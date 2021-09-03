Тяжело раненому украинскому воину Андрею Дячишину нужна помощь. ФОТО
Журналист Алексей Махов обнародовал информацию о том, что раненому украинскому воину Андрею Дячишину нужна помощь. Дячишин получил ранение в голову, из родных у него - одна сестра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Махов отметил: "Иногда так случается, что "1 раненый" в сводке штаба ООС получает имя. Имя твоего друга. С Андреем я познакомился на передовой. Много виделись в окопах во время съемок. А недавно я записал с ним большое интервью ко Дню Независимости. Интервью для специального проекта, который еще даже не вышел в эфир. Он рассказывал о том, как принимал участие в Революции Достоинства, а затем ушел на фронт. Мы смеялись, вспоминали 2014 и 2015 годы".
"Андрюха Дячишин - боец 24 отдельной механизированной бригады. Он был тяжело ранен в голову несколько дней назад. Сейчас он находится в больнице Мечникова в Днепре. Ему провели сложную операцию, и сейчас он на аппарате искусственного дыхания.
Дело в том, что у Андрея есть только сестра. И больше никого. Но у него есть больше. У него есть все мы. Он 7 лет на войне нас.
Давайте один раз будем за его. Карта сестры здесь. 5168 7573 7961 5869 - Кармазин Ольга Николаевна (сестра Андрея)
Держись, "Морячок"!", - написал Махов.
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Да и Зеленский ради помощи такому вот бойцу дачку в Италии не продаст.
Получается как в церковных писаниях, поверить то вцелом можно, но вот что мертвый ожил встал и пошел - понимается ну не совсем.
...размышления
Отправил 100 грн. сестре.
Одужуй,братик