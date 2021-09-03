Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко
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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что лучшей гарантии транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление Юрий Втренко сделал в программе "Право на власть".
По словам Витренко, Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа через Украину еще на 10 лет. Однако этот контракт - это не лучшая гарантия для нашей страны.
"Лучшая гарантия - это контракты с европейскими компаниями", - заявил Витренко.
Также он отметил, что скоро состоятся переговоры по этому вопросу.
"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды", - отметил Витренко.
Пожалуйста, подождите...
Нафтогаз формально рейдерски захвачен. Не факт, что европейские компании захотят иметь дело с конторой, правила игры в которой так брутально меняются.
Сегодня контракт, а завтра уже другие люди захватили Нафтогаз. С такими конторами работают только в краткосрочной перспективе. Например, если надо много неликвида быстро сплавить.
Так что молчал бы ты в тряпочку лучше, зебил конченый.
Зови ботов, спамьте меня, дурачки
а у світлі сказаного Європою? ... Й мріянь на участь США...???
Дивні речі стаються для України можна сказати в найскрутніші моменти ******** історії , я вважаю якісь неймовірні допоги ангелів (хоча я не віруююча) ціною тяжких жертв інших людей на тлі корисних дій сильних світу цього ...
Коли пуста "стурбованість" Європи дійшла до повного абсурду , ангели дали в жертву Україні Боінг МН-17 з несчасними простими людьми .
Коли США вирішили погратися з Москвою в нову пєрєзагрузку - ангели дали в жертву Україні нещасних афганців і усіх причесних до істрії з Афганістаном .
Це якось виглядає містично для України, але ж хіба її шлях до державності то не щось неймовірне в порівнянні з історією інших ******** держав.
А потребителю выгодно иметь альтернативу.
Если один из маршрутов не работает, едут на другом транспорте.
В крайнем случае - на такси.
Это цена акций "Газпрома", если кто-то не понял:
А в цілому все це скинуть на побутових споживачів. І оформлять це під патріотичною назвою " Не дамо знищити ГТС".
З моменту побудови Північного потоку1 часу було вдосталь, щоб модернізувати ГТС чи навіть створити консорціум з ЕС по трубі. Але ж нам мало, ми самі розумні!
Почему до сих пор не заключили эти договора.
А транзит по ГТС, таки, будет - 20-25 млрд кубов. Может и больше, но для этого придется научиться договариваться.
Целью России не является прекращение транзита для того, чтобы нанести ущерб Украине - они готовы продолжать транзит поскольку это даёт возможность незадорого оказывать влияние на Украину.
Целью России является создание ситуации, когда украинский транзит не является критически значимым и при надобности им можно будет пожертвовать.