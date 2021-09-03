Механизм люстрации нужно сохранить, но сузить сферу его применения, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська выступает за сохранение механизма люстрации в Украине, но предлагает сузить сферу его применения, сосредоточившись на критически важных персоналиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Радио НВ".
"Нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения. У нас есть готовый законопроект, чтобы это подкорректировать, он разработан, но тем не менее, этот вопрос очень горячо ", - сказал малюська.
Он отметил, что по этому вопросу пока нет единого мнения ни в парламенте, ни среди экспертов.
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+8 Muni
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+6 mrSmith
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+4 Александр Ильенко #452611
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Уже определили единственного и неповторимого олигарха нашей страны, осталось перекрутить закон про люстрацию и дело в шляпе!
А пику відкормушки відхохав...
На балдє нє пастоіт?
Я даже знаю в каком месте горячо у Малюськи, очень даже горячо.
- Василий Иванович, указание спущено: аппарат сократить!
- Ты, Петька, аппарат сократи, а змеевик оставь!
Чтобы скрыть прошлые, делают новые грехи
нормально
Не "звузити", а розширити!
На советских чекистов, партийцев, науКивцив
Обнуленных уголовников