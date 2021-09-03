Механізм люстрації потрібно зберегти, але звузити сферу його застосування, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська виступає за збереження механізму люстрації в Україні, але пропонує звузити сферу його застосування, зосередившись на критично важливих персоналіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".
"Нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування. У нас є готовий законопроєкт, щоб це підкоригувати, він розроблений, але тим не менш, це питання дуже гаряче", - сказав Малюська.
Він зазначив, що з цього питання поки немає єдиної думки ні в парламенті, ні серед експертів.
Топ коментарі
+8 Muni
показати весь коментар03.09.2021 21:02
+6 mrSmith
показати весь коментар03.09.2021 21:01
+4 Александр Ильенко #452611
показати весь коментар03.09.2021 21:02
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Уже определили единственного и неповторимого олигарха нашей страны, осталось перекрутить закон про люстрацию и дело в шляпе!
А пику відкормушки відхохав...
На балдє нє пастоіт?
Я даже знаю в каком месте горячо у Малюськи, очень даже горячо.
- Василий Иванович, указание спущено: аппарат сократить!
- Ты, Петька, аппарат сократи, а змеевик оставь!
Чтобы скрыть прошлые, делают новые грехи
нормально
Не "звузити", а розширити!
На советских чекистов, партийцев, науКивцив
Обнуленных уголовников