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Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту задержания заместителя председателя Меджлиса Джеляла

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту задержания заместителя председателя Меджлиса Джеляла

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту незаконного обыска и задержания первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, в Симферопольском районе АР Крыма, "правоохранители" государства-оккупанта провели обыск в доме первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, после чего его увезли в неизвестном направлении.

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Накануне "правоохранители" провели обыски в домах еще двух крымских татар. Местонахождения трех "задержанных" до сих пор не известно. Прокуратура автономии квалифицирует такие действия оккупантов по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сказано в сообщении.
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кто-то вякает что кырымлы не партизанят

так вот, если кто и сопротивляется оккупации, так это кырымлы !
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04.09.2021 13:45 Ответить
 
 