Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба
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Україна розраховує на допомогу американських партнерів у прискоренні євроатлантичної інтеграції. Київ усвідомлює роль США в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, Україна досягла значного прогресу в необхідних реформах.
"Ми усвідомлюємо роль США в НАТО, а тому розраховуємо на допомогу наших американських партнерів у прискоренні євроатлантичної інтеграції України", - зазначив Кулеба.
Міністр додав, що незважаючи на підтримку з боку США, до кінцевої мети доведеться пройти шлях.
"І, безумовно, повинні працювати з тими європейськими країнами, які, коли мова йде про несвоєчасність нашого членства в НАТО, своїми заявами про недостатність реформ в Україні приховують банальне небажання дратувати Росію", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
не работают партнеры - зеленые все в мыле, а партнеры подводят...
Хоча, у випадку пліснявої влади, побороти корупцію, це вчинити самогубство.
ты же зеленый на перестать и не усугублять и все немедленно отвести....
тебе в етом помощь нужна, ботан? )))
и каламойшу тоже нихт, и вообще прочь ваши порохоботские руки от стадиона!
не мните бубу, он может непроизвольно сдать анализы и от тогда начется изменение климата.....
Це не по пілону пахом ковзати...
😁
Драп з Афгану показав - на 80 лярдів$$ зброї залишили....
А припізденти (фсі) крихти хліба на підлогі збирають..
😪
Вибачаюсь перед "Ылітой"...
🤣🤣
Кулеба очевидно думает что лохатрон который они устроили в Украине прокатит и в США,но там сидят профессионалы а на 73 % лохов, мало того что это чудо ничего не добилось толком,оно еще продолжает позориться.,европейские страны виноваты что нихрена не делается в Украине.
Ну сбегайте облейте несогласных зеленкой.
"заберите орден у насера,
не подходит к ордену насер!"
На ДП "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", не вистачає робітничих площ для повноцінної роботи.
Таку інформацію повідомив Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов під час проведення форуму "Ефективна промисловість для обороноздатності" в Одесі команді програми "Security talks з Валентином Бадраком".
"Ми звичайно ж ніколи б не відмовилися від інвестицій, пов'язаних з розробкою і виробництвом. Але, я скажу, якби нам просто дали ще хоча б 10 тисяч (ймовірно, квадратних метрів) площі в якомусь державному підприємстві, вже була б величезна допомога", - відзначив він."Принаймні ми б змогли докупити необхідне обладнання і розмістити людей. Зараз ми страждаємо від того, що у нас просто не вистачає площі", - пояснив Олег Коростельов.
ДККБ "ЛУЧ" здебільше займалося виробництвом протитанкових комплексів (ПТРК) та керованих ракет до них. Але, з другої половини минулого десятиріччя, держпідприємство почало розробляти інші системи, як то 300-мм кориговані реактивні снаряди Р624/Р624М ("Вільха"/"Вільха-М") та протикорабельні крилаті ракети Р-360 й власне комплекс РК-360МЦ "Нептун".Крім цього, наразі на КБ "ЛУЧ" почали розробку українського ударного безпілотного комплексу "Сокіл-300", авіаційної ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності УП-277 та зенітно-ракетних систем - ракети малої дальності "Корал" й комплексу середньої дальності "СД-300" (а також низку інших проєктів).
Навіть макетні зразки цих виробів мають досить великі габарити й, для виготовлення деталей для них та інших робіт, необхідна певна кількість технічного обладнання та устаткування. Ймовірно, саме з цим пов'язана недостатність виробничих площ, на яку скаржаться на КБ "ЛУЧ".
https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-potrebuye-novyh-vyrobnychyh-ploshh-dlya-zabezpechennya-normalnoyi-roboty/
Расстрелять к чертовой матери всю ЗЕ-кодлу не позволяют демократические принципы. А больше на данном этапе Украине ничего не поможет.