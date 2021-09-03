"Механизм люстрации нужно сохранить, но сузить сферу его применения, - Малюська..."

Министр юстиции Денис Малюська выступает за сохранение механизма люстрации в Украине, но предлагает сузить сферу его применения, сосредоточившись на критически важных персоналиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения. У нас есть готовый законопроект, чтобы это подкорректировать, он разработан, но тем не менее, этот вопрос очень горячо ", - сказал малюська.

Он отметил, что по этому вопросу пока нет единого мнения ни в парламенте, ни среди экспертов.

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