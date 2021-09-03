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Минздрав разыгрывает призы среди школ с вакцинированным персоналом

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав разыгрывает призы среди школ с вакцинированным персоналом

Школы, в которых привито 80% персонала, могут принять участие в конкурсе "Вакцинированы и открыты". 1097 школ уже зарегистрировались в конкурсе.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает в Фейсбуке Центр общественного здоровья Украины.

Так, по результатам розыгрыша, который пройдет 3 октября, победители смогут получить:

Три суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы;

15 минипризов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.

Отмечается, что любой представитель школы может зарегистрировать свое заведение для участия в конкурсе по этой ссылке. Заявки будут принимать до 29 сентября.

"Поэтому вакцинируйте своих учителей, завучей, поваров и библиотекарей и участвуйте в конкурсе. Пишите о нем в соцсетях и получайте гарантированные призы за публикации с хэштегом #ВакцинованіВідкрити", - добавили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые
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наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы...Минздрав разыгрывает призы среди школ с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 7357
Людям - сраные роутеры на одну школу из сотни школ, а себе миллиарды пилят на никому не нужных вакцинах.
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03.09.2021 14:29 Ответить
Оборжака. Очень ценные призы.
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03.09.2021 14:29 Ответить
минздрав,засунь себе приз...и будь здрав...
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03.09.2021 14:33 Ответить
Зарплати вчителям не будуть розігрувати?

Олег Леусенко

На Прикарпатті (Долинська міська громада) близько 900 вчителів страйкують через відсутність зарплати (заборгованість сягає 15 мільйонів).
Вже декілька місяців освітяни не отримували з/п.

Цікаво, скільки з цих вчителів проголосувало за шмарклю?
4 тисячі баксів ще не відвезли?
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03.09.2021 14:43 Ответить
В ход пошли пряники!
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03.09.2021 14:56 Ответить
Как бы вскоре кнут не достали.
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03.09.2021 15:11 Ответить
 
 