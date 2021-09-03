12 нардепов пропустили 90% голосований в Раде, - КИУ. СПИСОК

Самые низкие показатели по количеству голосований - у нардепов "ОПЗЖ", активней всего голосуют представители "Слуги народа" и "ЕС".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Вот список депутатов с указанием того, в какой части голосований они не нажали ни "да", ни "нет", ни "воздержался".

Вадим Столар, "ОПЗЖ" - 97,5%;

Степан Ивахив, "За будущее" - 96%;

Вадим Рабинович, "ОПЗЖ", - 95%;

Андрей Деркач, внефракционный - 93%;

Игорь Абрамович, "ОПЗЖ" - 93%;

Игорь Палица, "За будущее" - 92%;

Александр Дубинский, внефракционный - 92%;

Дмитрий Шенцев, внефракционный - 92%;

Тарас Козак, "ОПЗЖ" - 91%;

Александр Герега, "За будущее" - 90%;

Юлия Левочкина, "ОПЗЖ" - 90%;

Александр Фельдман, "ОПЗЖ" - 90%.

Среди фракций и групп Верховной Рады высокие показатели голосований у депутатов "СН" и "ЕС". В среднем "слуги народа" пропустили 16% голосований, депутаты "ЕС" - 20%.

Читайте: Формальные основания для роспуска Рады существуют, - Стефанчук

"Часть народных депутатов безответственно относятся к своим депутатским обязанностям, игнорируя абсолютное большинство голосований Верховной Рады. Отказ от голосований также стал формой саботажа работы ВР со стороны отдельных парламентских фракций. Несмотря на то, что в ВР введена система штрафов за отказ от голосований, это не слишком влияет на действия народных депутатов", - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.