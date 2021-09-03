В електронному кабінеті платника податків з'явився розділ про податкові ризики, - Олейніков

В електронному кабінеті платника податків з'явився розділ "податкові ризики", який дає змогу людині побачити, які питання до неї у податкової служби і відреагувати на них. У цьому ж кабінеті він може відправити запит і отримати дані про доходи, з яких сплачено податки.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів в.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков.

За його словами, реєстр доходів кожної особи ведеться з 1995 року. Туди входить все: і дані про спадщину, і отримана заробітна плата, і самостійно задеклароване.

"Якщо ви не користуєтеся таким кабінетом принципово, то можете звернутися до центру обслуговування платників податків і протягом трьох днів також таку довідку отримаєте.

Загалом ви можете у нас дізнатися все, що повідомили нам, або що про вас повідомили інші, хіба що не зможете отримати інформацію про те, що ми про вас думаємо самі як Державна податкова служба, тут є певні обмеження. Хоча навіть це ми зараз змінюємо. Зокрема, в електронному кабінеті платника з’явився такий розділ, як податкові ризики. Простіше кажучи, платник податків заходить туди і бачить, які ризики в його діяльності ми бачимо. Якщо розділ порожній, ми жодних ризиків не бачимо. Якщо ж там щось є, то платник податків має вибір: погодитися з нами і виправити це або не погодитися, розуміючи, що рано чи пізно ми з цього приводу зустрінемося. Та може не чекати зустрічі, а подати інформацію, яка б зняла можливі питання".

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, податкова амністія стартувала 1 вересня 2021 року. Вона дозволяє громадянам задекларувати активи, які отримані без сплати податків.

З повним текстом інтерв'ю з в.о. голови Державної податкової служби Євгеном Олейніковим можна ознайомитися тут.