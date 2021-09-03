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"Приват24", банкоматы и терминалы "ПриватБанка" будут недоступны сегодня ночью

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня ночью из-за проведения плановых технических работ "ПриватБанк" временно приостанавливает работу "Приват24" для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка, транзакции по картам также будут недоступны.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью (4 сентября с 1:00 до 6:00) мы будем оптимизировать процессинг банка. Временно не будут работать транзакции по картам, "Приват24" для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а "Приват" выдержал любые нагрузки. Поэтому если ночью вам понадобятся наличные, позаботьтесь об этом заранее. Приносим извинения за неудобства!", - отметили в пресс-службе банка.

Также читайте: Сбой в работе "ПриватБанка": с карт некоторых клиентов повторно списывались средства
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будут грабить ночью "Приват24", банкоматы и терминалы "ПриватБанка" будут недоступны сегодня ночью - Цензор.НЕТ 5108
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03.09.2021 12:26 Ответить
Всё, началось!
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03.09.2021 12:27 Ответить
Це попередження для грабіжників? Чи вибачення?
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03.09.2021 12:39 Ответить
"Приват24", банкомати і термінали "ПриватБанку" будуть недоступні сьогодні вночі - Цензор.НЕТ 3420
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03.09.2021 12:45 Ответить
Это разделение банка на клиентов нормальных, и неликвидных, с последующим банкротством неликвидного банка.
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03.09.2021 12:59 Ответить
Приват не власника випадково мінятиме?
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03.09.2021 13:01 Ответить
 
 