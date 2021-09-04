Оккупанты после обыска увезли из дома замглавы Меджлиса Джеляла, - правозащитники

Крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатрского народа Наримана Джеляла российские силовики вывезли из его дома, после того как провели там обыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Ранее активист Заир Смедляев сообщил, что в доме Наримана Джеляла по адресу Симферопольский район с. Первомайское, ул. Ленина 113 российские силовики проводят обыск.

Рано утром сам Нариман опубликовал на своей странице в соцсети информацию об обысках у других людей, которые проходили ночью.

"Около часа ночи в селе Первомайское Симферопольского района в доме Ахтемова Азиза 1996 г.р. сотрудниками полиции был произведен обыск. Как и в случае с Эльдаром Одамановым, якобы в связи с неким взрывом в селе Перевальное Симферопольского района. После обыска Азиза увезли. Его местонахождение на данный момент неизвестно", - написал Джелял.

Отметим, что Нариман Джелял является крымскотатарским политиком, преподавателем, политологом, журналистом, заместителем главы Меджлиса (с 2013 года) и руководителем информационно-аналитического подразделения.

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