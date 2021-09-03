В электронном кабинете налогоплательщика появился раздел о налоговых рисках, - Олейников

В электронном кабинете налогоплательщика появился раздел "налоговые риски", который позволяет человеку увидеть, какие вопросы к нему есть у налоговой службы и отреагировать на них. В этом же кабинете он может отправить запрос и получить данные о доходах, с которых уплачены налоги.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал и.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

По его словам, реестр доходов каждого лица ведется с 1995 года. Туда входит все: и данные о наследстве, и полученная заработная плата, и самостоятельно задекларированное.

"Если вы не пользуетесь таким кабинетом принципиально, то можете обратиться в центр обслуживания налогоплательщиков и в течение трех дней также такую ​​справку получите, - объяснил он. - В общем вы можете у нас узнать все, что сообщили нам, или что о вас сообщили другие, разве что не сможете получить информацию о том, что мы о вас думаем сами как Государственная налоговая служба, здесь есть определенные ограничения. Хотя даже это мы сейчас меняем. В частности, в электронном кабинете плательщика появился такой раздел, как налоговые риски. Проще говоря, налогоплательщик заходит туда и видит, какие риски в его деятельности мы видим. Если раздел пустой, мы никаких рисков не видим. Если там что-то есть, то у налогоплательщика есть выбор: согласиться с нами и исправить это или не согласиться, понимая, что рано или поздно мы по этому поводу встретимся. И может не ждать встречи, а подать информацию, которая сняла бы возможные вопросы".

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, налоговая амнистия стартовала 1 сентября 2021 года. Она позволяет гражданам задекларировать активы, которые получены без уплаты налогов.

С полным текстом интервью с и.о. главы Государственной налоговой службы Евгением Олейниковым можно ознакомиться здесь.