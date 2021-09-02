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Смерть українця в Польщі: МЗС взаємодіє з польською поліцією

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Смерть українця в Польщі: МЗС взаємодіє з польською поліцією

Міністерство закордонних справ України взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка і підтримує зв'язок з його рідними.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Вроцлаві нині перебуває український консул для ознайомлення з перебігом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво у справі, результатів судово-медичних експертиз", - сказав Ніколенко.

За його словами, одна з версій слідства - перевищення повноважень працівниками поліції. "Докладемо максимум зусиль, щоб усі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності", - запевнив речник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Уявляю, який би був шкандаль, якби таке сталось з поляком у нас.
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02.09.2021 20:59
+4
С полицией не быкуй , ни в одной стране мира не быкуй . Рекомендация не употреблять алкоголь видимо бесполезна .
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02.09.2021 21:07
+2
а представьте если бы такое случилось с угорцем или упаси Боже с израилетянином - Кулеба наверное на колени бы стал с извинениями..
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02.09.2021 21:04
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Уявляю, який би був шкандаль, якби таке сталось з поляком у нас.
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02.09.2021 20:59 Відповісти
а представьте если бы такое случилось с угорцем или упаси Боже с израилетянином - Кулеба наверное на колени бы стал с извинениями..
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02.09.2021 21:04 Відповісти
Или с белорусом.
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02.09.2021 21:13 Відповісти
Да-да... Если бы такое случилось. Но, почему-то не случается. Не знаете- почему? Я тоже- только предполагать могу. Но, я могу предполагать весьма компетентно! Я, как старпом, не раз и не десять ездил в полицию, на разборки. Всегда- когда работал с нашим экипажем. Пацаны творят весьма экзотические вещи, по-пьянке. В Ла-Рошели, как-то раз, наверное даже бухие в задницу д'Артаньяны бы удивились, с Атосами, Портосами и Арамисами, вместе взятыми. Я не знаю- откуда это у нас... мне в башку не приходит поступить так, как поступают наши, в состоянии "выпимши"...
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02.09.2021 21:14 Відповісти
Та я вірю в можливості наших людей.
Але щоб за це вбивати...
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02.09.2021 21:16 Відповісти
Ну, вы же не можете предположить, что эти полицаи хотели его убить. Это- просто исключено. Парню не повезло. Иначе я ситуацию не вижу. Ему очень не повезло... навсегда.
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02.09.2021 21:19 Відповісти
Вбивали його досить довго.
Хіба не розуміли ?
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02.09.2021 21:22 Відповісти
Ваше возражение понятно. Оно- верное. На фотке, в ленте новостей- парень выглядит физически отменно. Мог и в дыню пшек-полицаю врезать. А мог- и не одному. Ну и ... и всё. Это- судьба, наверное. У меня, например- рефлекс: человек в униформе- это опасность. Не важно- где, на каком континенте. Это реально опасные люди, если ты бухой. Степень опьянения не играет никакой роли. Ты- уже изначально не прав. Решай вопрос. Я- решал. Потому, наверное- и жив, до сих пор.
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02.09.2021 21:28 Відповісти
Особливо, якщо ти іноземець.
Польські копи і прикордонники суворі люди.
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02.09.2021 21:37 Відповісти
В том и всё дело... Особенно, если ты иностранец... Ты должен быть трижды-четырежды осторожней.
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02.09.2021 21:39 Відповісти
Так, пьяным море по колено.
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02.09.2021 21:17 Відповісти
С полицией не быкуй , ни в одной стране мира не быкуй . Рекомендация не употреблять алкоголь видимо бесполезна .
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02.09.2021 21:07 Відповісти
Поподробнее.
Просто, шли мимо и ...
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02.09.2021 21:15 Відповісти
Никто не видит главного.Пьяные дурни и полицейские-садисты бывают,увы,в любой стране.Но этих выковыряют и накажут.Не уверен,что у нас такое бы произошло.
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02.09.2021 21:37 Відповісти
Взаємодіє з поліцією яка вбила та ні не вбила а закатувала по даних польського телебачення нашого громадянина!!!
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03.09.2021 08:09 Відповісти
 
 