Минздрав разыгрывает призы среди школ с вакцинированным персоналом
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Школы, в которых привито 80% персонала, могут принять участие в конкурсе "Вакцинированы и открыты". 1097 школ уже зарегистрировались в конкурсе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Центр общественного здоровья Украины.
Так, по результатам розыгрыша, который пройдет 3 октября, победители смогут получить:
Три суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы;
15 минипризов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.
Отмечается, что любой представитель школы может зарегистрировать свое заведение для участия в конкурсе по этой ссылке. Заявки будут принимать до 29 сентября.
"Поэтому вакцинируйте своих учителей, завучей, поваров и библиотекарей и участвуйте в конкурсе. Пишите о нем в соцсетях и получайте гарантированные призы за публикации с хэштегом #ВакцинованіВідкрити", - добавили в Минздраве.
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Людям - сраные роутеры на одну школу из сотни школ, а себе миллиарды пилят на никому не нужных вакцинах.
Олег Леусенко
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