США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности вводить санкции против России. Ограничения могут ввести, в частности, против газопровода "Северный поток-2".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По словам Ермака, итоговое соглашение между Украиной и США предусматривает возможность реального введения санкций против России, если она будет использовать газопровод против Украины.
"Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовности США в любой момент применить санкционную политику в отношении России в случае отступления от ситуации, которая зафиксирована на сегодняшний день", - сказал он.
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эта заместительша вменяемая вообще?
Ніби нелох здобув чи половину американського бюджету.
Насправді ж нічого конкретного не домоглись.
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А США в курсе?
Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev 6 ч
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