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США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив про готовність запроваджувати санкції проти Росії. Обмеження можуть ввести, зокрема, проти газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, підсумкова угода між Україною та США передбачає можливість реального запровадження санкцій проти Росії, якщо вона використовуватиме газопровід проти України.

"Справді, під час переговорів президент Байден підтвердив президенту Зеленському готовність США будь-якої миті застосувати санкційну політику щодо Росії в разі відступу від ситуації, яка зафіксована на сьогодні", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Кацапстан будет использовать СП2 против Украины . Это одно из его предназначений - ликвидировать транзит газа через Украину . Только идиот этого не понимает .
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02.09.2021 21:09
+13
Думаю уже завтра, будет заявление Госдепа по этому поводу, с советом дерьмаку не ляпать всякую херню.
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02.09.2021 21:09
+9
Как же не люблю эту продажную тварь...Хитрое,изворотливое,жадное до власти и бабла,и при этом столь брехливое и беспринципное...
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02.09.2021 21:12
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США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак - Цензор.НЕТ 3340
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02.09.2021 21:08 Відповісти
Кацапстан будет использовать СП2 против Украины . Это одно из его предназначений - ликвидировать транзит газа через Украину . Только идиот этого не понимает .
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02.09.2021 21:09 Відповісти
и вы только сегодня об этом поняли????
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02.09.2021 21:57 Відповісти
Ну а что собственно от этой встречи ожидали?
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02.09.2021 23:54 Відповісти
Думаю уже завтра, будет заявление Госдепа по этому поводу, с советом дерьмаку не ляпать всякую херню.
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02.09.2021 21:09 Відповісти
Ипать Ермак патриотить начал. Что такое, в Кремле недовольны результатами поездки клована? Через две недели начнешь волать что США не выполняют своих обязателств?
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02.09.2021 21:11 Відповісти
А їм у Байдена годинник поставили один на двох на усі вимоги , не хоче з ним розлучатися- то й гребуть нехай разом.
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02.09.2021 21:13 Відповісти
а шо*
ракеты сдали мы, а вон в Афгане 75000 машин - ну и что*
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02.09.2021 21:18 Відповісти
Т.е. момент ещё не наступил?
Это типа - звоните в полицию, когда вас убьют.
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02.09.2021 21:12 Відповісти
Как же не люблю эту продажную тварь...Хитрое,изворотливое,жадное до власти и бабла,и при этом столь брехливое и беспринципное...
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02.09.2021 21:12 Відповісти
оап-опа вискочло з ОПи...
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02.09.2021 21:12 Відповісти
Ермак? Он еще и завгар Байдена, что балуется такими комментариями.?
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02.09.2021 21:14 Відповісти
А це Байден сказав, чи лох єрмак ?
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02.09.2021 21:15 Відповісти
все, що могли зі співпраці України зі США вони з вовою вже здали, а реформи та БЄНЯсправи -то справи відкриті, нових операцій типу з вагнерівцями точно при цій зевладі не буде , джевеліни вже є прийдуть ще... ось нехай Єрмак й виконує задання поставлені перед вовою, коль з ним нянчиться...
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02.09.2021 21:19 Відповісти
Навіть з діаспорою не зустрівся
Це ж не його народ. Він совковий єврей, йому з кацапами простіше.
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02.09.2021 21:21 Відповісти
вони після зустрічі з Байденом зустрілись з українським Кокусом у Сенаті вчора ввечері перед брифінгом в Українському Домі , ті спеціально злетілись на цю зустріч.
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02.09.2021 21:25 Відповісти
Група підтримки створена на чолі зі сенаторами Робом Портманом з Республіканської партії та Діком Дурбіном з Демократичної партії 9 лютого 2015 року[2]. Поява кокусу обумовлена значною підтримкою від української діаспори у США, зокрема в штатах Огайо та Іллінойсі[2].
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02.09.2021 21:26 Відповісти
СанитарыЫЫЫЫЫ
эта заместительша вменяемая вообще?
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02.09.2021 21:16 Відповісти
КЛОУН.
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02.09.2021 21:18 Відповісти
Зараз почнуться співи про аж двогодинну зустріч найвеличнішого лідера ********** зеленського і Байдена.
Ніби нелох здобув чи половину американського бюджету.
Насправді ж нічого конкретного не домоглись.
Байден дав бомажку з домашнім завданням.
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02.09.2021 21:20 Відповісти
Але НХЙ не відправив,значить Бубочкин візит вдався
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02.09.2021 21:25 Відповісти
Чекають на твою команду! США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8698
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02.09.2021 21:24 Відповісти
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1556
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02.09.2021 21:37 Відповісти
А я все гадав... хто стоїть за вільним, справедливим ринком...? Виявляється наш криворізький парубок. США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2443
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02.09.2021 21:44 Відповісти
это шифрограмма путену! читать надо так: нелох встретился с Байденом, денег дадут но немного!
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02.09.2021 21:25 Відповісти
Дашь больше,продамся.
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02.09.2021 21:26 Відповісти
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7550 США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7812
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02.09.2021 21:27 Відповісти
ЦРУ завербовало или ФБР с Конгрессом и Пентагоном этого Чувака?Бедная РАБссия,одним Штирлицом стало меньше США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6102 США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6102
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02.09.2021 21:29 Відповісти
Свежо предание,а верится с трудом !!!)))
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02.09.2021 21:30 Відповісти
- дерьмак дай команду ))))
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 964

...
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02.09.2021 21:32 Відповісти
Фишка тут в другом...Путлер братскому немецкому народу достроит Северный Потоп-2,вложив 12 ярдов долляров,а в небраццкую Украину Путлер ввезет пиваса "Балтика" на целый ярд РЖУблей...жлоб... США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9780пацаны из ОРДЛО любят пивас...и калбасс Баварские от няни Меркель
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02.09.2021 21:36 Відповісти
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8548
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02.09.2021 21:37 Відповісти
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5393 США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6641
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02.09.2021 21:40 Відповісти
Вообще то происхождение слова город от слова городить-ограждать-огораживать. В украинском и русском слово ГОРОД означает огороженную территорию для чего то. Только в русском получается на этой защищёной оградой территории дома и мастерские строили, а в украинском овощи выращивали. И то и то ГОРОД.
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02.09.2021 22:40 Відповісти
США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак

А США в курсе?
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02.09.2021 21:39 Відповісти
Просто денег сейчас нет,но вы держитесь ТАМа США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1524Д.Ведмедев...
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02.09.2021 21:45 Відповісти
США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 627 США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2478
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02.09.2021 21:41 Відповісти
Байден и Зеленский взорвали весь Интернет... США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8869Ольга ********* в шоке...
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02.09.2021 21:42 Відповісти


Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev 6 ч

РФ відмовилася продовжувати після 30.09 мандат Моніторингової місії ОБСЄ в пунктах пропуску Донецьк, Гуково на укр-рос кордоні.
Сигнал, що США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8589 готова йти на подальшу конфронтацію, слід очікувати різке загострення на Донбасі.
Київ має серйозно до цього поставитися і належно реагувати
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02.09.2021 21:43 Відповісти
Ото країна в нас! Завхоз займається міжнародною політикою, преЗЕдент перерізає стрічки, МЗС коментує наміри та вангує події, що на їхню думку можуть статися, але д'Єрмак з цим незгоден, уряд, що крутить економікою для свого карману, а коли стає "жарко" - перекидає відповідальність на місцеві бюджети, монобільшість, що в режимі "шаленого принтеру" приймає закони, що шкодять і державі, і її пересічним громадянам...
Зате олігархи, яких здолали 2 роки тому, та колаборанти, які мовчали та ховались, зараз почуваються наче риба у воді...
Ну що, "смєтуни", ще лізе чи вже почали нажиратися? Може, нарешті, увімкнете не телевізор, а мізки?
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02.09.2021 21:48 Відповісти
Завгосп всієї України, а що ви хотіли, щоб клоун?
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02.09.2021 21:49 Відповісти
Обродоченцы Данбасса срочно свалили в Якутию и Бурятию тушить лесные пожары США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5350Байкал спасать надо...
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02.09.2021 21:49 Відповісти
На встрече с Байденом, кто сидел рядом с Зеленским , Ермак или Кулеба?
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02.09.2021 21:52 Відповісти
А разве встреча была с суфлерами и *******?
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02.09.2021 22:46 Відповісти
Хрюкните чего нибудьь про Крымскую платформу Зеленского...а то одна Ольга ********* блеет туфту всякую... США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4005скучно на РАБссии стало...самолеты падають пожары не тушать...,а Путлер удрал на Дальний Восток... РАБссию подымать в школе с детьми 10 летними.. США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак - Цензор.НЕТ 937
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02.09.2021 21:53 Відповісти
Дерьмак, а почему не застрелился, если понимаешь о чём речь идёт? Кремлёвского чая ожидаешь, или зЕлох тоже, ваш человек?
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02.09.2021 22:26 Відповісти
Ну Ермаку-то откуда знать?

С этим зеленым гандоном в США вобще никто разговаривать не хочет.
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02.09.2021 22:45 Відповісти
А что, Ермак уже министр иностранных дел или спикер МИДа ?
Просто офигительно...
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02.09.2021 23:04 Відповісти
а зеленнский с ярмаком готовы поднимать цены на жратву для лохов, чтобы они срыгнули
из Украины и не мешали им с гнидой охметовым землю дерибанить
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03.09.2021 08:33 Відповісти
Хєрмаки це лихо і для держави і для суспільства
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03.09.2021 10:19 Відповісти
Что клоун-пианист брехло, что этот его кореш, два сапога-пара, да вообще, там сборище одних брехунов, которым нельзя доверять и верить.
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27.09.2021 23:46 Відповісти
 
 