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Мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке Киева, гранаты не оказалось, - СМИ

Мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке Киева, гранаты не оказалось, - СМИ

В Киеве на Троещине мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме, информация о гранате не подтвердилась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Обозреватель".

"У мужчины были признаки алкогольного опьянения. На такие угрозы он якобы решился из-за того, что у него отобрали автомобиль за вождение в нетрезвом виде", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел на улице Бальзака, 26-А.

Отмечается, что на место выезжал спецназ - Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД), а также взрывотехники, правоохранители, скорая помощь и пожарные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский райсуд "заминировали" в Киеве: эвакуированы 120 человек, - полиция

Автор: 

ложная тревога (91) минирование (1445)


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Топ комментарии
+5
Нагадує анекдот, коли Вовочка в музичній школі із футляра дістає автомат і каже вголос:
- Цікаво, а що батя буде робити в банку зі скрипкою???
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04.09.2021 05:52
+4
Гранаты не оказалось... - мужик был крайне возмущен!!
- Куда пропала граната?!!!
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04.09.2021 02:28
+3
Я могу только позавидовать! У меня не получается так нажраться!!! Я могу выпить довольно много, легко, но вот так нажраться- не умею. Это ж надо было бухануть, сесть за руль, попасть под ментов, обидеться на весь остальной Мир и угрожать этому Миру взрывом, потом снова попасть под ментов... Как скучно я живу...
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04.09.2021 07:04
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Гранаты не оказалось... - мужик был крайне возмущен!!
- Куда пропала граната?!!!
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04.09.2021 02:28 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/na-bukvi-pochalasja-ddos-ataka-cherez-material-pro-ukraincja-poljakova-raketa-jakogo-vpala-v-kalifornii/ На #Букви почалася DDoS-атака через матеріал про «українця Полякова, ракета якого впала в Каліфорнії»
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04.09.2021 02:40 Ответить
Отец нападающего на Порошенко не знает, куда исчез его сын
Вчера, 15:44 glavcom.ua

Пустовгар не выходит на связь с родителями, которые считают, что его могли только принудить к преступлению

Отец Ильи Пустовгара, который 24 августа во время Марша Патриотов совершил нападение на пятого президента Петра Порошенко, обеспокоен исчезновением сына. Об этом пишут черниговские СМИ.

Пустовгар-старший также сообщил, что к нему после этих событий приходили люди из СБУ. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/otec-napadayushchego-na-poroshenko-ne-znaet-kuda-ischez-ego-syn-780386.html
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04.09.2021 02:44 Ответить
Хай шукає в Десні Або у Солонецькому озері Він там мабуть вже "раків годує"…
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04.09.2021 07:35 Ответить
Забухал пацан.
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04.09.2021 08:41 Ответить
на Троещине живут мущины...
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04.09.2021 04:41 Ответить
Нагадує анекдот, коли Вовочка в музичній школі із футляра дістає автомат і каже вголос:
- Цікаво, а що батя буде робити в банку зі скрипкою???
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04.09.2021 05:52 Ответить

не слышал еще этого - прикольно))
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04.09.2021 07:27 Ответить
Если дом газофицирован то граната и ненужна
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04.09.2021 06:21 Ответить
кстати да - тупо же даже по фоткам видно последствия взрывов газа - все этажи иногда сложиваются как там, в Волгодонске Путин взорвал ватников.
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04.09.2021 07:56 Ответить
Граната була вигадана, але термін колонії буде навіть занадто реальним.
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04.09.2021 06:56 Ответить
Я могу только позавидовать! У меня не получается так нажраться!!! Я могу выпить довольно много, легко, но вот так нажраться- не умею. Это ж надо было бухануть, сесть за руль, попасть под ментов, обидеться на весь остальной Мир и угрожать этому Миру взрывом, потом снова попасть под ментов... Как скучно я живу...
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04.09.2021 07:04 Ответить
за пару слов - получит пару лет?
может адвокаты если будут то выкрутятся шо типо стресс то се?
менты может и по беспределу забрали жигуленка или на чем там ездил пролетарий этот
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04.09.2021 07:29 Ответить
Выкрутиться в данной ситуации под силу только очень не бедному человеку. Очень!
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04.09.2021 07:31 Ответить
могут же списать шо больной или что там напишут, правда да - какой то доктор а то и прокурор тоже - получат по паре штук евро.
а хотя - вполне может быть больным и даже загреметь в лечебницу(хз что хуже - откупиться или быть пролеченным за гос счет )
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04.09.2021 07:54 Ответить
Вы перечитайте последний абзац. Список задействованных служб... Это надо было умудриться так попасть! И изловчиться! Так что... тут пахнет немалыми штуками в евро.
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04.09.2021 07:57 Ответить
но все же если мужик болен то ничо не заплатит.
ну, я надеюсь шо болен, ибо да - обеднеет неслабо, если сможет откупиться - реально чуть ли не бригаду ПШВ вызвали на одного пошутившего мужика.
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04.09.2021 08:08 Ответить
*ДШВ.
или как там.
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04.09.2021 08:09 Ответить
Если вы имеете ввиду десантно-штурмовой батальон, то ДШБ.
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04.09.2021 08:11 Ответить
не, у нас переименовали и теперь - Десантно штурмові війська. - ДШВ.
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04.09.2021 08:44 Ответить
Знаю. Просто задействовал старую аббревиатуру.
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04.09.2021 08:47 Ответить
Как же задолбало это пьяное быдло, то гранаты, то пожар.
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04.09.2021 07:57 Ответить
На такие угрозы он якобы решился из-за того, что у него отобрали автомобиль за вождение в нетрезвом виде" Источник: https://censor.net/ru/n3286305

ххх
Что за треш? Єто шо, что-то новое в правосудии?
Отобрать могут только в качестве конфискации имущества по решению суда, а не за вождение в нетрезвом виде. За єто лишают права на вождение. Опять же таки по решению суда
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04.09.2021 08:10 Ответить
та машину просто взяли на штрафплощадку же. понятно шо вернули бы, но за штраф, а если та машина за 500 баксов то можно и забить хрен - дороже штраф получится платить.
еще просрочка возможно была и там в два раза умножают то шо насчитали.
я не то шобы поддерживаю то шо сделал мужик, но задолбали же - раз на ровном месте се определил место на нарах.
может отмажется.... хотя - что я говорю то - заедет на зону.
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04.09.2021 08:48 Ответить
Воно із 73% зелефанів!
Половина Русі-України таких, дегенеруємо!
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04.09.2021 08:39 Ответить
 
 