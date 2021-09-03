Пожар в киевском костеле святого Николая локализован, пострадавших нет, - ГСЧС

Пожар в киевском Костеле святого Николая локализован, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Телеграме.

"В 22:40 пожар локализован…Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС", - указано в сообщении.

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