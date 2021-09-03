МОЗ розігрує призи серед шкіл з вакцинованим персоналом
Школи, в яких щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі "Вакциновані і відкриті". 1097 шкіл уже зареєструвалися в конкурсі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуку Центр громадського здоров'я України.
Так, за результатами розіграшу, який відбудеться 3 жовтня, переможці зможуть отримати:
Три суперпризи: набори із 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів для кожної школи-переможниці;
15 мініпризів: набори із 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.
Зазначається, що будь-який представник школи може зареєструвати свій заклад для участі в конкурсі за цим посиланням. Заявки прийматимуть до 29 вересня.
"Тому вакцинуйте своїх вчителів, завучів, кухарів і бібліотекарів і беріть участь у конкурсі. Пишіть про нього в соцмережах і отримуйте гарантовані призи за публікації з хештегом #ВакцинованіВідкриті", - додали в ЦГЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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Людям - сраные роутеры на одну школу из сотни школ, а себе миллиарды пилят на никому не нужных вакцинах.
Олег Леусенко
На Прикарпатті (Долинська міська громада) близько 900 вчителів страйкують через відсутність зарплати (заборгованість сягає 15 мільйонів).
Вже декілька місяців освітяни не отримували з/п.
Цікаво, скільки з цих вчителів проголосувало за шмарклю?
4 тисячі баксів ще не відвезли?