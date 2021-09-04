Мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке Киева, гранаты не оказалось, - СМИ
В Киеве на Троещине мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме, информация о гранате не подтвердилась.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Обозреватель".
"У мужчины были признаки алкогольного опьянения. На такие угрозы он якобы решился из-за того, что у него отобрали автомобиль за вождение в нетрезвом виде", - сказано в сообщении.
Инцидент произошел на улице Бальзака, 26-А.
Отмечается, что на место выезжал спецназ - Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД), а также взрывотехники, правоохранители, скорая помощь и пожарные.
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- Куда пропала граната?!!!
Вчера, 15:44 glavcom.ua
Пустовгар не выходит на связь с родителями, которые считают, что его могли только принудить к преступлению
Отец Ильи Пустовгара, который 24 августа во время Марша Патриотов совершил нападение на пятого президента Петра Порошенко, обеспокоен исчезновением сына. Об этом пишут черниговские СМИ.
Пустовгар-старший также сообщил, что к нему после этих событий приходили люди из СБУ. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/otec-napadayushchego-na-poroshenko-ne-znaet-kuda-ischez-ego-syn-780386.html
- Цікаво, а що батя буде робити в банку зі скрипкою???
не слышал еще этого - прикольно))
может адвокаты если будут то выкрутятся шо типо стресс то се?
менты может и по беспределу забрали жигуленка или на чем там ездил пролетарий этот
а хотя - вполне может быть больным и даже загреметь в лечебницу(хз что хуже - откупиться или быть пролеченным за гос счет )
ну, я надеюсь шо болен, ибо да - обеднеет неслабо, если сможет откупиться - реально чуть ли не бригаду ПШВ вызвали на одного пошутившего мужика.
или как там.
ххх
Что за треш? Єто шо, что-то новое в правосудии?
Отобрать могут только в качестве конфискации имущества по решению суда, а не за вождение в нетрезвом виде. За єто лишают права на вождение. Опять же таки по решению суда
еще просрочка возможно была и там в два раза умножают то шо насчитали.
я не то шобы поддерживаю то шо сделал мужик, но задолбали же - раз на ровном месте се определил место на нарах.
может отмажется.... хотя - что я говорю то - заедет на зону.
Половина Русі-України таких, дегенеруємо!