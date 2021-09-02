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США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности вводить санкции против России. Ограничения могут ввести, в частности, против газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, итоговое соглашение между Украиной и США предусматривает возможность реального введения санкций против России, если она будет использовать газопровод против Украины.

"Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовности США в любой момент применить санкционную политику в отношении России в случае отступления от ситуации, которая зафиксирована на сегодняшний день", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+17
Кацапстан будет использовать СП2 против Украины . Это одно из его предназначений - ликвидировать транзит газа через Украину . Только идиот этого не понимает .
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02.09.2021 21:09
+13
Думаю уже завтра, будет заявление Госдепа по этому поводу, с советом дерьмаку не ляпать всякую херню.
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02.09.2021 21:09
+9
Как же не люблю эту продажную тварь...Хитрое,изворотливое,жадное до власти и бабла,и при этом столь брехливое и беспринципное...
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02.09.2021 21:12
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США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак - Цензор.НЕТ 3340
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02.09.2021 21:08 Ответить
Кацапстан будет использовать СП2 против Украины . Это одно из его предназначений - ликвидировать транзит газа через Украину . Только идиот этого не понимает .
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02.09.2021 21:09 Ответить
и вы только сегодня об этом поняли????
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02.09.2021 21:57 Ответить
Ну а что собственно от этой встречи ожидали?
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02.09.2021 23:54 Ответить
Думаю уже завтра, будет заявление Госдепа по этому поводу, с советом дерьмаку не ляпать всякую херню.
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02.09.2021 21:09 Ответить
Ипать Ермак патриотить начал. Что такое, в Кремле недовольны результатами поездки клована? Через две недели начнешь волать что США не выполняют своих обязателств?
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02.09.2021 21:11 Ответить
А їм у Байдена годинник поставили один на двох на усі вимоги , не хоче з ним розлучатися- то й гребуть нехай разом.
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02.09.2021 21:13 Ответить
а шо*
ракеты сдали мы, а вон в Афгане 75000 машин - ну и что*
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02.09.2021 21:18 Ответить
Т.е. момент ещё не наступил?
Это типа - звоните в полицию, когда вас убьют.
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02.09.2021 21:12 Ответить
Как же не люблю эту продажную тварь...Хитрое,изворотливое,жадное до власти и бабла,и при этом столь брехливое и беспринципное...
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02.09.2021 21:12 Ответить
оап-опа вискочло з ОПи...
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02.09.2021 21:12 Ответить
Ермак? Он еще и завгар Байдена, что балуется такими комментариями.?
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02.09.2021 21:14 Ответить
А це Байден сказав, чи лох єрмак ?
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02.09.2021 21:15 Ответить
все, що могли зі співпраці України зі США вони з вовою вже здали, а реформи та БЄНЯсправи -то справи відкриті, нових операцій типу з вагнерівцями точно при цій зевладі не буде , джевеліни вже є прийдуть ще... ось нехай Єрмак й виконує задання поставлені перед вовою, коль з ним нянчиться...
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02.09.2021 21:19 Ответить
Навіть з діаспорою не зустрівся
Це ж не його народ. Він совковий єврей, йому з кацапами простіше.
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02.09.2021 21:21 Ответить
вони після зустрічі з Байденом зустрілись з українським Кокусом у Сенаті вчора ввечері перед брифінгом в Українському Домі , ті спеціально злетілись на цю зустріч.
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02.09.2021 21:25 Ответить
Група підтримки створена на чолі зі сенаторами Робом Портманом з Республіканської партії та Діком Дурбіном з Демократичної партії 9 лютого 2015 року[2]. Поява кокусу обумовлена значною підтримкою від української діаспори у США, зокрема в штатах Огайо та Іллінойсі[2].
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02.09.2021 21:26 Ответить
СанитарыЫЫЫЫЫ
эта заместительша вменяемая вообще?
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02.09.2021 21:16 Ответить
КЛОУН.
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02.09.2021 21:18 Ответить
Зараз почнуться співи про аж двогодинну зустріч найвеличнішого лідера ********** зеленського і Байдена.
Ніби нелох здобув чи половину американського бюджету.
Насправді ж нічого конкретного не домоглись.
Байден дав бомажку з домашнім завданням.
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02.09.2021 21:20 Ответить
Але НХЙ не відправив,значить Бубочкин візит вдався
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02.09.2021 21:25 Ответить
Чекають на твою команду! США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8698
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02.09.2021 21:24 Ответить
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1556
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02.09.2021 21:37 Ответить
А я все гадав... хто стоїть за вільним, справедливим ринком...? Виявляється наш криворізький парубок. США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2443
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02.09.2021 21:44 Ответить
это шифрограмма путену! читать надо так: нелох встретился с Байденом, денег дадут но немного!
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02.09.2021 21:25 Ответить
Дашь больше,продамся.
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02.09.2021 21:26 Ответить
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7550 США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7812
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02.09.2021 21:27 Ответить
ЦРУ завербовало или ФБР с Конгрессом и Пентагоном этого Чувака?Бедная РАБссия,одним Штирлицом стало меньше США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6102 США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6102
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02.09.2021 21:29 Ответить
Свежо предание,а верится с трудом !!!)))
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02.09.2021 21:30 Ответить
- дерьмак дай команду ))))
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 964

...
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02.09.2021 21:32 Ответить
Фишка тут в другом...Путлер братскому немецкому народу достроит Северный Потоп-2,вложив 12 ярдов долляров,а в небраццкую Украину Путлер ввезет пиваса "Балтика" на целый ярд РЖУблей...жлоб... США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9780пацаны из ОРДЛО любят пивас...и калбасс Баварские от няни Меркель
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02.09.2021 21:36 Ответить
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8548
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02.09.2021 21:37 Ответить
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5393 США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6641
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02.09.2021 21:40 Ответить
Вообще то происхождение слова город от слова городить-ограждать-огораживать. В украинском и русском слово ГОРОД означает огороженную территорию для чего то. Только в русском получается на этой защищёной оградой территории дома и мастерские строили, а в украинском овощи выращивали. И то и то ГОРОД.
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02.09.2021 22:40 Ответить
США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак

А США в курсе?
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02.09.2021 21:39 Ответить
Просто денег сейчас нет,но вы держитесь ТАМа США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1524Д.Ведмедев...
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02.09.2021 21:45 Ответить
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 627 США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2478
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02.09.2021 21:41 Ответить
Байден и Зеленский взорвали весь Интернет... США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8869Ольга ********* в шоке...
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02.09.2021 21:42 Ответить


Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev 6 ч

РФ відмовилася продовжувати після 30.09 мандат Моніторингової місії ОБСЄ в пунктах пропуску Донецьк, Гуково на укр-рос кордоні.
Сигнал, що США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8589 готова йти на подальшу конфронтацію, слід очікувати різке загострення на Донбасі.
Київ має серйозно до цього поставитися і належно реагувати
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02.09.2021 21:43 Ответить
Ото країна в нас! Завхоз займається міжнародною політикою, преЗЕдент перерізає стрічки, МЗС коментує наміри та вангує події, що на їхню думку можуть статися, але д'Єрмак з цим незгоден, уряд, що крутить економікою для свого карману, а коли стає "жарко" - перекидає відповідальність на місцеві бюджети, монобільшість, що в режимі "шаленого принтеру" приймає закони, що шкодять і державі, і її пересічним громадянам...
Зате олігархи, яких здолали 2 роки тому, та колаборанти, які мовчали та ховались, зараз почуваються наче риба у воді...
Ну що, "смєтуни", ще лізе чи вже почали нажиратися? Може, нарешті, увімкнете не телевізор, а мізки?
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02.09.2021 21:48 Ответить
Завгосп всієї України, а що ви хотіли, щоб клоун?
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02.09.2021 21:49 Ответить
Обродоченцы Данбасса срочно свалили в Якутию и Бурятию тушить лесные пожары США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5350Байкал спасать надо...
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02.09.2021 21:49 Ответить
На встрече с Байденом, кто сидел рядом с Зеленским , Ермак или Кулеба?
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02.09.2021 21:52 Ответить
А разве встреча была с суфлерами и *******?
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02.09.2021 22:46 Ответить
Хрюкните чего нибудьь про Крымскую платформу Зеленского...а то одна Ольга ********* блеет туфту всякую... США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4005скучно на РАБссии стало...самолеты падають пожары не тушать...,а Путлер удрал на Дальний Восток... РАБссию подымать в школе с детьми 10 летними.. США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 937
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02.09.2021 21:53 Ответить
Дерьмак, а почему не застрелился, если понимаешь о чём речь идёт? Кремлёвского чая ожидаешь, или зЕлох тоже, ваш человек?
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02.09.2021 22:26 Ответить
Ну Ермаку-то откуда знать?

С этим зеленым гандоном в США вобще никто разговаривать не хочет.
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02.09.2021 22:45 Ответить
А что, Ермак уже министр иностранных дел или спикер МИДа ?
Просто офигительно...
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02.09.2021 23:04 Ответить
а зеленнский с ярмаком готовы поднимать цены на жратву для лохов, чтобы они срыгнули
из Украины и не мешали им с гнидой охметовым землю дерибанить
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03.09.2021 08:33 Ответить
Хєрмаки це лихо і для держави і для суспільства
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03.09.2021 10:19 Ответить
Что клоун-пианист брехло, что этот его кореш, два сапога-пара, да вообще, там сборище одних брехунов, которым нельзя доверять и верить.
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27.09.2021 23:46 Ответить
 
 