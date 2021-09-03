"Приват24", банкомати і термінали "ПриватБанку" будуть недоступні сьогодні вночі

Сьогодні вночі через проведення планових технічних робіт "ПриватБанк" тимчасово призупиняє роботу "Приват24" для фізичних осіб і бізнесу, LiqPay, а також мережу банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку, транзакції за картками також будуть недоступні.

Про це йдеться на сторінці банку в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі (4 вересня з 1:00 до 6:00) ми будемо оптимізувати процесинг банку. Тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, Приват24 для фізосіб та бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку. Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження. Тому якщо вночі вам знадобиться готівка, потурбуйтеся про це завчасно. Перепрошуємо за незручності!", - відзначили в пресслужбі банку.

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