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Новости Политика Украины
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В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде назревает

Народные депутаты из фракции партии "Слуга народа" предлагают посвятить целый пленарный день рассмотрению законопроектов относительно портовой сферы и морехозяйственного комплекса.

Об этом сообщил председатель партии, первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко на встрече с представителями портовой отрасли в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Вопросов так много, что у нас уже назревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты и в этот день будем голосовать только их", - сказал Корниенко.

В то же время заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что на протяжении длительного времени в отрасли не решалось большое количество вопросов. В частности, они касаются улучшения хозяйственной деятельности, возобновления финансирования, использования портовых сборов, дерегуляции и др. Их решение, по словам Васькова, должно улучшить положение дел в отрасли водного транспорта.

Член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Горенюк ("Слуга народа") отметил, что отдельный вопрос касается коммуникации между представителями морской сферы и государством.

"Очень важно, чтобы идеи работников портовой отрасли, морехозяйственного комплекса превращались в тексты законопроектов", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" хочет изменить Регламент Рады, чтобы усложнить процедуру подачи постановлений об отмене принятых ранее законов. Это позорная практика, - Корниенко

Среди актуальных проблем, которые озвучили участники, дивидендная политика, которая не позволяет государственным предприятиям оставлять достаточно средств на собственное развитие; поощрение перевода судов на украинский флаг; передача части доходов от портовой отрасли на нужды громад; сложные процедуры конкурсов на руководящие должности в государственных структурах; отсутствие достаточных средств на дноуглубление; сложные регуляторные процедуры при строительстве частных объектов на землях водного фонда; высокие тарифы на железнодорожные перевозки, которые приводят к перегрузке дорог к портам; недостаток законных механизмов возврата государственному предприятию имущества, сданного в аренду.
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Топ комментарии
+8
руссо-туристо. облико аморале.
В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2076
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03.09.2021 08:37
+7
есть сомнения ?
В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1938
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03.09.2021 08:36
+5
"поощрение перевода судов на украинский флаг"(с). А вот этого я не понял. Они что, хотят учинить нечто типа реестра удобного флага? Иначе мне в башку не приходит- какой судовладелец на это пойдет, зная о нашей способности бабло сдирать на ровном месте.
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03.09.2021 08:41
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Эй, морячки, а это ласты чьи?
По голове себе постучи.
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03.09.2021 08:32 Ответить
есть сомнения ?
В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1938
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03.09.2021 08:36 Ответить
руссо-туристо. облико аморале.
В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2076
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03.09.2021 08:37 Ответить
Да-да... всё начиналось так весело и безоблачно... во, были времена. В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3529
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03.09.2021 08:42 Ответить
Между ними была химия. А теперь Ермак любимая жена.
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03.09.2021 08:48 Ответить
Зелені слуги як на підбір. Там всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
У Раді назріває "морський день", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1876
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03.09.2021 12:44 Ответить
Прям сходка пиратов карибского моря
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03.09.2021 08:36 Ответить
Нада шоб в великом будевництви заложили проект по копанию крынского канала, шоб объеденить Одесу и Мариуполь на прямую. Сделаем с крысма остров, тем более шо копать там не так уж и много В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3827
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03.09.2021 08:36 Ответить
Пливи, Анчоус, пливи
Ось твої острови
Ось твоя трава,
Ось твоя стернова,
Править твій маршрут,
Шиє тобі парашут,
Пасе тебе в глибині
При своєму стерні

Лїр
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03.09.2021 08:36 Ответить
"поощрение перевода судов на украинский флаг"(с). А вот этого я не понял. Они что, хотят учинить нечто типа реестра удобного флага? Иначе мне в башку не приходит- какой судовладелец на это пойдет, зная о нашей способности бабло сдирать на ровном месте.
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03.09.2021 08:41 Ответить
Пока практика показывает, что иностранцы идут в наши порты только когда выхода нет. И это правильно - до трусов оберут поборами и штрафами.
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03.09.2021 15:38 Ответить
В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7369
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03.09.2021 08:42 Ответить
Будут дерибанить остатки "моря". В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3014
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03.09.2021 08:45 Ответить
Сейчас наши украинские моряки не могут вообще сделать документы чтобы выйти в рейс. Патриоты дома сидят, а тем кому какая разница уехали в Россию и делают документы там.
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03.09.2021 08:46 Ответить
Этот кошмар приобретает очертания- кошмара надолго. Только, вроде бы, какая-то подвижка и... стоп! Снова шаг вперед и... снова стоп! Это явный саботаж, ничем не прикрытый. И- никто за это преступление не ответит! Повезло мне таки, успел нормально отработать. Мне очень жаль молодняк.
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03.09.2021 08:51 Ответить
А в это время, ВНЕЗАПНО
Кроме оглашенных в совместном заявлении меморандумов и соглашений между США и Украиной был подписан еще один документ, обозначенный сторонами подписания как не подлежащий публичному оглашению. Это Меморандум о взаимном содействии юридическим и судебным процедурам ( Memorandum of Mutual Assistance to Legal and Judicial Procedures ( [FR Doc. 2021-175xx] Billing code 4710-10-P), , предусматривающий выдачу фигурантов уголовных дел особого рассмотрения вне общей процедуры экстрадиции..

В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2239
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03.09.2021 08:49 Ответить
Ещё надо возобновить речные перевозки . Грузоподъёмность баржи ( к примеру) - 300 тонн. А фуры 30 тонн. В Европе по рекам идут баржи , как по Крещатику. А на Днепре - тишь и благодать - только яхты богатой номенклатуры 😀😀😀
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03.09.2021 08:50 Ответить
Баржами возив Грося, а прийшли новиє літса і всьо.
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03.09.2021 08:54 Ответить
Продали все баржи барыги в Европу и рашке.
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03.09.2021 08:57 Ответить
В смысле? Как шли баржи, так и идут, но чтоб их было больше, и Гросе, и его последователям нужно было подумать о расчистке русла. А одна баржа с арбузами в сезон, это не уровень.
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03.09.2021 15:35 Ответить
Кстати , о Днепре в Киеве
Когда-то на Днепре стояли десятки ресторанов на судах , на набережной парковались авто, все светилось огнями . Приятно было сидеть в таком ресторане и смотреть на Днепр
Набережная жила европейской жизнью , как в Париже
При Юле или при Янеке кто-то пролоббировал запрет ресторанов на суднах, как конкурентов ресторанам в городе - ВСЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ЖИЗНЬ РАЗОГНАЛИ .
ЩОТО ТАМ АРГУМЕНТИРОВАЛИ ЭКОЛОГИЕЙ 😀😀😀
Сегодня набережная Киева ВСЯ В БУРЬЯНАХ , Днепр - цветёт , лягушки квакают
Хотелось бы узнать ФИО того лоббиста
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03.09.2021 08:56 Ответить
Куда идти? На Севере Лука Мудищев сидит.
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03.09.2021 09:41 Ответить
День Нептуна с аниматорами и конкурсами. ЭТо всё, что они могут устроить. Ну и повысить портовые сборы, чтоб в порты иностранные суда заходили строго на импорт и экспорт, но не транзит.
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03.09.2021 15:37 Ответить
Приїхали з морів і влаштують морський день в Раді.
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03.09.2021 08:52 Ответить
А массово сыграть членами и вагинами слуги народные не хотят????
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03.09.2021 08:56 Ответить
Вход на пленарное заседание строго по дресс-коду...

У Раді назріває "морський день", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7599
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03.09.2021 09:23 Ответить
Концерт зеленых продолжается. Тематические заседания ВР... Потом речное, озерное, лесное заседания? На морском заседании зепутаты будут в костюмах пиратов?
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03.09.2021 09:27 Ответить
Морской день ,моя ты кыця ,🤔😳🙄😂 А лобстеров в буфет завезут , и русалок в номера 🤣🤣🤣
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03.09.2021 12:15 Ответить
О каких морях реч , Азовское море прослали , сейчас просрут Змеинный и усе , останутся Токо речки 🙄🤔😠😠😠
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03.09.2021 12:22 Ответить
Азовское море всегда имело ограничения по судоходности в силу своей специфики, однако даже там можно развивать порты, если увеличат пропускную способность на ж/д
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03.09.2021 15:27 Ответить
Господа депутаты, перестаньте пилить бабки на портах, не губите то, что хорошо работало. Уберите коррупцию из портов, умерьте аппетиты, отдайте порты в концессию и дайте уже развить наш транзитный потенциал
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03.09.2021 15:20 Ответить
 
 