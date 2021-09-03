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У Раді назріває "морський день", - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді назріває

Народні депутати із фракції партії "Слуга народу" пропонують присвятити цілий пленарний день розгляду законопроєктів щодо портової сфери і морегосподарського комплексу.

Про це повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко на зустрічі з представниками портової галузі в Одесі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і цього дня будемо голосувати лише їх", – сказав Корнієнко.

Водночас заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков зазначив, що протягом тривалого часу в галузі не вирішувалося багато питань. Зокрема, вони стосуються поліпшення господарської діяльності, відновлення фінансування, використання портових зборів, дерегуляції тощо. Їхнє вирішення, за словами Васькова, має поліпшити стан справ у галузі водного транспорту.

Член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Горенюк ("Слуга народу") зазначив, що окреме питання стосується комунікації між представниками морської сфери і державою.

"Дуже важливо щоб ідеї працівників портової галузі, морегосподарського комплексу перетворювалися на тексти законопроєктів", – наголосив він..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії РФ і Китаю загрожують міжнародній морській безпеці, - Байден

Серед актуальних проблем, які озвучили учасники, дивідендна політика, яка не дозволяє державним підприємствам залишати достатньо коштів на власний розвиток; заохочення переведення суден на український прапор; передача частини доходів від портової галузі на потреби громад; складні процедури конкурсів на керівні посади в державних структурах; відсутність достатніх коштів на днопоглиблення; складні регуляторні процедури під час будівництва приватних об'єктів на землях водного фонду; високі тарифи на залізничні перевезення, які призводять до перевантаження доріг до портів; недолік законних механізмів повернення державному підприємству майна, зданого в оренду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
руссо-туристо. облико аморале.
В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2076
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03.09.2021 08:37
+7
есть сомнения ?
В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1938
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03.09.2021 08:36
+5
"поощрение перевода судов на украинский флаг"(с). А вот этого я не понял. Они что, хотят учинить нечто типа реестра удобного флага? Иначе мне в башку не приходит- какой судовладелец на это пойдет, зная о нашей способности бабло сдирать на ровном месте.
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03.09.2021 08:41
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Правила форума Рада форумчан
Эй, морячки, а это ласты чьи?
По голове себе постучи.
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03.09.2021 08:32 Відповісти
есть сомнения ?
В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1938
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03.09.2021 08:36 Відповісти
руссо-туристо. облико аморале.
В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2076
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03.09.2021 08:37 Відповісти
Да-да... всё начиналось так весело и безоблачно... во, были времена. В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3529
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03.09.2021 08:42 Відповісти
Между ними была химия. А теперь Ермак любимая жена.
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03.09.2021 08:48 Відповісти
Зелені слуги як на підбір. Там всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
У Раді назріває "морський день", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1876
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03.09.2021 12:44 Відповісти
Прям сходка пиратов карибского моря
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03.09.2021 08:36 Відповісти
Нада шоб в великом будевництви заложили проект по копанию крынского канала, шоб объеденить Одесу и Мариуполь на прямую. Сделаем с крысма остров, тем более шо копать там не так уж и много В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3827
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03.09.2021 08:36 Відповісти
Пливи, Анчоус, пливи
Ось твої острови
Ось твоя трава,
Ось твоя стернова,
Править твій маршрут,
Шиє тобі парашут,
Пасе тебе в глибині
При своєму стерні

Лїр
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03.09.2021 08:36 Відповісти
"поощрение перевода судов на украинский флаг"(с). А вот этого я не понял. Они что, хотят учинить нечто типа реестра удобного флага? Иначе мне в башку не приходит- какой судовладелец на это пойдет, зная о нашей способности бабло сдирать на ровном месте.
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03.09.2021 08:41 Відповісти
Пока практика показывает, что иностранцы идут в наши порты только когда выхода нет. И это правильно - до трусов оберут поборами и штрафами.
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03.09.2021 15:38 Відповісти
В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7369
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03.09.2021 08:42 Відповісти
Будут дерибанить остатки "моря". В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3014
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03.09.2021 08:45 Відповісти
Сейчас наши украинские моряки не могут вообще сделать документы чтобы выйти в рейс. Патриоты дома сидят, а тем кому какая разница уехали в Россию и делают документы там.
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03.09.2021 08:46 Відповісти
Этот кошмар приобретает очертания- кошмара надолго. Только, вроде бы, какая-то подвижка и... стоп! Снова шаг вперед и... снова стоп! Это явный саботаж, ничем не прикрытый. И- никто за это преступление не ответит! Повезло мне таки, успел нормально отработать. Мне очень жаль молодняк.
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03.09.2021 08:51 Відповісти
А в это время, ВНЕЗАПНО
Кроме оглашенных в совместном заявлении меморандумов и соглашений между США и Украиной был подписан еще один документ, обозначенный сторонами подписания как не подлежащий публичному оглашению. Это Меморандум о взаимном содействии юридическим и судебным процедурам ( Memorandum of Mutual Assistance to Legal and Judicial Procedures ( [FR Doc. 2021-175xx] Billing code 4710-10-P), , предусматривающий выдачу фигурантов уголовных дел особого рассмотрения вне общей процедуры экстрадиции..

В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2239
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03.09.2021 08:49 Відповісти
Ещё надо возобновить речные перевозки . Грузоподъёмность баржи ( к примеру) - 300 тонн. А фуры 30 тонн. В Европе по рекам идут баржи , как по Крещатику. А на Днепре - тишь и благодать - только яхты богатой номенклатуры 😀😀😀
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03.09.2021 08:50 Відповісти
Баржами возив Грося, а прийшли новиє літса і всьо.
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03.09.2021 08:54 Відповісти
Продали все баржи барыги в Европу и рашке.
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03.09.2021 08:57 Відповісти
В смысле? Как шли баржи, так и идут, но чтоб их было больше, и Гросе, и его последователям нужно было подумать о расчистке русла. А одна баржа с арбузами в сезон, это не уровень.
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03.09.2021 15:35 Відповісти
Кстати , о Днепре в Киеве
Когда-то на Днепре стояли десятки ресторанов на судах , на набережной парковались авто, все светилось огнями . Приятно было сидеть в таком ресторане и смотреть на Днепр
Набережная жила европейской жизнью , как в Париже
При Юле или при Янеке кто-то пролоббировал запрет ресторанов на суднах, как конкурентов ресторанам в городе - ВСЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ЖИЗНЬ РАЗОГНАЛИ .
ЩОТО ТАМ АРГУМЕНТИРОВАЛИ ЭКОЛОГИЕЙ 😀😀😀
Сегодня набережная Киева ВСЯ В БУРЬЯНАХ , Днепр - цветёт , лягушки квакают
Хотелось бы узнать ФИО того лоббиста
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03.09.2021 08:56 Відповісти
Куда идти? На Севере Лука Мудищев сидит.
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03.09.2021 09:41 Відповісти
День Нептуна с аниматорами и конкурсами. ЭТо всё, что они могут устроить. Ну и повысить портовые сборы, чтоб в порты иностранные суда заходили строго на импорт и экспорт, но не транзит.
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03.09.2021 15:37 Відповісти
Приїхали з морів і влаштують морський день в Раді.
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03.09.2021 08:52 Відповісти
А массово сыграть членами и вагинами слуги народные не хотят????
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03.09.2021 08:56 Відповісти
Вход на пленарное заседание строго по дресс-коду...

У Раді назріває "морський день", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7599
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03.09.2021 09:23 Відповісти
Концерт зеленых продолжается. Тематические заседания ВР... Потом речное, озерное, лесное заседания? На морском заседании зепутаты будут в костюмах пиратов?
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03.09.2021 09:27 Відповісти
Морской день ,моя ты кыця ,🤔😳🙄😂 А лобстеров в буфет завезут , и русалок в номера 🤣🤣🤣
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03.09.2021 12:15 Відповісти
О каких морях реч , Азовское море прослали , сейчас просрут Змеинный и усе , останутся Токо речки 🙄🤔😠😠😠
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03.09.2021 12:22 Відповісти
Азовское море всегда имело ограничения по судоходности в силу своей специфики, однако даже там можно развивать порты, если увеличат пропускную способность на ж/д
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03.09.2021 15:27 Відповісти
Господа депутаты, перестаньте пилить бабки на портах, не губите то, что хорошо работало. Уберите коррупцию из портов, умерьте аппетиты, отдайте порты в концессию и дайте уже развить наш транзитный потенциал
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03.09.2021 15:20 Відповісти
 
 