Минздрав разыгрывает призы среди школ с вакцинированным персоналом

Школы, в которых привито 80% персонала, могут принять участие в конкурсе "Вакцинированы и открыты". 1097 школ уже зарегистрировались в конкурсе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Центр общественного здоровья Украины.

Так, по результатам розыгрыша, который пройдет 3 октября, победители смогут получить:

Три суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы;

15 минипризов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.

Отмечается, что любой представитель школы может зарегистрировать свое заведение для участия в конкурсе по этой ссылке. Заявки будут принимать до 29 сентября.

"Поэтому вакцинируйте своих учителей, завучей, поваров и библиотекарей и участвуйте в конкурсе. Пишите о нем в соцсетях и получайте гарантированные призы за публикации с хэштегом #ВакцинованіВідкрити", - добавили в Минздраве.

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