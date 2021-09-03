12 нардепов пропустили 90% голосований в Раде, - КИУ. СПИСОК
Самые низкие показатели по количеству голосований - у нардепов "ОПЗЖ", активней всего голосуют представители "Слуги народа" и "ЕС".
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Вот список депутатов с указанием того, в какой части голосований они не нажали ни "да", ни "нет", ни "воздержался".
- Вадим Столар, "ОПЗЖ" - 97,5%;
- Степан Ивахив, "За будущее" - 96%;
- Вадим Рабинович, "ОПЗЖ", - 95%;
- Андрей Деркач, внефракционный - 93%;
- Игорь Абрамович, "ОПЗЖ" - 93%;
- Игорь Палица, "За будущее" - 92%;
- Александр Дубинский, внефракционный - 92%;
- Дмитрий Шенцев, внефракционный - 92%;
- Тарас Козак, "ОПЗЖ" - 91%;
- Александр Герега, "За будущее" - 90%;
- Юлия Левочкина, "ОПЗЖ" - 90%;
- Александр Фельдман, "ОПЗЖ" - 90%.
Среди фракций и групп Верховной Рады высокие показатели голосований у депутатов "СН" и "ЕС". В среднем "слуги народа" пропустили 16% голосований, депутаты "ЕС" - 20%.
"Часть народных депутатов безответственно относятся к своим депутатским обязанностям, игнорируя абсолютное большинство голосований Верховной Рады. Отказ от голосований также стал формой саботажа работы ВР со стороны отдельных парламентских фракций. Несмотря на то, что в ВР введена система штрафов за отказ от голосований, это не слишком влияет на действия народных депутатов", - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.
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(зачем они там? зарплату получать и компенсацию за жильё?...жульё ! ))))
ну і не 90% ж свого робочого часу десь блукати (а протест проти "непотрібних" питань можно виказати і в залі, проголосувавши проти...) і не кожен же день треба шось важливе блокувати ...за межами ВР...
(я свою думку не змінив.... не хочеться або не цікаво там робити - йди геть!)
де ще на якому підприємстві можно прогулювати так безкарно?
Кстати, а почему ЖОПЗ и некоторые прихвостни *****, не на нарах? Генпрокуроша, вопрос именно к вам!
ОПЗЖ и За будущее, голосов в парламенте имеют не так много и прекрасно понимают что законопроекты, инициаторами которых они являются не пройдут (к счастью).
Гадят они (достаточно умело) всевозможными поправками и активно работают "на местах" готовясь к следующим выборам, что бы оторвать часть голосов "слуг-уродов".
Для первого, достаточно присутствия в парламенте нескольких депутатов, второе, вообще не требует присутствия.
От цікаво: той же Бєня тримав би в себе якогось гендиректора, який би 90% своєї роботи не виконував би?
Але є різниця: будь-де можуть звільнити прогульника (чи то на держ.підприємстві, чи то в приватному секторі), а от з ВРУ - ніяк... Як і найвеличнішого, бо "узеленськи" захистили його "Законом про імпічмент" краще, ніж Конституція захищена від змін
ау свидетели ********. когда будете шота вещать вспомните про баранов которым положить на ваши проблемы,которые они шли "решать". рыгоаналы, они такие. каждего третьего можно смело расстрелять. мразь на мрази
Правильний заголовок " список з 12 злодіїв що хитрістю і маніпуляціями зайняли місця серед депутатів і нашарка отримають зарплату палець об палець не б'ючи"
В мене пропозиція, якщо депутат це робота то чому б з ними не укладати контракт з зазначенням трудового розпорядоку і відповідальності і всього всього.
Щоб все просто - як накосячів то отримуй копняка під дупу і лети на вулицю, а то що це ми за працедавці такі що нас тримають за останіх лохів. пора закінчувати з цією радянщиною у ВР. Нехай працюють як працюють усі інші.
Їм же краще, а то дочекаються Дефенестрації (від https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. de - витягування и fenestra https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE в ікно) - акт викидування держслужбовців з вікна як в Чехії у 1419 і 1618 .