Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба

Україна розраховує на допомогу американських партнерів у прискоренні євроатлантичної інтеграції. Київ усвідомлює роль США в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Україна досягла значного прогресу в необхідних реформах.

"Ми усвідомлюємо роль США в НАТО, а тому розраховуємо на допомогу наших американських партнерів у прискоренні євроатлантичної інтеграції України", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що незважаючи на підтримку з боку США, до кінцевої мети доведеться пройти шлях.

"І, безумовно, повинні працювати з тими європейськими країнами, які, коли мова йде про несвоєчасність нашого членства в НАТО, своїми заявами про недостатність реформ в Україні приховують банальне небажання дратувати Росію", - додав Кулеба.

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