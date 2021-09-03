Важко пораненому українському офіцеру Андрієві Дячишину потрібна допомога. ФОТО

Журналіст Олексій Махов оприлюднив інформацію про те, що пораненому українському воїну Андрієві Дячишину потрібна допомога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Махов зазначив: "Іноді так трапляється, що "1 поранений" у зведенні штабу ООС отримує ім'я. Ім'я твого друга. З Андрієм я познайомився на передовій. Багато бачилися в окопах під час зйомок. А недавно я записав із ним велике інтерв'ю до Дня Незалежності . Інтерв'ю для спеціального проєкту, який ще навіть не вийшов в ефір. Він розповідав про те, як брав участь у Революції Гідності, а потім пішов на фронт. Ми сміялися, згадували 2014 і 2015 роки".

"Андрюха Дячишин - боєць 24 окремої механізованої бригади. Він був важко поранений у голову кілька днів тому. Зараз він перебуває в лікарні Мечникова в Дніпрі. Йому провели складну операцію і зараз він на апараті штучного дихання.

Річ у тім, що в Андрія є тільки сестра. І більше нікого. Але в нього є більше. У нього є всі ми. Він 7 років на війні за нас.

Давайте один раз будемо за нього. Карта сестри тут. 5168 7573 7961 5869 - Кармазін Ольга Миколаївна (сестра Андрія)

Тримайся, "Морячок"!", - написав Махов.

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