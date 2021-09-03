Пожежа в київському костелі святого Миколая локалізована, потерпілих немає, - ДСНС
Пожежа в київському Костелі святого Миколая локалізована, потерпілих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Телеграмі.
"О 22:40 пожежу локалізовано... Попередньо жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС", - зазначено в повідомленні.
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Тут всплыла запись телефонного разговора сторожа собора Нотр-Дам де Пари с настоятелем:
- Алло, нас сегодня посетил Зеденский и сыграл на органе!
- О господи, собор осквернен! Узнайте в канцелярии застрахован ли собор?
- Собор застрахован!
- Немедленно поджигайте! И начните с органа!
https://regionews.ua/ukr/news/kiev/1630739916-u-kievi-goriv-kostol-svyatogo-mikolaya-poshkodzheno-organ У Києві горів костьол Святого Миколая: пошкоджено орган