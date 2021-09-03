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12 нардепов пропустили 90% голосований в Раде, - КИУ. СПИСОК

12 нардепов пропустили 90% голосований в Раде, - КИУ. СПИСОК

Самые низкие показатели по количеству голосований - у нардепов "ОПЗЖ", активней всего голосуют представители "Слуги народа" и "ЕС".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Вот список депутатов с указанием того, в какой части голосований они не нажали ни "да", ни "нет", ни "воздержался".

  • Вадим Столар, "ОПЗЖ" - 97,5%;
  • Степан Ивахив, "За будущее" - 96%;
  • Вадим Рабинович, "ОПЗЖ", - 95%;
  • Андрей Деркач, внефракционный - 93%;
  • Игорь Абрамович, "ОПЗЖ" - 93%;
  • Игорь Палица, "За будущее" - 92%;
  • Александр Дубинский, внефракционный - 92%;
  • Дмитрий Шенцев, внефракционный - 92%;
  • Тарас Козак, "ОПЗЖ" - 91%;
  • Александр Герега, "За будущее" - 90%;
  • Юлия Левочкина, "ОПЗЖ" - 90%;
  • Александр Фельдман, "ОПЗЖ" - 90%.

Среди фракций и групп Верховной Рады высокие показатели голосований у депутатов "СН" и "ЕС". В среднем "слуги народа" пропустили 16% голосований, депутаты "ЕС" - 20%.

Читайте: Формальные основания для роспуска Рады существуют, - Стефанчук

"Часть народных депутатов безответственно относятся к своим депутатским обязанностям, игнорируя абсолютное большинство голосований Верховной Рады. Отказ от голосований также стал формой саботажа работы ВР со стороны отдельных парламентских фракций. Несмотря на то, что в ВР введена система штрафов за отказ от голосований, это не слишком влияет на действия народных депутатов", - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

Автор: 

ВР (29228) депутат (3310) КИУ (383)


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Топ комментарии
+11
Странный рефлекс каждая фамилия , вызывает желание плюнуть в украинофобскую, вороватую рожу
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03.09.2021 20:05
+6
ну и ? может им там скучно - так гоните их нафиг!
(зачем они там? зарплату получать и компенсацию за жильё?...жульё ! ))))
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03.09.2021 20:01
+6
На выход, с вещами. А заодно бухающих за рулем, сосущих, аналтабушных и прочую гниль. Хватит уже. А того перца, что к Луке ездил, проводить на выход торжественным пинком під зрадливу сраку!
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03.09.2021 20:11
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Правила форума Совет форумчан
ну и ? может им там скучно - так гоните их нафиг!
(зачем они там? зарплату получать и компенсацию за жильё?...жульё ! ))))
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03.09.2021 20:01 Ответить
дивлячись, які питання там розглядають. Якщо, наприклад, про "великий герб", і жодних інших "проблем" - то кому воно потрібне, нехай ходять і голосують. А фракція ЄС в цей самий час перебувала під Печерським судом, де розглядалось ув'язнення генерала Павловського і директора Шандри.
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03.09.2021 20:25 Ответить
дивитися треба... і на перелік прогульників і на саму причину відсутності...
ну і не 90% ж свого робочого часу десь блукати (а протест проти "непотрібних" питань можно виказати і в залі, проголосувавши проти...) і не кожен же день треба шось важливе блокувати ...за межами ВР...
(я свою думку не змінив.... не хочеться або не цікаво там робити - йди геть!)
де ще на якому підприємстві можно прогулювати так безкарно?
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03.09.2021 20:31 Ответить
Странный рефлекс каждая фамилия , вызывает желание плюнуть в украинофобскую, вороватую рожу
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03.09.2021 20:05 Ответить
Ой, а де ж це пропадають підсанкційні Деркач з Дубінським??
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03.09.2021 20:06 Ответить
евреи, одни евреи
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03.09.2021 20:07 Ответить
дубинский таки надыбал свою аудиторию для тренингов про тупой собачий рот...
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03.09.2021 20:08 Ответить
Да уж, "Рада" не маацьваа...
Кстати, а почему ЖОПЗ и некоторые прихвостни *****, не на нарах? Генпрокуроша, вопрос именно к вам!
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03.09.2021 20:11 Ответить
У Луценка не спрашивал?
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04.09.2021 09:28 Ответить
На выход, с вещами. А заодно бухающих за рулем, сосущих, аналтабушных и прочую гниль. Хватит уже. А того перца, что к Луке ездил, проводить на выход торжественным пинком під зрадливу сраку!
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03.09.2021 20:11 Ответить
Надо быть дебилами, чтобы брать на работу своих представителей (выборы), а результаты работы смотреть через 5 лет. Раз в год или два должны проводиться выборы ВСЕХ.
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03.09.2021 20:12 Ответить
или хотя бы отзывать... шушару, от которой только вред
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03.09.2021 20:33 Ответить
"Отзыв" депутатов - это и есть механизм обмана избирателей, придуманный заинтересрванными лицами для отвлечения внимания от существа проблемы - безотчетности выбранных людей на длительный срок. Заинтересованые лица, скажем, за год, не успеют отбить вложенные средства на провОд нужных "своих" людей в депутаты (президенты, мэры, председатели сельсоветов), и смысл махинаций на выборах для НИХ потеряется...
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03.09.2021 20:52 Ответить
за новим виборчим кодексом є така можливість - відкликати. Лише потрібно прийняти невеличкі зміни до закону про статус нардепа. Але це потрібно робити або цією монобільшістю, або в перший тиждень роботи нового скликання.
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03.09.2021 21:08 Ответить
Если подойти к этому вопросу с точки зрения логики, то их позиция вполне понятна.
ОПЗЖ и За будущее, голосов в парламенте имеют не так много и прекрасно понимают что законопроекты, инициаторами которых они являются не пройдут (к счастью).
Гадят они (достаточно умело) всевозможными поправками и активно работают "на местах" готовясь к следующим выборам, что бы оторвать часть голосов "слуг-уродов".
Для первого, достаточно присутствия в парламенте нескольких депутатов, второе, вообще не требует присутствия.
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03.09.2021 20:13 Ответить
В якого Сірка ці народні обранці позичають очі, коли отримують зарплату?
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03.09.2021 20:15 Ответить
і доплати з преміями...і компенсацію за аренду житла...і відпускні...і на лікування за кордоном і просто матеріальну поміч (раз на рік)
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03.09.2021 20:35 Ответить
Ещё про конвертики забыли.)
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03.09.2021 20:43 Ответить
...не зарплату, а СОДЕРЖАНИЕ! Работать они не будут-не для того шли в ВР; Украинские налогоплательщики СОДЕРЖАТ всё это бычье и быдлоту...
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04.09.2021 07:47 Ответить
Вони наймані працівники. Їх винаймає народ України, щоб вони виконували якусь роботу.
От цікаво: той же Бєня тримав би в себе якогось гендиректора, який би 90% своєї роботи не виконував би?
Але є різниця: будь-де можуть звільнити прогульника (чи то на держ.підприємстві, чи то в приватному секторі), а от з ВРУ - ніяк... Як і найвеличнішого, бо "узеленськи" захистили його "Законом про імпічмент" краще, ніж Конституція захищена від змін
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03.09.2021 20:50 Ответить
Гнать их сраной метлой, а вы всё с ними панькаетесь. На хрен нам нужны такие депутаты - дармоеды, которые лишь бабло получают?
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03.09.2021 21:16 Ответить
не ходил на выборы - противсих - это тоже позиция
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03.09.2021 21:30 Ответить
Ничего удивительного. сракоблок во всей красе, проститутки каломойши.
ау свидетели ********. когда будете шота вещать вспомните про баранов которым положить на ваши проблемы,которые они шли "решать". рыгоаналы, они такие. каждего третьего можно смело расстрелять. мразь на мрази
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03.09.2021 21:36 Ответить
Скільки разів отримували зарплату,всілякі там компенсації,лікувальні,відпускні і т.ін.-повернути,із ВР-піджопником на вулицю,нехай халяву шукають в іншому місці. Кому потрібен такий баласт?
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03.09.2021 21:50 Ответить
Якщо простий роботяга, вчитель чи селянин спізниться на роботу (а тим більше прогуляє) - отримує штраф, а при постійних прогулах звільнення. А от цим виродкам, (які ще й чимало отримують, а ще й мають ряд пільг) все побоку - і це люди, які пишуть і приймають закони для всієї країни. Якщо самі законодавці чхали на закони - з якого дива решта повинні їх виконувати?
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03.09.2021 22:09 Ответить
знов Цензор тупить із заголовком.
Правильний заголовок " список з 12 злодіїв що хитрістю і маніпуляціями зайняли місця серед депутатів і нашарка отримають зарплату палець об палець не б'ючи"
В мене пропозиція, якщо депутат це робота то чому б з ними не укладати контракт з зазначенням трудового розпорядоку і відповідальності і всього всього.
Щоб все просто - як накосячів то отримуй копняка під дупу і лети на вулицю, а то що це ми за працедавці такі що нас тримають за останіх лохів. пора закінчувати з цією радянщиною у ВР. Нехай працюють як працюють усі інші.
Їм же краще, а то дочекаються Дефенестрації (від https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. de - витягування и fenestra https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE в ікно) - акт викидування держслужбовців з вікна як в Чехії у 1419 і 1618 .
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03.09.2021 22:27 Ответить
 
 