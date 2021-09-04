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Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба

Україна розраховує на допомогу американських партнерів у прискоренні євроатлантичної інтеграції. Київ усвідомлює роль США в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Україна досягла значного прогресу в необхідних реформах.

"Ми усвідомлюємо роль США в НАТО, а тому розраховуємо на допомогу наших американських партнерів у прискоренні євроатлантичної інтеграції України", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що незважаючи на підтримку з боку США, до кінцевої мети доведеться пройти шлях.

"І, безумовно, повинні працювати з тими європейськими країнами, які, коли мова йде про несвоєчасність нашого членства в НАТО, своїми заявами про недостатність реформ в Україні приховують банальне небажання дратувати Росію", - додав Кулеба.

Також читайте: Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба
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Топ коментарі
+9
Поборіть корупцію.
Хоча, у випадку пліснявої влади, побороти корупцію, це вчинити самогубство.
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04.09.2021 11:04
+7
смахивает на зеленое - "а почему мы еще не в нато?"
не работают партнеры - зеленые все в мыле, а партнеры подводят... Рассчитываем на помощь США в ускорении евроатлантической интеграции Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6638
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04.09.2021 11:01
+7
Кулеба просит США переписать устав НАТО? Или уже требует?
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04.09.2021 11:13
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смахивает на зеленое - "а почему мы еще не в нато?"
не работают партнеры - зеленые все в мыле, а партнеры подводят... Рассчитываем на помощь США в ускорении евроатлантической интеграции Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6638
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04.09.2021 11:01 Відповісти
Поборіть корупцію.
Хоча, у випадку пліснявої влади, побороти корупцію, це вчинити самогубство.
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04.09.2021 11:04 Відповісти
Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8025
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04.09.2021 13:10 Відповісти
ты в зеркало на себя давно смотрел, шо бы ращитывать?
ты же зеленый на перестать и не усугублять и все немедленно отвести....
тебе в етом помощь нужна, ботан? )))
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04.09.2021 11:04 Відповісти
Наверное Байден заснул, когда Зеля ему про ускорение рассказывал, так он ничего про евроинтеграцию не знает.
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04.09.2021 11:08 Відповісти
Кулеба просит США переписать устав НАТО? Или уже требует?
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04.09.2021 11:13 Відповісти
Зєбілам не зрозуміти що можна вибрати щось лише одне: або каломийшу, або євроатлантичну інтеграцію.
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04.09.2021 11:14 Відповісти
Им каломойша сказал непременно в Нату.
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04.09.2021 11:20 Відповісти
І хФіртаж також...))
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04.09.2021 11:36 Відповісти
хвитража не трож!
и каламойшу тоже нихт, и вообще прочь ваши порохоботские руки от стадиона!
не мните бубу, он может непроизвольно сдать анализы и от тогда начется изменение климата..... Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9973
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04.09.2021 11:53 Відповісти
Та таки так...
Це не по пілону пахом ковзати...
😁
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04.09.2021 11:55 Відповісти
Рассчитываем на помощь США.-Слабо. Надо так: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?- И ножкой гневно топнуть.
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04.09.2021 11:21 Відповісти
🤣🤣
Драп з Афгану показав - на 80 лярдів$$ зброї залишили....
А припізденти (фсі) крихти хліба на підлогі збирають..
😪
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04.09.2021 11:22 Відповісти
Вот только не надо про фсіх
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04.09.2021 11:38 Відповісти
Ойц!!
Вибачаюсь перед "Ылітой"...
🤣🤣
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04.09.2021 11:50 Відповісти
Только что прочла статью Рыбникова про 10 достижений Зеленского в США. Тонко и точно .
Кулеба очевидно думает что лохатрон который они устроили в Украине прокатит и в США,но там сидят профессионалы а на 73 % лохов, мало того что это чудо ничего не добилось толком,оно еще продолжает позориться.,европейские страны виноваты что нихрена не делается в Украине.
Ну сбегайте облейте несогласных зеленкой.
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04.09.2021 11:24 Відповісти
Стара пісня про пачіму ми не в НАТІ. Як там казав ЗЕлох? Я вам нічєго не должна відповідає НАТА.
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04.09.2021 11:29 Відповісти
Скорее всего это их желание в НАТу ,всего лишь картинка для зелохтората,слишком уж топорно работают, не думаю ,что взяв телохранителей Коломойского и Ахметова , зешобло не понимало что делает, рассказывая о своих победах над коррупцией. Американцы люди воспитанные , на этот тролинг выскачки ответили вежливо, выслушали и отправили домой ,подарив книжку про болезнях головного мозга.Однако , прокремлевская шобла добилась своего ,результатов как таковых нет, и США прекрасно поняли кто теперь у власти в Украине.Коломойша потролил США, дурачок сыграл свою роль.
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04.09.2021 11:35 Відповісти
По справах їхніх впізнаєте їх. Цим все сказано і додати нічого.
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04.09.2021 11:42 Відповісти
пока шо....
"заберите орден у насера,
не подходит к ордену насер!"
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04.09.2021 11:41 Відповісти
КБ "ЛУЧ" потребує розширення виробничих площ для забезпечення нормальної роботи

На ДП "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", не вистачає робітничих площ для повноцінної роботи.
Таку інформацію повідомив Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов під час проведення форуму "Ефективна промисловість для обороноздатності" в Одесі команді програми "Security talks з Валентином Бадраком".

"Ми звичайно ж ніколи б не відмовилися від інвестицій, пов'язаних з розробкою і виробництвом. Але, я скажу, якби нам просто дали ще хоча б 10 тисяч (ймовірно, квадратних метрів) площі в якомусь державному підприємстві, вже була б величезна допомога", - відзначив він."Принаймні ми б змогли докупити необхідне обладнання і розмістити людей. Зараз ми страждаємо від того, що у нас просто не вистачає площі", - пояснив Олег Коростельов.

ДККБ "ЛУЧ" здебільше займалося виробництвом протитанкових комплексів (ПТРК) та керованих ракет до них. Але, з другої половини минулого десятиріччя, держпідприємство почало розробляти інші системи, як то 300-мм кориговані реактивні снаряди Р624/Р624М ("Вільха"/"Вільха-М") та протикорабельні крилаті ракети Р-360 й власне комплекс РК-360МЦ "Нептун".Крім цього, наразі на КБ "ЛУЧ" почали розробку українського ударного безпілотного комплексу "Сокіл-300", авіаційної ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності УП-277 та зенітно-ракетних систем - ракети малої дальності "Корал" й комплексу середньої дальності "СД-300" (а також низку інших проєктів).

Навіть макетні зразки цих виробів мають досить великі габарити й, для виготовлення деталей для них та інших робіт, необхідна певна кількість технічного обладнання та устаткування. Ймовірно, саме з цим пов'язана недостатність виробничих площ, на яку скаржаться на КБ "ЛУЧ".

https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-potrebuye-novyh-vyrobnychyh-ploshh-dlya-zabezpechennya-normalnoyi-roboty/
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04.09.2021 11:41 Відповісти
Не для того прийшли до влади новиє літса.
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04.09.2021 11:44 Відповісти
Какую именно помощь?

Расстрелять к чертовой матери всю ЗЕ-кодлу не позволяют демократические принципы. А больше на данном этапе Украине ничего не поможет.
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04.09.2021 12:04 Відповісти
Вы хоть бы ,морды, купите патроны и снаряды,а также ракеты и птуры в рамках оборонзаказа.Бесстыжие хари!
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04.09.2021 12:16 Відповісти
УВОЛЬСЯ НЕМОЩЬ !)
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05.09.2021 00:49 Відповісти
 
 