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Новини Агресія Росії проти України
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Важко пораненому українському офіцеру Андрієві Дячишину потрібна допомога. ФОТО

Важко пораненому українському офіцеру Андрієві Дячишину потрібна допомога. ФОТО

Журналіст Олексій Махов оприлюднив інформацію про те, що пораненому українському воїну Андрієві Дячишину потрібна допомога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Махов зазначив: "Іноді так трапляється, що "1 поранений" у зведенні штабу ООС отримує ім'я. Ім'я твого друга. З Андрієм я познайомився на передовій. Багато бачилися в окопах під час зйомок. А недавно я записав із ним велике інтерв'ю до Дня Незалежності . Інтерв'ю для спеціального проєкту, який ще навіть не вийшов в ефір. Він розповідав про те, як брав участь у Революції Гідності, а потім пішов на фронт. Ми сміялися, згадували 2014 і 2015 роки".

"Андрюха Дячишин - боєць 24 окремої механізованої бригади. Він був важко поранений у голову кілька днів тому. Зараз він перебуває в лікарні Мечникова в Дніпрі. Йому провели складну операцію і зараз він на апараті штучного дихання.
Річ у тім, що в Андрія є тільки сестра. І більше нікого. Але в нього є більше. У нього є всі ми. Він 7 років на війні за нас.
Давайте один раз будемо за нього. Карта сестри тут. 5168 7573 7961 5869 - Кармазін Ольга Миколаївна (сестра Андрія)
Тримайся, "Морячок"!", - написав Махов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лікарі борються за життя офіцера, який був важко поранений російським снайпером і впав у кому, - гендиректор лікарні Риженко. ФОТО (оновлено)

Важко пораненому українському офіцеру Андрієві Дячишину потрібна допомога 01

допомога (8297) поранення (2796) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+35
Держись боец. Ты не один. Спасибо за труд. Поправляйся. .
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03.09.2021 22:33
+26
тримайся. тяжко буде, але тримайся.... у тебе ВСЕ життя ще попереду! Ще раз - ТРИМАЙСЯ, ЧИПЛЯЙСЯ ЗА ЖИТТЯ , ТИ НАМ ПОТРІБЕН!
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03.09.2021 22:43
+23
Перевел 50грн, никогда раньше этого не делал, копейки конечно, но если каждый кто комментит перевел бы-было бы здорово
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03.09.2021 22:55
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Здоровье воину, а где помощь от государства ? где мать вашу где...сидят жлобы в раде и дуют себе в х%й.
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04.09.2021 00:43 Відповісти
Государство-это мы!
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04.09.2021 19:34 Відповісти
Приват не працює.
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04.09.2021 01:04 Відповісти
Приват согодні з першої ночі до шостої ранку профілактичні роботи. Зараз вже має працювати
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04.09.2021 07:44 Відповісти
Так, уже працює.
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04.09.2021 08:08 Відповісти
карта чья приватовская?
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04.09.2021 01:35 Відповісти
да
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04.09.2021 07:45 Відповісти
Интересно, что прокурорам не нужно собирать деньги на помощь, они без денег строят свои дворцы. А так же, прокуроры не попадают в окоп и не получают ранения такого рода. Вот что интересно, а как же так, если и те и те, прокуроры и во этот боец в больнице Мечникова, они граждане одной страны???!!!

Да и Зеленский ради помощи такому вот бойцу дачку в Италии не продаст.

Получается как в церковных писаниях, поверить то вцелом можно, но вот что мертвый ожил встал и пошел - понимается ну не совсем.

...размышления
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04.09.2021 06:06 Відповісти
+ готово
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04.09.2021 08:58 Відповісти
Судьи Украины, которые аккумулируют взятки от выродков мусоров поделитесь, мрази
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04.09.2021 09:29 Відповісти
Они не поделятся именно потому-что мрази.
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05.09.2021 09:17 Відповісти
Скинув скільки міг. Швидкого тобі одруження Герою!
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04.09.2021 09:57 Відповісти
Держись, боец!
Отправил 100 грн. сестре.
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04.09.2021 10:03 Відповісти
Пиват працює ! Також відправив 100 . Люди це наша АРМІЯ ! Не пишіть про владу її немає ! Наркоман нанюхався коксу в Штатах і прирівняв себе до Apple !
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04.09.2021 11:02 Відповісти
Перевела свою крапельку допомоги.
Одужуй,братик
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04.09.2021 10:30 Відповісти
Переказав і я дещицю. Дякую за службу і швидкого одужання воїну.
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04.09.2021 11:02 Відповісти
Друже Андрію. Морячок. Звертаюся зараз до тебе подумки. Зроби нам всім і мені і твоїм побратимам таку ласку ВИЖИВИ!!! І ми всі разом і разом з тобою будемо почуватися такими щасливими...
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04.09.2021 11:34 Відповісти
Когда уже чиновники соберутся, и будут скидывать по 10 000$ за раз?.
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04.09.2021 12:43 Відповісти
Відповідаю: ніколи! А ви наче не знаєте? нащо ці ламентації?
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04.09.2021 16:47 Відповісти
Отправил
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04.09.2021 14:15 Відповісти
Я теж перекинув.
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04.09.2021 16:46 Відповісти
+
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04.09.2021 18:58 Відповісти
Бажаю одужання воїнові
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04.09.2021 23:00 Відповісти
+
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04.09.2021 23:38 Відповісти
https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-forbes-2021-top-100-bogatejshie-lyudi-v-ukraine ЛИБО ВЫ НЕ У ТЕХ ПРОСИТЕ, ЛИБО МЫ НЕ НА ТЕХ СОБИРАЕМ !!!
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05.09.2021 08:46 Відповісти
Что, уроды зеленые, денежек нет на вояк? Смотрите, как бы вас у ОП не поставили к теплой стенке.
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05.09.2021 09:22 Відповісти
+ перевели
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05.09.2021 10:54 Відповісти
перевел немного 300, но сколько могу, раньше тоже никогда не делал этого, Андрей поправляйся, ты там был за всех нас
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05.09.2021 12:41 Відповісти
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