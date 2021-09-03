РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12039 посетителей онлайн
Новости Экономика Газовая война
4 736 42
Транзит газа (301) Витренко Юрий (376)

Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что лучшей гарантии транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями.

Как передает Цензор.НЕТ, такое  заявление Юрий Втренко сделал в программе "Право на власть".

По словам Витренко, Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа через Украину еще на 10 лет. Однако этот контракт - это не лучшая гарантия для нашей страны.

"Лучшая гарантия - это контракты с европейскими компаниями", - заявил Витренко.

Также он отметил, что скоро состоятся переговоры по этому вопросу.

"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды", - отметил Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток - 2" еще можно и нужно остановить, - Витренко

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
О гарантиях надо было думать ещё тогда, когда транзит газа через Украину был безальтернативным. А теперь, когда достроен «Северный Поток-2», осталось только два варианта: либо, стоя на коленях и потупивши глаза долу, просить с дрожью в голосе, трепетом в душе и надеждою в сердце, либо с гордо поднятой головой остаться без транзита. Усё...
показать весь комментарий
03.09.2021 06:19
+4
Тут така фигня...
Нафтогаз формально рейдерски захвачен. Не факт, что европейские компании захотят иметь дело с конторой, правила игры в которой так брутально меняются.

Сегодня контракт, а завтра уже другие люди захватили Нафтогаз. С такими конторами работают только в краткосрочной перспективе. Например, если надо много неликвида быстро сплавить.
показать весь комментарий
03.09.2021 02:12
+4
Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 7746....
показать весь комментарий
03.09.2021 07:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут така фигня...
Нафтогаз формально рейдерски захвачен. Не факт, что европейские компании захотят иметь дело с конторой, правила игры в которой так брутально меняются.

Сегодня контракт, а завтра уже другие люди захватили Нафтогаз. С такими конторами работают только в краткосрочной перспективе. Например, если надо много неликвида быстро сплавить.
показать весь комментарий
03.09.2021 02:12 Ответить
Нафтогаз это государственная компания. Именно государство сняло одного руководителя и поставило другого. Бывший президент, которому больше не светит президентство, может устроить своего товарища на конфетную фабрику, сортировать карамельки на конвейере.
показать весь комментарий
03.09.2021 09:05 Ответить
Главу Нафтогаза может сменить только набсовет Нафтогаза, а не криворожский наркоман или ахметовский кабмин.

Так что молчал бы ты в тряпочку лучше, зебил конченый.
показать весь комментарий
03.09.2021 09:09 Ответить
Шоколадный набсовет пусть занимается закупками какао, Молчи в тряпочку запетраст конченый Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2661
показать весь комментарий
03.09.2021 09:47 Ответить
Читай законы, дитя алкоголизма.
показать весь комментарий
03.09.2021 09:56 Ответить
Мне жаль, что твои родители алкоголики.
Зови ботов, спамьте меня, дурачки Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3707
показать весь комментарий
03.09.2021 11:01 Ответить
на деякий час так. Так як і робота українських АЕС, але час. Все коли небудь закінчується, а планів нема з енергобезпеки держави. Є понти зелених гондурасів і більше нічого. Словами світ не перейдеш, жабо зелена
показать весь комментарий
03.09.2021 02:38 Ответить
Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель

а у світлі сказаного Європою? ... Й мріянь на участь США...???
Дивні речі стаються для України можна сказати в найскрутніші моменти ******** історії , я вважаю якісь неймовірні допоги ангелів (хоча я не віруююча) ціною тяжких жертв інших людей на тлі корисних дій сильних світу цього ...
Коли пуста "стурбованість" Європи дійшла до повного абсурду , ангели дали в жертву Україні Боінг МН-17 з несчасними простими людьми .
Коли США вирішили погратися з Москвою в нову пєрєзагрузку - ангели дали в жертву Україні нещасних афганців і усіх причесних до істрії з Афганістаном .
Це якось виглядає містично для України, але ж хіба її шлях до державності то не щось неймовірне в порівнянні з історією інших ******** держав.
показать весь комментарий
03.09.2021 03:56 Ответить
мама-сын... она - одурманенная советизмом, сын - падел, разрушающий Украину...
показать весь комментарий
03.09.2021 04:44 Ответить
Лучшей гарантией транзита газа является отсутствие альтернативы. Поэтому нету никаких гарантий. Транзит уменьшат.
показать весь комментарий
03.09.2021 05:15 Ответить
Всё верно.
А потребителю выгодно иметь альтернативу.
показать весь комментарий
03.09.2021 06:21 Ответить
..какэтокак, какэтокак??? Европейцев на "крючёк" посадить не получиться. ужжосс придеться нашу ГТС пустить на "запрещенные" калибры для армии и возрождающегося флота. А, что идея неплохая сталь там крепкая и нет коррупционной составляющей.
показать весь комментарий
03.09.2021 05:17 Ответить
До пункта назначения можно доехать разными маршрутами.
Если один из маршрутов не работает, едут на другом транспорте.
В крайнем случае - на такси.
показать весь комментарий
03.09.2021 05:55 Ответить
О гарантиях надо было думать ещё тогда, когда транзит газа через Украину был безальтернативным. А теперь, когда достроен «Северный Поток-2», осталось только два варианта: либо, стоя на коленях и потупивши глаза долу, просить с дрожью в голосе, трепетом в душе и надеждою в сердце, либо с гордо поднятой головой остаться без транзита. Усё...
показать весь комментарий
03.09.2021 06:19 Ответить
Тем более, металлурги жалуются на отсутствие достаточного количества металлолома.
показать весь комментарий
03.09.2021 06:23 Ответить
Не паникуй! Ни тебе, ни мне с того транзита ничего не обломиться. Пусть олигархи меньше украинским газом торгуют.
показать весь комментарий
03.09.2021 07:32 Ответить
Наткнулся сейчас на одном вовсе не симпатизирующем Пороху ресурсике, вот на это: "хуже Коболева может быть только Витренко"(с). Ну и там же такое, под вот этой, очень показательной картинкой: "Надо отдать должное Порошенко, при нем такой херни не было"(с)
Это цена акций "Газпрома", если кто-то не понял:
Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 110
показать весь комментарий
03.09.2021 06:43 Ответить
закопать трубу навек! сока вы дармоеды будете кров пить с трудавога народа ёпта! газ им подавай! Накаси! Выкуси!!
показать весь комментарий
03.09.2021 07:00 Ответить
От РАБссиянского говна Путлерской банды гопников уже ничего не зависит Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 7557Ссср доигрался,а крысы ЧеКиздонские долетались
показать весь комментарий
03.09.2021 07:00 Ответить
Он сам то понял что сказал? Предлагает втюхать европейцам газ который могут ему не продать,тут только один вариант остался-отдать часть доли немцам.Но тогда всем левым проводкам кирдык и все честно наворованное тяжелым трудом вылезет на свет.. Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 126
показать весь комментарий
03.09.2021 07:04 Ответить
Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 7746....
показать весь комментарий
03.09.2021 07:11 Ответить
Манкруте кацапский. Тобі доброго дня побажати не можу! Можу тільки побажати щоб тобі "товарищЪ майор" засадив брудною портянкою по морді за те що не сміг нам бандерівцям втертися в довіру!
показать весь комментарий
03.09.2021 07:18 Ответить
Воффочка на зміну заступив .. сексота біситься ...Йди вже *пайку * свою отримай *нульеве *
показать весь комментарий
03.09.2021 08:45 Ответить
Я подивився твоїх дописувачив і тут на цензорі му може трйох бачив. Інші цто хто або що? Підписні боти Лахти? А товарищЪ майор під яким ником на тебе підписався?
показать весь комментарий
03.09.2021 10:22 Ответить
За каждые 100 км транзита газа в Европу РАБссия платит бабло Украине... Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 3087Что вам не нравится крысы ************?
показать весь комментарий
03.09.2021 07:12 Ответить
Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 5990
показать весь комментарий
03.09.2021 07:15 Ответить
Я калєндарь....(лунають постріли)
показать весь комментарий
03.09.2021 07:22 Ответить
Я этого кацапского еврея тертеть не могу как и Зеленского впринцыпе, на одной птицефабрике их выростили!
показать весь комментарий
03.09.2021 07:24 Ответить
До 2024 года есть время, занимайтесь. Только в раше ведь рынка газа нет, а станет ли кремль подписывать эти "прямые" контракты?
показать весь комментарий
03.09.2021 07:19 Ответить
Это зависит от многих факторов - ну там выполнение "минских", формула Швайнмастера, вода в Крым и т.д. Теперь надо готовиться, что газ будет инструментом шантажа со стороны кацапстана.
показать весь комментарий
03.09.2021 09:42 Ответить
Так и было всегда, только теперь ситуация усугубится.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:25 Ответить
По запасам газа Украина занимает 2 место в Европе после Норвегии...,Азияты Путлера....ваш газ грязный с примесями Метана прочей химической фигни после добычи....,Лукашеску вас болванов спалил... Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 5597
показать весь комментарий
03.09.2021 07:22 Ответить
Якось це зовсім не патріотично - займатись транзитом газу окупанта
показать весь комментарий
03.09.2021 07:35 Ответить
Мадяри вже з вами підписали, німці на черзі. Так що як не крути але навіть якщо транзит якиїь і буде то такий і на таких умовах, що Нафтогаз буде ще доплачувати, щоб вас утримувати.
А в цілому все це скинуть на побутових споживачів. І оформлять це під патріотичною назвою " Не дамо знищити ГТС".
З моменту побудови Північного потоку1 часу було вдосталь, щоб модернізувати ГТС чи навіть створити консорціум з ЕС по трубі. Але ж нам мало, ми самі розумні!
показать весь комментарий
03.09.2021 08:22 Ответить
Так всыпьте люлей правлению НАК "Нафтогаз Украины" !!
Почему до сих пор не заключили эти договора.
показать весь комментарий
03.09.2021 08:48 Ответить
Витренко все мрiет о том, что европейские трейдеры будут закупать газ у Газпрома на границе Украины и России и заключать договора с Нафтогазом на транзит по ГТС. Ему это почему-то кажется очень заманчивым. Но только ему - ни европейцам, ни Газпрому такое нахрен не надо.
А транзит по ГТС, таки, будет - 20-25 млрд кубов. Может и больше, но для этого придется научиться договариваться.
показать весь комментарий
03.09.2021 09:27 Ответить
Транзит будет обязательно, т.к. путлеру нужно как-то снабжать своих холуёв в Приднестровье. Но он будет минимально возможным.
показать весь комментарий
03.09.2021 09:43 Ответить
И это - тоже. Кроме Приднестровья транзит нужен будет для 10 млрд кубов газа, потребляемого Украиной (тот самый европейский реверсный газ) и 6 млрд кубов для самой Словакии лпросто географически ближе). Всего около 20 млрд кубов. Возможно и больше при наличии коммерческой привлекательности.
Целью России не является прекращение транзита для того, чтобы нанести ущерб Украине - они готовы продолжать транзит поскольку это даёт возможность незадорого оказывать влияние на Украину.
Целью России является создание ситуации, когда украинский транзит не является критически значимым и при надобности им можно будет пожертвовать.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:14 Ответить
Пока клоун гримасничает, патриот занимается своим делом
показать весь комментарий
03.09.2021 11:42 Ответить
 
 