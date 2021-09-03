УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12707 відвідувачів онлайн
Новини Люстрація
2 010 38

Механізм люстрації потрібно зберегти, але звузити сферу його застосування, - Малюська

Механізм люстрації потрібно зберегти, але звузити сферу його застосування, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська виступає за збереження механізму люстрації в Україні, але пропонує звузити сферу його застосування, зосередившись на критично важливих персоналіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування. У нас є готовий законопроєкт, щоб це підкоригувати, він розроблений, але тим не менш, це питання дуже гаряче", - сказав Малюська.

Він зазначив, що з цього питання поки немає єдиної думки ні в парламенті, ні серед експертів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розгляд скарги Росії в Європейському суді з прав людини займе роки, - Малюська

люстрація (273) Малюська Денис (402)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Все верно, таких как Малюська и нужно люстрировать.
показати весь коментар
03.09.2021 21:02
+6
Конечно!
Уже определили единственного и неповторимого олигарха нашей страны, осталось перекрутить закон про люстрацию и дело в шляпе!
показати весь коментар
03.09.2021 21:01
+4
Малюська выступает..надо сохранить механизм, но сузить ! Сделать малюсеньким. И не надо им вообще пользоваться.Кому он малюсенький нужен?
показати весь коментар
03.09.2021 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конечно!
Уже определили единственного и неповторимого олигарха нашей страны, осталось перекрутить закон про люстрацию и дело в шляпе!
показати весь коментар
03.09.2021 21:01 Відповісти
Все верно, таких как Малюська и нужно люстрировать.
показати весь коментар
03.09.2021 21:02 Відповісти
На люстру його.
показати весь коментар
03.09.2021 21:19 Відповісти
их нужно кастрировать
показати весь коментар
04.09.2021 06:41 Відповісти
Малюська выступает..надо сохранить механизм, но сузить ! Сделать малюсеньким. И не надо им вообще пользоваться.Кому он малюсенький нужен?
показати весь коментар
03.09.2021 21:02 Відповісти
Кака узько мишліт....
А пику відкормушки відхохав...
На балдє нє пастоіт?
показати весь коментар
03.09.2021 21:03 Відповісти
"...этот вопрос очень горячо ", - сказал малюська." - давно подозревал шо "малюська " с заглавной некошерно...
показати весь коментар
03.09.2021 21:03 Відповісти
"но тем не менее, этот вопрос очень горячо ", - сказал малюська."

Я даже знаю в каком месте горячо у Малюськи, очень даже горячо.
показати весь коментар
03.09.2021 21:04 Відповісти
Ахтышпадла
показати весь коментар
03.09.2021 21:04 Відповісти
Клоун в клетчатом лапсердаке и с какими-то четками на левой руке. Недоразумение, а не не чиновник
показати весь коментар
04.09.2021 08:03 Відповісти
Ну вот, страна ещё толком за 8 лет не увидела реальной люстрации, особенно среди наших "правоохранителей" и "судей", а Малюська уже намылился её "сужать". Это НЕ то, что хотят видеть и платить за это налогоплатильщики
показати весь коментар
03.09.2021 21:06 Відповісти
А какой смысл этих люстрациях и Е декларациях?Люстрация в Украине скорее похожа на аукци
показати весь коментар
03.09.2021 21:07 Відповісти
P.S.На аукцион должностей,кто из отобраных больше заплатит или лучше подлижет тот и получит после такой ,,люстрации,, должность.
показати весь коментар
03.09.2021 21:09 Відповісти
Кремлевскую закваску Ермака, когда люстрировать будут? Или его вначале кастрировать должны?
показати весь коментар
03.09.2021 21:10 Відповісти
Ага..яйцебород...))
показати весь коментар
03.09.2021 21:11 Відповісти
Да в принципе с люстрацией так и произошло.... сузили для друзей, точнее наплевали на закон, когда надо своего где-то протолкнуть, хотя так со всеми законами, ничего нового.
показати весь коментар
03.09.2021 21:11 Відповісти
Чапаев и Петька
- Василий Иванович, указание спущено: аппарат сократить!
- Ты, Петька, аппарат сократи, а змеевик оставь!
показати весь коментар
03.09.2021 21:12 Відповісти
Эх, Цензор. Вот зачем вы эту харю на ночь вывалили? Это ведь- негатив, убойный. Если так далее пойдет... боюсь, я за Мендель заскучаю. У неё хотя бы ноги стройные и было куда очки засунуть...
показати весь коментар
03.09.2021 21:15 Відповісти
Сама краща люстрація - отсекновение головы.Результат офігенний.
показати весь коментар
03.09.2021 21:15 Відповісти
лучше сузить сферу для малюськи,да и всей зеленой шоблы
показати весь коментар
03.09.2021 21:16 Відповісти
Вот именно. Люстрацию надо не сужать а немношко расширить. В смысле исключая зелёных клоунов и паяцев из власти. Они физиологически непригодны туда.
показати весь коментар
04.09.2021 08:08 Відповісти
Уже тридцать лет прошло после распада совка... Сколько бывших коммуняк и комсюков уже успели поруководить страной на всех уровнях ? А теперь они почти все уже на заслуженных пенсиях. Вспомнили про люстрацию...
показати весь коментар
03.09.2021 21:23 Відповісти
Нераскаяные грешники опасны вдвойне:
Чтобы скрыть прошлые, делают новые грехи
показати весь коментар
04.09.2021 14:29 Відповісти
люстрацию перевести в кастрацию
показати весь коментар
03.09.2021 21:23 Відповісти
Общество против.
показати весь коментар
03.09.2021 21:23 Відповісти
_У народа бандиты позволения и не спрашивают, а затягивают на шее цифровую удавку - ошейник.
показати весь коментар
03.09.2021 21:52 Відповісти
Після відвідання зони,де утримують пожиттєво засуджених,ця Малюська заявила,що він взяв би всіх засуджених пожиттєво до себе у міністерство,бо вони такі розумні.Таке може сказати тільки недоумок.
показати весь коментар
03.09.2021 21:24 Відповісти
а что, по физии этого малюськи непонятно кто он? Дегенерат слюнявый и есть.
показати весь коментар
04.09.2021 08:10 Відповісти
Так і є.
показати весь коментар
04.09.2021 09:50 Відповісти
Да чего уж там- расценку установить и все. А то придумывать закон еще.
показати весь коментар
03.09.2021 21:26 Відповісти
Канєшна. Наприклад, не можна люструвати тих, хто у 2014-му голосував за диктаторські закони, або хто має прізвище, що починається на "Та" і закінчується на "таров".
показати весь коментар
03.09.2021 21:57 Відповісти
Зеленим з самого початку люстрація сильно заважала. Тепер вирішили не соромитись. Які "ще критично важливі персоналії" можуть бути, якщо О. Татаров працює заступником керівника Офісу Президента при чинному Законі "Про очищення влади" (про люстрацію?.
показати весь коментар
03.09.2021 22:52 Відповісти
сузить до нуля, но сохранить.
нормально
показати весь коментар
04.09.2021 10:03 Відповісти
"Механизм люстрации нужно сохранить, но сузить сферу его применения, - Малюська..."

Не "звузити", а розширити!
показати весь коментар
04.09.2021 10:16 Відповісти
Наоборот, расширить
На советских чекистов, партийцев, науКивцив
Обнуленных уголовников
показати весь коментар
04.09.2021 14:26 Відповісти
 
 