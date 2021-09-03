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Новости Люстрация
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Механизм люстрации нужно сохранить, но сузить сферу его применения, - Малюська

Механизм люстрации нужно сохранить, но сузить сферу его применения, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська выступает за сохранение механизма люстрации в Украине, но предлагает сузить сферу его применения, сосредоточившись на критически важных персоналиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения. У нас есть готовый законопроект, чтобы это подкорректировать, он разработан, но тем не менее, этот вопрос очень горячо ", - сказал малюська.

Он отметил, что по этому вопросу пока нет единого мнения ни в парламенте, ни среди экспертов.

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Автор: 

люстрация (979) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+8
Все верно, таких как Малюська и нужно люстрировать.
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03.09.2021 21:02
+6
Конечно!
Уже определили единственного и неповторимого олигарха нашей страны, осталось перекрутить закон про люстрацию и дело в шляпе!
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03.09.2021 21:01
+4
Малюська выступает..надо сохранить механизм, но сузить ! Сделать малюсеньким. И не надо им вообще пользоваться.Кому он малюсенький нужен?
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03.09.2021 21:02
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Конечно!
Уже определили единственного и неповторимого олигарха нашей страны, осталось перекрутить закон про люстрацию и дело в шляпе!
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03.09.2021 21:01 Ответить
Все верно, таких как Малюська и нужно люстрировать.
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03.09.2021 21:02 Ответить
На люстру його.
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03.09.2021 21:19 Ответить
их нужно кастрировать
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04.09.2021 06:41 Ответить
Малюська выступает..надо сохранить механизм, но сузить ! Сделать малюсеньким. И не надо им вообще пользоваться.Кому он малюсенький нужен?
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03.09.2021 21:02 Ответить
Кака узько мишліт....
А пику відкормушки відхохав...
На балдє нє пастоіт?
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03.09.2021 21:03 Ответить
"...этот вопрос очень горячо ", - сказал малюська." - давно подозревал шо "малюська " с заглавной некошерно...
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03.09.2021 21:03 Ответить
"но тем не менее, этот вопрос очень горячо ", - сказал малюська."

Я даже знаю в каком месте горячо у Малюськи, очень даже горячо.
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03.09.2021 21:04 Ответить
Ахтышпадла
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03.09.2021 21:04 Ответить
Клоун в клетчатом лапсердаке и с какими-то четками на левой руке. Недоразумение, а не не чиновник
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04.09.2021 08:03 Ответить
Ну вот, страна ещё толком за 8 лет не увидела реальной люстрации, особенно среди наших "правоохранителей" и "судей", а Малюська уже намылился её "сужать". Это НЕ то, что хотят видеть и платить за это налогоплатильщики
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03.09.2021 21:06 Ответить
А какой смысл этих люстрациях и Е декларациях?Люстрация в Украине скорее похожа на аукци
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03.09.2021 21:07 Ответить
P.S.На аукцион должностей,кто из отобраных больше заплатит или лучше подлижет тот и получит после такой ,,люстрации,, должность.
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03.09.2021 21:09 Ответить
Кремлевскую закваску Ермака, когда люстрировать будут? Или его вначале кастрировать должны?
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03.09.2021 21:10 Ответить
Ага..яйцебород...))
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03.09.2021 21:11 Ответить
Да в принципе с люстрацией так и произошло.... сузили для друзей, точнее наплевали на закон, когда надо своего где-то протолкнуть, хотя так со всеми законами, ничего нового.
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03.09.2021 21:11 Ответить
Чапаев и Петька
- Василий Иванович, указание спущено: аппарат сократить!
- Ты, Петька, аппарат сократи, а змеевик оставь!
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03.09.2021 21:12 Ответить
Эх, Цензор. Вот зачем вы эту харю на ночь вывалили? Это ведь- негатив, убойный. Если так далее пойдет... боюсь, я за Мендель заскучаю. У неё хотя бы ноги стройные и было куда очки засунуть...
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03.09.2021 21:15 Ответить
Сама краща люстрація - отсекновение головы.Результат офігенний.
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03.09.2021 21:15 Ответить
лучше сузить сферу для малюськи,да и всей зеленой шоблы
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03.09.2021 21:16 Ответить
Вот именно. Люстрацию надо не сужать а немношко расширить. В смысле исключая зелёных клоунов и паяцев из власти. Они физиологически непригодны туда.
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04.09.2021 08:08 Ответить
Уже тридцать лет прошло после распада совка... Сколько бывших коммуняк и комсюков уже успели поруководить страной на всех уровнях ? А теперь они почти все уже на заслуженных пенсиях. Вспомнили про люстрацию...
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03.09.2021 21:23 Ответить
Нераскаяные грешники опасны вдвойне:
Чтобы скрыть прошлые, делают новые грехи
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04.09.2021 14:29 Ответить
люстрацию перевести в кастрацию
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03.09.2021 21:23 Ответить
Общество против.
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03.09.2021 21:23 Ответить
_У народа бандиты позволения и не спрашивают, а затягивают на шее цифровую удавку - ошейник.
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03.09.2021 21:52 Ответить
Після відвідання зони,де утримують пожиттєво засуджених,ця Малюська заявила,що він взяв би всіх засуджених пожиттєво до себе у міністерство,бо вони такі розумні.Таке може сказати тільки недоумок.
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03.09.2021 21:24 Ответить
а что, по физии этого малюськи непонятно кто он? Дегенерат слюнявый и есть.
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04.09.2021 08:10 Ответить
Так і є.
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04.09.2021 09:50 Ответить
Да чего уж там- расценку установить и все. А то придумывать закон еще.
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03.09.2021 21:26 Ответить
Канєшна. Наприклад, не можна люструвати тих, хто у 2014-му голосував за диктаторські закони, або хто має прізвище, що починається на "Та" і закінчується на "таров".
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03.09.2021 21:57 Ответить
Зеленим з самого початку люстрація сильно заважала. Тепер вирішили не соромитись. Які "ще критично важливі персоналії" можуть бути, якщо О. Татаров працює заступником керівника Офісу Президента при чинному Законі "Про очищення влади" (про люстрацію?.
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03.09.2021 22:52 Ответить
сузить до нуля, но сохранить.
нормально
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04.09.2021 10:03 Ответить
"Механизм люстрации нужно сохранить, но сузить сферу его применения, - Малюська..."

Не "звузити", а розширити!
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04.09.2021 10:16 Ответить
Наоборот, расширить
На советских чекистов, партийцев, науКивцив
Обнуленных уголовников
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04.09.2021 14:26 Ответить
 
 