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Пожежа в київському костелі святого Миколая локалізована, потерпілих немає, - ДСНС

Пожежа в київському костелі святого Миколая локалізована, потерпілих немає, - ДСНС

Пожежа в київському Костелі святого Миколая локалізована, потерпілих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Телеграмі.

"О 22:40 пожежу локалізовано... Попередньо жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС", - зазначено в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Костел святого Миколая горить у Києві, - ЗМІ. ФОТО

пожежа (4312) ДСНС (5091)


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У Києві під час пожежі в костелі святого Миколая згорів духовий орган, який був єдиним діючим в Європі. Крім того, в центральному залі впала люстра. Схоже на те що війна за корону міського голови перейшла на історичні будівлі.(с)
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03.09.2021 23:36 Відповісти
Шо, Зеля уже вернулся?
Тут всплыла запись телефонного разговора сторожа собора Нотр-Дам де Пари с настоятелем:
- Алло, нас сегодня посетил Зеденский и сыграл на органе!
- О господи, собор осквернен! Узнайте в канцелярии застрахован ли собор?
- Собор застрахован!
- Немедленно поджигайте! И начните с органа!
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03.09.2021 23:36 Відповісти
Як у воду дивився
https://regionews.ua/ukr/news/kiev/1630739916-u-kievi-goriv-kostol-svyatogo-mikolaya-poshkodzheno-organ У Києві горів костьол Святого Миколая: пошкоджено орган

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04.09.2021 10:59 Відповісти
орган дуже шкода...
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03.09.2021 23:40 Відповісти
Ну, це залежить від того, де наголос поставити.
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04.09.2021 00:16 Відповісти
это не кукла Вуду а опган это не орган и не прибор ..потому как органом (прибором)по органу
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04.09.2021 06:32 Відповісти
 
 