УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11265 відвідувачів онлайн
Новини
7 997 27

12 нардепів пропустили 90% голосувань у Раді, - КВУ. СПИСОК

12 нардепів пропустили 90% голосувань у Раді, - КВУ. СПИСОК

Найнижчі показники за кількістю голосувань - у нардепів "ОПЗЖ", найактивніше голосують представники "Слуги народу" та "ЄС".

Про це інформує Комітет виборців України, передає Цензор.НЕТ.

Ось список депутатів із зазначенням того, в якій частині голосувань вони не натиснули ні "так", ні "ні", ні "утримався".

  • Вадим Столар, "ОПЗЖ" - 97,5%;
  • Степан Івахів, "За майбутнє" - 96%;
  • Вадим Рабінович, "ОПЗЖ", - 95%;
  • Андрій Деркач, позафракційний - 93%;
  • Ігор Абрамович, "ОПЗЖ" - 93%;
  • Ігорь Палиця, "За майбутнє" - 92%;
  • Олександр Дубинський, позафракційний - 92%;
  • Дмитро Шенцев, позафракційний - 92%;
  • Тарас Козак, "ОПЗЖ" - 91%;
  • Олександр Герега, "За майбутнє" - 90%;
  • Юлія Льовочкіна, "ОПЗЖ" - 90%;
  • Олександр Фельдман, "ОПЗЖ" - 90%.

Серед фракцій і груп Верховної Ради високі показники голосувань у депутатів "СН" і "ЄС". У середньому "слуги народу" пропустили 16% голосувань, депутати "ЄС" - 20%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У жовтні Рада проведе день Європейського Союзу для розгляду євроінтеграційних законопроєктів, - "слуга народу" Кравчук

"Частина народних депутатів безвідповідально ставляться до своїх депутатських обов'язків, ігноруючи абсолютну більшість голосувань Верховної Ради. Відмова від голосувань також стала формою саботажу роботи ВР з боку окремих парламентських фракцій. Незважаючи на те, що у ВР введена система штрафів за відмову від голосувань, це не занадто впливає на дії народних депутатів", - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

ВР (14942) депутат (1771) КВУ (135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Странный рефлекс каждая фамилия , вызывает желание плюнуть в украинофобскую, вороватую рожу
показати весь коментар
03.09.2021 20:05
+6
ну и ? может им там скучно - так гоните их нафиг!
(зачем они там? зарплату получать и компенсацию за жильё?...жульё ! ))))
показати весь коментар
03.09.2021 20:01
+6
На выход, с вещами. А заодно бухающих за рулем, сосущих, аналтабушных и прочую гниль. Хватит уже. А того перца, что к Луке ездил, проводить на выход торжественным пинком під зрадливу сраку!
показати весь коментар
03.09.2021 20:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну и ? может им там скучно - так гоните их нафиг!
(зачем они там? зарплату получать и компенсацию за жильё?...жульё ! ))))
показати весь коментар
03.09.2021 20:01 Відповісти
дивлячись, які питання там розглядають. Якщо, наприклад, про "великий герб", і жодних інших "проблем" - то кому воно потрібне, нехай ходять і голосують. А фракція ЄС в цей самий час перебувала під Печерським судом, де розглядалось ув'язнення генерала Павловського і директора Шандри.
показати весь коментар
03.09.2021 20:25 Відповісти
дивитися треба... і на перелік прогульників і на саму причину відсутності...
ну і не 90% ж свого робочого часу десь блукати (а протест проти "непотрібних" питань можно виказати і в залі, проголосувавши проти...) і не кожен же день треба шось важливе блокувати ...за межами ВР...
(я свою думку не змінив.... не хочеться або не цікаво там робити - йди геть!)
де ще на якому підприємстві можно прогулювати так безкарно?
показати весь коментар
03.09.2021 20:31 Відповісти
Странный рефлекс каждая фамилия , вызывает желание плюнуть в украинофобскую, вороватую рожу
показати весь коментар
03.09.2021 20:05 Відповісти
Ой, а де ж це пропадають підсанкційні Деркач з Дубінським??
показати весь коментар
03.09.2021 20:06 Відповісти
евреи, одни евреи
показати весь коментар
03.09.2021 20:07 Відповісти
дубинский таки надыбал свою аудиторию для тренингов про тупой собачий рот...
показати весь коментар
03.09.2021 20:08 Відповісти
Да уж, "Рада" не маацьваа...
Кстати, а почему ЖОПЗ и некоторые прихвостни *****, не на нарах? Генпрокуроша, вопрос именно к вам!
показати весь коментар
03.09.2021 20:11 Відповісти
У Луценка не спрашивал?
показати весь коментар
04.09.2021 09:28 Відповісти
На выход, с вещами. А заодно бухающих за рулем, сосущих, аналтабушных и прочую гниль. Хватит уже. А того перца, что к Луке ездил, проводить на выход торжественным пинком під зрадливу сраку!
показати весь коментар
03.09.2021 20:11 Відповісти
Надо быть дебилами, чтобы брать на работу своих представителей (выборы), а результаты работы смотреть через 5 лет. Раз в год или два должны проводиться выборы ВСЕХ.
показати весь коментар
03.09.2021 20:12 Відповісти
или хотя бы отзывать... шушару, от которой только вред
показати весь коментар
03.09.2021 20:33 Відповісти
"Отзыв" депутатов - это и есть механизм обмана избирателей, придуманный заинтересрванными лицами для отвлечения внимания от существа проблемы - безотчетности выбранных людей на длительный срок. Заинтересованые лица, скажем, за год, не успеют отбить вложенные средства на провОд нужных "своих" людей в депутаты (президенты, мэры, председатели сельсоветов), и смысл махинаций на выборах для НИХ потеряется...
показати весь коментар
03.09.2021 20:52 Відповісти
за новим виборчим кодексом є така можливість - відкликати. Лише потрібно прийняти невеличкі зміни до закону про статус нардепа. Але це потрібно робити або цією монобільшістю, або в перший тиждень роботи нового скликання.
показати весь коментар
03.09.2021 21:08 Відповісти
Если подойти к этому вопросу с точки зрения логики, то их позиция вполне понятна.
ОПЗЖ и За будущее, голосов в парламенте имеют не так много и прекрасно понимают что законопроекты, инициаторами которых они являются не пройдут (к счастью).
Гадят они (достаточно умело) всевозможными поправками и активно работают "на местах" готовясь к следующим выборам, что бы оторвать часть голосов "слуг-уродов".
Для первого, достаточно присутствия в парламенте нескольких депутатов, второе, вообще не требует присутствия.
показати весь коментар
03.09.2021 20:13 Відповісти
В якого Сірка ці народні обранці позичають очі, коли отримують зарплату?
показати весь коментар
03.09.2021 20:15 Відповісти
і доплати з преміями...і компенсацію за аренду житла...і відпускні...і на лікування за кордоном і просто матеріальну поміч (раз на рік)
показати весь коментар
03.09.2021 20:35 Відповісти
Ещё про конвертики забыли.)
показати весь коментар
03.09.2021 20:43 Відповісти
...не зарплату, а СОДЕРЖАНИЕ! Работать они не будут-не для того шли в ВР; Украинские налогоплательщики СОДЕРЖАТ всё это бычье и быдлоту...
показати весь коментар
04.09.2021 07:47 Відповісти
Вони наймані працівники. Їх винаймає народ України, щоб вони виконували якусь роботу.
От цікаво: той же Бєня тримав би в себе якогось гендиректора, який би 90% своєї роботи не виконував би?
Але є різниця: будь-де можуть звільнити прогульника (чи то на держ.підприємстві, чи то в приватному секторі), а от з ВРУ - ніяк... Як і найвеличнішого, бо "узеленськи" захистили його "Законом про імпічмент" краще, ніж Конституція захищена від змін
показати весь коментар
03.09.2021 20:50 Відповісти
Гнать их сраной метлой, а вы всё с ними панькаетесь. На хрен нам нужны такие депутаты - дармоеды, которые лишь бабло получают?
показати весь коментар
03.09.2021 21:16 Відповісти
не ходил на выборы - противсих - это тоже позиция
показати весь коментар
03.09.2021 21:30 Відповісти
Ничего удивительного. сракоблок во всей красе, проститутки каломойши.
ау свидетели ********. когда будете шота вещать вспомните про баранов которым положить на ваши проблемы,которые они шли "решать". рыгоаналы, они такие. каждего третьего можно смело расстрелять. мразь на мрази
показати весь коментар
03.09.2021 21:36 Відповісти
Скільки разів отримували зарплату,всілякі там компенсації,лікувальні,відпускні і т.ін.-повернути,із ВР-піджопником на вулицю,нехай халяву шукають в іншому місці. Кому потрібен такий баласт?
показати весь коментар
03.09.2021 21:50 Відповісти
Якщо простий роботяга, вчитель чи селянин спізниться на роботу (а тим більше прогуляє) - отримує штраф, а при постійних прогулах звільнення. А от цим виродкам, (які ще й чимало отримують, а ще й мають ряд пільг) все побоку - і це люди, які пишуть і приймають закони для всієї країни. Якщо самі законодавці чхали на закони - з якого дива решта повинні їх виконувати?
показати весь коментар
03.09.2021 22:09 Відповісти
знов Цензор тупить із заголовком.
Правильний заголовок " список з 12 злодіїв що хитрістю і маніпуляціями зайняли місця серед депутатів і нашарка отримають зарплату палець об палець не б'ючи"
В мене пропозиція, якщо депутат це робота то чому б з ними не укладати контракт з зазначенням трудового розпорядоку і відповідальності і всього всього.
Щоб все просто - як накосячів то отримуй копняка під дупу і лети на вулицю, а то що це ми за працедавці такі що нас тримають за останіх лохів. пора закінчувати з цією радянщиною у ВР. Нехай працюють як працюють усі інші.
Їм же краще, а то дочекаються Дефенестрації (від https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. de - витягування и fenestra https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE в ікно) - акт викидування держслужбовців з вікна як в Чехії у 1419 і 1618 .
показати весь коментар
03.09.2021 22:27 Відповісти
 
 