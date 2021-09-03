Механізм люстрації потрібно зберегти, але звузити сферу його застосування, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська виступає за збереження механізму люстрації в Україні, але пропонує звузити сферу його застосування, зосередившись на критично важливих персоналіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування. У нас є готовий законопроєкт, щоб це підкоригувати, він розроблений, але тим не менш, це питання дуже гаряче", - сказав Малюська.

Він зазначив, що з цього питання поки немає єдиної думки ні в парламенті, ні серед експертів.

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