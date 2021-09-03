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Новости Агрессия России против Украины
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Тяжело раненому украинскому воину Андрею Дячишину нужна помощь. ФОТО

Тяжело раненому украинскому воину Андрею Дячишину нужна помощь. ФОТО

Журналист Алексей Махов обнародовал информацию о том, что раненому украинскому воину Андрею Дячишину нужна помощь. Дячишин получил ранение в голову, из родных у него - одна сестра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Махов отметил: "Иногда так случается, что "1 раненый" в сводке штаба ООС получает имя. Имя твоего друга. С Андреем я познакомился на передовой. Много виделись в окопах во время съемок. А недавно я записал с ним большое интервью ко Дню Независимости. Интервью для специального проекта, который еще даже не вышел в эфир. Он рассказывал о том, как принимал участие в Революции Достоинства, а затем ушел на фронт. Мы смеялись, вспоминали 2014 и 2015 годы".

"Андрюха Дячишин - боец ​​24 отдельной механизированной бригады. Он был тяжело ранен в голову несколько дней назад. Сейчас он находится в больнице Мечникова в Днепре. Ему провели сложную операцию, и сейчас он на аппарате искусственного дыхания.
Дело в том, что у Андрея есть только сестра. И больше никого. Но у него есть больше. У него есть все мы. Он 7 лет на войне нас.
Давайте один раз будем за его. Карта сестры здесь. 5168 7573 7961 5869 - Кармазин Ольга Николаевна (сестра Андрея)
Держись, "Морячок"!", - написал Махов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи борются за жизнь офицера, тяжело раненого российским снайпером, и впавшего в кому, - гендиректор больницы Рыженко. ФОТО (обновлено)

Тяжело раненому украинскому воину Андрею Дячишину нужна помощь 01

Автор: 

помощь (7768) ранение (3377) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+35
Держись боец. Ты не один. Спасибо за труд. Поправляйся. .
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03.09.2021 22:33
+26
тримайся. тяжко буде, але тримайся.... у тебе ВСЕ життя ще попереду! Ще раз - ТРИМАЙСЯ, ЧИПЛЯЙСЯ ЗА ЖИТТЯ , ТИ НАМ ПОТРІБЕН!
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03.09.2021 22:43
+23
Перевел 50грн, никогда раньше этого не делал, копейки конечно, но если каждый кто комментит перевел бы-было бы здорово
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03.09.2021 22:55
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Здоровье воину, а где помощь от государства ? где мать вашу где...сидят жлобы в раде и дуют себе в х%й.
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04.09.2021 00:43 Ответить
Государство-это мы!
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04.09.2021 19:34 Ответить
Приват не працює.
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04.09.2021 01:04 Ответить
Приват согодні з першої ночі до шостої ранку профілактичні роботи. Зараз вже має працювати
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04.09.2021 07:44 Ответить
Так, уже працює.
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04.09.2021 08:08 Ответить
карта чья приватовская?
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04.09.2021 01:35 Ответить
да
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04.09.2021 07:45 Ответить
Интересно, что прокурорам не нужно собирать деньги на помощь, они без денег строят свои дворцы. А так же, прокуроры не попадают в окоп и не получают ранения такого рода. Вот что интересно, а как же так, если и те и те, прокуроры и во этот боец в больнице Мечникова, они граждане одной страны???!!!

Да и Зеленский ради помощи такому вот бойцу дачку в Италии не продаст.

Получается как в церковных писаниях, поверить то вцелом можно, но вот что мертвый ожил встал и пошел - понимается ну не совсем.

...размышления
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04.09.2021 06:06 Ответить
+ готово
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04.09.2021 08:58 Ответить
Судьи Украины, которые аккумулируют взятки от выродков мусоров поделитесь, мрази
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04.09.2021 09:29 Ответить
Они не поделятся именно потому-что мрази.
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05.09.2021 09:17 Ответить
Скинув скільки міг. Швидкого тобі одруження Герою!
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04.09.2021 09:57 Ответить
Держись, боец!
Отправил 100 грн. сестре.
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04.09.2021 10:03 Ответить
Пиват працює ! Також відправив 100 . Люди це наша АРМІЯ ! Не пишіть про владу її немає ! Наркоман нанюхався коксу в Штатах і прирівняв себе до Apple !
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04.09.2021 11:02 Ответить
Перевела свою крапельку допомоги.
Одужуй,братик
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04.09.2021 10:30 Ответить
Переказав і я дещицю. Дякую за службу і швидкого одужання воїну.
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04.09.2021 11:02 Ответить
Друже Андрію. Морячок. Звертаюся зараз до тебе подумки. Зроби нам всім і мені і твоїм побратимам таку ласку ВИЖИВИ!!! І ми всі разом і разом з тобою будемо почуватися такими щасливими...
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04.09.2021 11:34 Ответить
Когда уже чиновники соберутся, и будут скидывать по 10 000$ за раз?.
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04.09.2021 12:43 Ответить
Відповідаю: ніколи! А ви наче не знаєте? нащо ці ламентації?
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04.09.2021 16:47 Ответить
Отправил
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04.09.2021 14:15 Ответить
Я теж перекинув.
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04.09.2021 16:46 Ответить
+
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04.09.2021 18:58 Ответить
Бажаю одужання воїнові
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04.09.2021 23:00 Ответить
+
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04.09.2021 23:38 Ответить
https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-forbes-2021-top-100-bogatejshie-lyudi-v-ukraine ЛИБО ВЫ НЕ У ТЕХ ПРОСИТЕ, ЛИБО МЫ НЕ НА ТЕХ СОБИРАЕМ !!!
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05.09.2021 08:46 Ответить
Что, уроды зеленые, денежек нет на вояк? Смотрите, как бы вас у ОП не поставили к теплой стенке.
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05.09.2021 09:22 Ответить
+ перевели
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05.09.2021 10:54 Ответить
перевел немного 300, но сколько могу, раньше тоже никогда не делал этого, Андрей поправляйся, ты там был за всех нас
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05.09.2021 12:41 Ответить
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