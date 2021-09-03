12 нардепів пропустили 90% голосувань у Раді, - КВУ. СПИСОК

Найнижчі показники за кількістю голосувань - у нардепів "ОПЗЖ", найактивніше голосують представники "Слуги народу" та "ЄС".

Про це інформує Комітет виборців України, передає Цензор.НЕТ.

Ось список депутатів із зазначенням того, в якій частині голосувань вони не натиснули ні "так", ні "ні", ні "утримався".

Вадим Столар, "ОПЗЖ" - 97,5%;

Степан Івахів, "За майбутнє" - 96%;

Вадим Рабінович, "ОПЗЖ", - 95%;

Андрій Деркач, позафракційний - 93%;

Ігор Абрамович, "ОПЗЖ" - 93%;

Ігорь Палиця, "За майбутнє" - 92%;

Олександр Дубинський, позафракційний - 92%;

Дмитро Шенцев, позафракційний - 92%;

Тарас Козак, "ОПЗЖ" - 91%;

Олександр Герега, "За майбутнє" - 90%;

Юлія Льовочкіна, "ОПЗЖ" - 90%;

Олександр Фельдман, "ОПЗЖ" - 90%.

Серед фракцій і груп Верховної Ради високі показники голосувань у депутатів "СН" і "ЄС". У середньому "слуги народу" пропустили 16% голосувань, депутати "ЄС" - 20%.

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"Частина народних депутатів безвідповідально ставляться до своїх депутатських обов'язків, ігноруючи абсолютну більшість голосувань Верховної Ради. Відмова від голосувань також стала формою саботажу роботи ВР з боку окремих парламентських фракцій. Незважаючи на те, що у ВР введена система штрафів за відмову від голосувань, це не занадто впливає на дії народних депутатів", - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.