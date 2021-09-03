В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко
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Народные депутаты из фракции партии "Слуга народа" предлагают посвятить целый пленарный день рассмотрению законопроектов относительно портовой сферы и морехозяйственного комплекса.
Об этом сообщил председатель партии, первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко на встрече с представителями портовой отрасли в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Вопросов так много, что у нас уже назревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты и в этот день будем голосовать только их", - сказал Корниенко.
В то же время заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что на протяжении длительного времени в отрасли не решалось большое количество вопросов. В частности, они касаются улучшения хозяйственной деятельности, возобновления финансирования, использования портовых сборов, дерегуляции и др. Их решение, по словам Васькова, должно улучшить положение дел в отрасли водного транспорта.
Член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Горенюк ("Слуга народа") отметил, что отдельный вопрос касается коммуникации между представителями морской сферы и государством.
"Очень важно, чтобы идеи работников портовой отрасли, морехозяйственного комплекса превращались в тексты законопроектов", - подчеркнул он.
Среди актуальных проблем, которые озвучили участники, дивидендная политика, которая не позволяет государственным предприятиям оставлять достаточно средств на собственное развитие; поощрение перевода судов на украинский флаг; передача части доходов от портовой отрасли на нужды громад; сложные процедуры конкурсов на руководящие должности в государственных структурах; отсутствие достаточных средств на дноуглубление; сложные регуляторные процедуры при строительстве частных объектов на землях водного фонда; высокие тарифы на железнодорожные перевозки, которые приводят к перегрузке дорог к портам; недостаток законных механизмов возврата государственному предприятию имущества, сданного в аренду.
Пожалуйста, подождите...
По голове себе постучи.
"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
Ось твої острови
Ось твоя трава,
Ось твоя стернова,
Править твій маршрут,
Шиє тобі парашут,
Пасе тебе в глибині
При своєму стерні
Лїр
Кроме оглашенных в совместном заявлении меморандумов и соглашений между США и Украиной был подписан еще один документ, обозначенный сторонами подписания как не подлежащий публичному оглашению. Это Меморандум о взаимном содействии юридическим и судебным процедурам ( Memorandum of Mutual Assistance to Legal and Judicial Procedures ( [FR Doc. 2021-175xx] Billing code 4710-10-P), , предусматривающий выдачу фигурантов уголовных дел особого рассмотрения вне общей процедуры экстрадиции..
Когда-то на Днепре стояли десятки ресторанов на судах , на набережной парковались авто, все светилось огнями . Приятно было сидеть в таком ресторане и смотреть на Днепр
Набережная жила европейской жизнью , как в Париже
При Юле или при Янеке кто-то пролоббировал запрет ресторанов на суднах, как конкурентов ресторанам в городе - ВСЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ЖИЗНЬ РАЗОГНАЛИ .
ЩОТО ТАМ АРГУМЕНТИРОВАЛИ ЭКОЛОГИЕЙ 😀😀😀
Сегодня набережная Киева ВСЯ В БУРЬЯНАХ , Днепр - цветёт , лягушки квакают
Хотелось бы узнать ФИО того лоббиста