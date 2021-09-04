РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
51265 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 340 4
Крым (12768) обыск (1166) оккупация (3519) крымские татары (1707)

Оккупанты после обыска увезли из дома замглавы Меджлиса Джеляла, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты после обыска увезли из дома замглавы Меджлиса Джеляла, - правозащитники

Крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатрского народа Наримана Джеляла российские силовики вывезли из его дома, после того как провели там обыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Крымскую правозащитную группу".

Ранее активист Заир Смедляев сообщил, что в доме Наримана Джеляла по адресу Симферопольский район с. Первомайское, ул. Ленина 113 российские силовики проводят обыск. 

Рано утром сам Нариман опубликовал на своей странице в соцсети информацию об обысках у других людей, которые проходили ночью.

"Около часа ночи в селе Первомайское Симферопольского района в доме Ахтемова Азиза 1996 г.р. сотрудниками полиции был произведен обыск. Как и в случае с Эльдаром Одамановым, якобы в связи с неким взрывом в селе Перевальное Симферопольского района. После обыска Азиза увезли. Его местонахождение на данный момент неизвестно", - написал Джелял.

Отметим, что Нариман Джелял является крымскотатарским политиком, преподавателем, политологом, журналистом, заместителем главы Меджлиса (с 2013 года) и руководителем информационно-аналитического подразделения.

Читайте также: Оккупанты после обыска похитили крымского татарина Одаманова, - правозащитники

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оккупанты после обыска увезли из дома замглавы Меджлиса Джеляла, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9675 Оккупанты после обыска увезли из дома замглавы Меджлиса Джеляла, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4812
показать весь комментарий
04.09.2021 10:02 Ответить
Мразота мокшанська. Які відбиті мізки потрібно мати, щоб після таких повідомлень любити парашку, вважати їх "братами" та прагнути об'єднання?
показать весь комментарий
04.09.2021 10:54 Ответить
Джалал, а не Джелял.Нариман.Эльдар -у них издавна имена остались грекоодэрские(азэрские).Да и "Ласточкино гнездо" имеет совсем другой -страшноисторический.перевод. Слава древнему миру!
показать весь комментарий
04.09.2021 10:56 Ответить
Лапті їх всіх вивезуть в еміграцію знов.
показать весь комментарий
04.09.2021 11:37 Ответить
 
 