек-полицаю врезать. А мог- и не одному. Ну и ... и всё. Это- судьба, наверное. У меня, например- рефлекс: человек в униформе- это опасность. Не важно- где, на каком континенте. Это реально опасные люди, если ты бухой. Степень опьянения не играет никакой роли. Ты- уже изначально не прав. Решай вопрос. Я- решал. Потому, наверное- и жив, до сих пор.
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02.09.2021 21:28 Ответить
Особливо, якщо ти іноземець.
Польські копи і прикордонники суворі люди.
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02.09.2021 21:37 Ответить
В том и всё дело... Особенно, если ты иностранец... Ты должен быть трижды-четырежды осторожней.
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02.09.2021 21:39 Ответить
Так, пьяным море по колено.
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02.09.2021 21:17 Ответить
С полицией не быкуй , ни в одной стране мира не быкуй . Рекомендация не употреблять алкоголь видимо бесполезна .
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02.09.2021 21:07 Ответить
Поподробнее.
Просто, шли мимо и ...
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02.09.2021 21:15 Ответить
Никто не видит главного.Пьяные дурни и полицейские-садисты бывают,увы,в любой стране.Но этих выковыряют и накажут.Не уверен,что у нас такое бы произошло.
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02.09.2021 21:37 Ответить
Взаємодіє з поліцією яка вбила та ні не вбила а закатувала по даних польського телебачення нашого громадянина!!!
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03.09.2021 08:09 Ответить
 
 