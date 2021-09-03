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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розігрує призи серед шкіл з вакцинованим персоналом

МОЗ розігрує призи серед шкіл з вакцинованим персоналом

Школи, в яких щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі "Вакциновані і відкриті". 1097 шкіл уже зареєструвалися в конкурсі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуку Центр громадського здоров'я України.

Так, за результатами розіграшу, який відбудеться 3 жовтня, переможці зможуть отримати:

Три суперпризи: набори із 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів для кожної школи-переможниці;

15 мініпризів: набори із 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Зазначається, що будь-який представник школи може зареєструвати свій заклад для участі в конкурсі за цим посиланням. Заявки прийматимуть до 29 вересня.

"Тому вакцинуйте своїх вчителів, завучів, кухарів і бібліотекарів і беріть участь у конкурсі. Пишіть про нього в соцмережах і отримуйте гарантовані призи за публікації з хештегом #ВакцинованіВідкриті", - додали в ЦГЗ.

Також читайте: Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) школа (2204) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы...Минздрав разыгрывает призы среди школ с вакцинированным персоналом - Цензор.НЕТ 7357
Людям - сраные роутеры на одну школу из сотни школ, а себе миллиарды пилят на никому не нужных вакцинах.
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03.09.2021 14:29 Відповісти
Оборжака. Очень ценные призы.
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03.09.2021 14:29 Відповісти
минздрав,засунь себе приз...и будь здрав...
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03.09.2021 14:33 Відповісти
Зарплати вчителям не будуть розігрувати?

Олег Леусенко

На Прикарпатті (Долинська міська громада) близько 900 вчителів страйкують через відсутність зарплати (заборгованість сягає 15 мільйонів).
Вже декілька місяців освітяни не отримували з/п.

Цікаво, скільки з цих вчителів проголосувало за шмарклю?
4 тисячі баксів ще не відвезли?
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03.09.2021 14:43 Відповісти
В ход пошли пряники!
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03.09.2021 14:56 Відповісти
Как бы вскоре кнут не достали.
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03.09.2021 15:11 Відповісти
 
 