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Пожар в киевском костеле святого Николая локализован, пострадавших нет, - ГСЧС

Пожар в киевском костеле святого Николая локализован, пострадавших нет, - ГСЧС

Пожар в киевском Костеле святого Николая локализован, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Телеграме.

"В 22:40 пожар локализован…Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС", - указано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Костел святого Николая горит в Киеве. ФОТО

Автор: 

пожар (5932) ГСЧС (4950)


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У Києві під час пожежі в костелі святого Миколая згорів духовий орган, який був єдиним діючим в Європі. Крім того, в центральному залі впала люстра. Схоже на те що війна за корону міського голови перейшла на історичні будівлі.(с)
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03.09.2021 23:36 Ответить
Шо, Зеля уже вернулся?
Тут всплыла запись телефонного разговора сторожа собора Нотр-Дам де Пари с настоятелем:
- Алло, нас сегодня посетил Зеденский и сыграл на органе!
- О господи, собор осквернен! Узнайте в канцелярии застрахован ли собор?
- Собор застрахован!
- Немедленно поджигайте! И начните с органа!
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03.09.2021 23:36 Ответить
Як у воду дивився
https://regionews.ua/ukr/news/kiev/1630739916-u-kievi-goriv-kostol-svyatogo-mikolaya-poshkodzheno-organ У Києві горів костьол Святого Миколая: пошкоджено орган

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04.09.2021 10:59 Ответить
орган дуже шкода...
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03.09.2021 23:40 Ответить
Ну, це залежить від того, де наголос поставити.
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04.09.2021 00:16 Ответить
это не кукла Вуду а опган это не орган и не прибор ..потому как органом (прибором)по органу
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04.09.2021 06:32 Ответить
 
 