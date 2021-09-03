Пожежа в київському костелі святого Миколая локалізована, потерпілих немає, - ДСНС

Пожежа в київському Костелі святого Миколая локалізована, потерпілих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Телеграмі.

"О 22:40 пожежу локалізовано... Попередньо жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС", - зазначено в повідомленні.

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