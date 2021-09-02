США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив про готовність запроваджувати санкції проти Росії. Обмеження можуть ввести, зокрема, проти газопроводу "Північний потік-2".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, підсумкова угода між Україною та США передбачає можливість реального запровадження санкцій проти Росії, якщо вона використовуватиме газопровід проти України.
"Справді, під час переговорів президент Байден підтвердив президенту Зеленському готовність США будь-якої миті застосувати санкційну політику щодо Росії в разі відступу від ситуації, яка зафіксована на сьогодні", - сказав він.
Топ коментарі
+17 Mike Redford
показати весь коментар02.09.2021 21:09
+13 mrSmith
показати весь коментар02.09.2021 21:09
+9 (unknown) 1f025c70
показати весь коментар02.09.2021 21:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ракеты сдали мы, а вон в Афгане 75000 машин - ну и что*
Это типа - звоните в полицию, когда вас убьют.
Це ж не його народ. Він совковий єврей, йому з кацапами простіше.
эта заместительша вменяемая вообще?
Ніби нелох здобув чи половину американського бюджету.
Насправді ж нічого конкретного не домоглись.
Байден дав бомажку з домашнім завданням.
...
А США в курсе?
Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev 6 ч
РФ відмовилася продовжувати після 30.09 мандат Моніторингової місії ОБСЄ в пунктах пропуску Донецьк, Гуково на укр-рос кордоні.
Сигнал, що готова йти на подальшу конфронтацію, слід очікувати різке загострення на Донбасі.
Київ має серйозно до цього поставитися і належно реагувати
Зате олігархи, яких здолали 2 роки тому, та колаборанти, які мовчали та ховались, зараз почуваються наче риба у воді...
Ну що, "смєтуни", ще лізе чи вже почали нажиратися? Може, нарешті, увімкнете не телевізор, а мізки?
С этим зеленым гандоном в США вобще никто разговаривать не хочет.
Просто офигительно...
10 удивительных достижений президента Зеленского в одном только Вашингтоне (Василий Рыбников)
Дружеский мужской визит главы Украинского государства в столицу Соединенных Штатов Америки впервые за 30 лет принес Владимиру Зеленскому такое огромное количество геополитических свершений, что удивился даже министр иностранных дел Кулеба, а Кулебу удивить нелегко. Еще труднее ему угодить.
из Украины и не мешали им с гнидой охметовым землю дерибанить