"Приват24", банкоматы и терминалы "ПриватБанка" будут недоступны сегодня ночью

Сегодня ночью из-за проведения плановых технических работ "ПриватБанк" временно приостанавливает работу "Приват24" для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка, транзакции по картам также будут недоступны.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью (4 сентября с 1:00 до 6:00) мы будем оптимизировать процессинг банка. Временно не будут работать транзакции по картам, "Приват24" для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а "Приват" выдержал любые нагрузки. Поэтому если ночью вам понадобятся наличные, позаботьтесь об этом заранее. Приносим извинения за неудобства!", - отметили в пресс-службе банка.

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