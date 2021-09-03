У Раді назріває "морський день", - "слуга народу" Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народні депутати із фракції партії "Слуга народу" пропонують присвятити цілий пленарний день розгляду законопроєктів щодо портової сфери і морегосподарського комплексу.
Про це повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко на зустрічі з представниками портової галузі в Одесі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і цього дня будемо голосувати лише їх", – сказав Корнієнко.
Водночас заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков зазначив, що протягом тривалого часу в галузі не вирішувалося багато питань. Зокрема, вони стосуються поліпшення господарської діяльності, відновлення фінансування, використання портових зборів, дерегуляції тощо. Їхнє вирішення, за словами Васькова, має поліпшити стан справ у галузі водного транспорту.
Член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Горенюк ("Слуга народу") зазначив, що окреме питання стосується комунікації між представниками морської сфери і державою.
"Дуже важливо щоб ідеї працівників портової галузі, морегосподарського комплексу перетворювалися на тексти законопроєктів", – наголосив він..
Серед актуальних проблем, які озвучили учасники, дивідендна політика, яка не дозволяє державним підприємствам залишати достатньо коштів на власний розвиток; заохочення переведення суден на український прапор; передача частини доходів від портової галузі на потреби громад; складні процедури конкурсів на керівні посади в державних структурах; відсутність достатніх коштів на днопоглиблення; складні регуляторні процедури під час будівництва приватних об'єктів на землях водного фонду; високі тарифи на залізничні перевезення, які призводять до перевантаження доріг до портів; недолік законних механізмів повернення державному підприємству майна, зданого в оренду.
Будь ласка, зачекайте...
По голове себе постучи.
"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
Ось твої острови
Ось твоя трава,
Ось твоя стернова,
Править твій маршрут,
Шиє тобі парашут,
Пасе тебе в глибині
При своєму стерні
Лїр
Кроме оглашенных в совместном заявлении меморандумов и соглашений между США и Украиной был подписан еще один документ, обозначенный сторонами подписания как не подлежащий публичному оглашению. Это Меморандум о взаимном содействии юридическим и судебным процедурам ( Memorandum of Mutual Assistance to Legal and Judicial Procedures ( [FR Doc. 2021-175xx] Billing code 4710-10-P), , предусматривающий выдачу фигурантов уголовных дел особого рассмотрения вне общей процедуры экстрадиции..
Когда-то на Днепре стояли десятки ресторанов на судах , на набережной парковались авто, все светилось огнями . Приятно было сидеть в таком ресторане и смотреть на Днепр
Набережная жила европейской жизнью , как в Париже
При Юле или при Янеке кто-то пролоббировал запрет ресторанов на суднах, как конкурентов ресторанам в городе - ВСЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ЖИЗНЬ РАЗОГНАЛИ .
ЩОТО ТАМ АРГУМЕНТИРОВАЛИ ЭКОЛОГИЕЙ 😀😀😀
Сегодня набережная Киева ВСЯ В БУРЬЯНАХ , Днепр - цветёт , лягушки квакают
Хотелось бы узнать ФИО того лоббиста