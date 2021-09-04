Рассчитываем на помощь США в ускорении евроатлантической интеграции Украины, - Кулеба

Украина рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции. Киев осознает роль США в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, Украина достигла значительного прогресса в необходимых реформах.

"Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что несмотря на поддержку со стороны США, до конечной цели придется пройти путь.

"И, безусловно, должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию", - добавил Кулеба.

Читайте также: Необходимо провести референдум о членстве Украины в НАТО, чтобы Запад видел, что страна не разделена, - вице-премьер Стефанишина