Пожар в киевском костеле святого Николая локализован, пострадавших нет, - ГСЧС
Пожар в киевском Костеле святого Николая локализован, пострадавших нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Телеграме.
"В 22:40 пожар локализован…Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС", - указано в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут всплыла запись телефонного разговора сторожа собора Нотр-Дам де Пари с настоятелем:
- Алло, нас сегодня посетил Зеденский и сыграл на органе!
- О господи, собор осквернен! Узнайте в канцелярии застрахован ли собор?
- Собор застрахован!
- Немедленно поджигайте! И начните с органа!
https://regionews.ua/ukr/news/kiev/1630739916-u-kievi-goriv-kostol-svyatogo-mikolaya-poshkodzheno-organ У Києві горів костьол Святого Миколая: пошкоджено орган