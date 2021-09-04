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Рассчитываем на помощь США в ускорении евроатлантической интеграции Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рассчитываем на помощь США в ускорении евроатлантической интеграции Украины, - Кулеба

Украина рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции. Киев осознает роль США в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, Украина достигла значительного прогресса в необходимых реформах.

"Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что несмотря на поддержку со стороны США, до конечной цели придется пройти путь.

"И, безусловно, должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию", - добавил Кулеба.

Читайте также: Необходимо провести референдум о членстве Украины в НАТО, чтобы Запад видел, что страна не разделена, - вице-премьер Стефанишина

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Поборіть корупцію.
Хоча, у випадку пліснявої влади, побороти корупцію, це вчинити самогубство.
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04.09.2021 11:04
+7
смахивает на зеленое - "а почему мы еще не в нато?"
не работают партнеры - зеленые все в мыле, а партнеры подводят... Рассчитываем на помощь США в ускорении евроатлантической интеграции Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6638
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04.09.2021 11:01
+7
Кулеба просит США переписать устав НАТО? Или уже требует?
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04.09.2021 11:13
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смахивает на зеленое - "а почему мы еще не в нато?"
не работают партнеры - зеленые все в мыле, а партнеры подводят... Рассчитываем на помощь США в ускорении евроатлантической интеграции Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6638
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04.09.2021 11:01 Ответить
Поборіть корупцію.
Хоча, у випадку пліснявої влади, побороти корупцію, це вчинити самогубство.
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04.09.2021 11:04 Ответить
Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8025
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04.09.2021 13:10 Ответить
ты в зеркало на себя давно смотрел, шо бы ращитывать?
ты же зеленый на перестать и не усугублять и все немедленно отвести....
тебе в етом помощь нужна, ботан? )))
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04.09.2021 11:04 Ответить
Наверное Байден заснул, когда Зеля ему про ускорение рассказывал, так он ничего про евроинтеграцию не знает.
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04.09.2021 11:08 Ответить
Кулеба просит США переписать устав НАТО? Или уже требует?
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04.09.2021 11:13 Ответить
Зєбілам не зрозуміти що можна вибрати щось лише одне: або каломийшу, або євроатлантичну інтеграцію.
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04.09.2021 11:14 Ответить
Им каломойша сказал непременно в Нату.
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04.09.2021 11:20 Ответить
І хФіртаж також...))
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04.09.2021 11:36 Ответить
хвитража не трож!
и каламойшу тоже нихт, и вообще прочь ваши порохоботские руки от стадиона!
не мните бубу, он может непроизвольно сдать анализы и от тогда начется изменение климата..... Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9973
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04.09.2021 11:53 Ответить
Та таки так...
Це не по пілону пахом ковзати...
😁
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04.09.2021 11:55 Ответить
Рассчитываем на помощь США.-Слабо. Надо так: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?- И ножкой гневно топнуть.
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04.09.2021 11:21 Ответить
🤣🤣
Драп з Афгану показав - на 80 лярдів$$ зброї залишили....
А припізденти (фсі) крихти хліба на підлогі збирають..
😪
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04.09.2021 11:22 Ответить
Вот только не надо про фсіх
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04.09.2021 11:38 Ответить
Ойц!!
Вибачаюсь перед "Ылітой"...
🤣🤣
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04.09.2021 11:50 Ответить
Только что прочла статью Рыбникова про 10 достижений Зеленского в США. Тонко и точно .
Кулеба очевидно думает что лохатрон который они устроили в Украине прокатит и в США,но там сидят профессионалы а на 73 % лохов, мало того что это чудо ничего не добилось толком,оно еще продолжает позориться.,европейские страны виноваты что нихрена не делается в Украине.
Ну сбегайте облейте несогласных зеленкой.
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04.09.2021 11:24 Ответить
Стара пісня про пачіму ми не в НАТІ. Як там казав ЗЕлох? Я вам нічєго не должна відповідає НАТА.
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04.09.2021 11:29 Ответить
Скорее всего это их желание в НАТу ,всего лишь картинка для зелохтората,слишком уж топорно работают, не думаю ,что взяв телохранителей Коломойского и Ахметова , зешобло не понимало что делает, рассказывая о своих победах над коррупцией. Американцы люди воспитанные , на этот тролинг выскачки ответили вежливо, выслушали и отправили домой ,подарив книжку про болезнях головного мозга.Однако , прокремлевская шобла добилась своего ,результатов как таковых нет, и США прекрасно поняли кто теперь у власти в Украине.Коломойша потролил США, дурачок сыграл свою роль.
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04.09.2021 11:35 Ответить
По справах їхніх впізнаєте їх. Цим все сказано і додати нічого.
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04.09.2021 11:42 Ответить
пока шо....
"заберите орден у насера,
не подходит к ордену насер!"
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04.09.2021 11:41 Ответить
КБ "ЛУЧ" потребує розширення виробничих площ для забезпечення нормальної роботи

На ДП "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", не вистачає робітничих площ для повноцінної роботи.
Таку інформацію повідомив Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов під час проведення форуму "Ефективна промисловість для обороноздатності" в Одесі команді програми "Security talks з Валентином Бадраком".

"Ми звичайно ж ніколи б не відмовилися від інвестицій, пов'язаних з розробкою і виробництвом. Але, я скажу, якби нам просто дали ще хоча б 10 тисяч (ймовірно, квадратних метрів) площі в якомусь державному підприємстві, вже була б величезна допомога", - відзначив він."Принаймні ми б змогли докупити необхідне обладнання і розмістити людей. Зараз ми страждаємо від того, що у нас просто не вистачає площі", - пояснив Олег Коростельов.

ДККБ "ЛУЧ" здебільше займалося виробництвом протитанкових комплексів (ПТРК) та керованих ракет до них. Але, з другої половини минулого десятиріччя, держпідприємство почало розробляти інші системи, як то 300-мм кориговані реактивні снаряди Р624/Р624М ("Вільха"/"Вільха-М") та протикорабельні крилаті ракети Р-360 й власне комплекс РК-360МЦ "Нептун".Крім цього, наразі на КБ "ЛУЧ" почали розробку українського ударного безпілотного комплексу "Сокіл-300", авіаційної ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності УП-277 та зенітно-ракетних систем - ракети малої дальності "Корал" й комплексу середньої дальності "СД-300" (а також низку інших проєктів).

Навіть макетні зразки цих виробів мають досить великі габарити й, для виготовлення деталей для них та інших робіт, необхідна певна кількість технічного обладнання та устаткування. Ймовірно, саме з цим пов'язана недостатність виробничих площ, на яку скаржаться на КБ "ЛУЧ".

https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-potrebuye-novyh-vyrobnychyh-ploshh-dlya-zabezpechennya-normalnoyi-roboty/
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04.09.2021 11:41 Ответить
Не для того прийшли до влади новиє літса.
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04.09.2021 11:44 Ответить
Какую именно помощь?

Расстрелять к чертовой матери всю ЗЕ-кодлу не позволяют демократические принципы. А больше на данном этапе Украине ничего не поможет.
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04.09.2021 12:04 Ответить
Вы хоть бы ,морды, купите патроны и снаряды,а также ракеты и птуры в рамках оборонзаказа.Бесстыжие хари!
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04.09.2021 12:16 Ответить
УВОЛЬСЯ НЕМОЩЬ !)
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05.09.2021 00:49 Ответить
 
 