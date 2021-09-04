Мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке Киева, гранаты не оказалось, - СМИ

В Киеве на Троещине мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме, информация о гранате не подтвердилась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Обозреватель".

"У мужчины были признаки алкогольного опьянения. На такие угрозы он якобы решился из-за того, что у него отобрали автомобиль за вождение в нетрезвом виде", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел на улице Бальзака, 26-А.

Отмечается, что на место выезжал спецназ - Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД), а также взрывотехники, правоохранители, скорая помощь и пожарные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский райсуд "заминировали" в Киеве: эвакуированы 120 человек, - полиция