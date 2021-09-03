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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты после обыска похитили крымского татарина Одаманова, - правозащитники

Оккупанты после обыска похитили крымского татарина Одаманова, - правозащитники

Правозащитники заявили, что сотрудники ФСБ похитили жителя Крыма Эльдара Одаманова после обысков в его доме в Симферополе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крымская солидарность" в Фейсбуке.

Сообщается, что в доме Одаманова утром прошел обыск. Его связали со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Во время обысков силовики с нашивками ФСБ изъяли технику и забрали крымчанина с собой.

Сейчас мужчины нет ни в дежурной части города, а его жена написала заявление о похищении в полицию оккупантов.

Известно, что обыск начался в 6 утра. Это не первый раз, когда российские оккупанты приходят в дома крымчан рано утром. Силовики забрали у семьи Одаманов мобильные телефоны, а затем предъявили постановление так называемого суда об обыске.

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Также оккупанты привели с собой двух понятых, которые не представились.

Кроме того, после того как Одаманов потребовал у силовиков показать содержимое пакета с вещами, которые они у него изъяли, там не оказалось его мобильного телефона. Хотя в протоколе его отметили. Затем стало известно, что один из мужчин в камуфляже забрал его и уехал в неизвестном направлении. Вскоре он вернулся.

Около 7:20 обыск завершился, а представители так называемых правоохранительных органов попросили Одаманова поехать с ними в центральное отделение полиции.

Однако, когда жена задержанного туда позвонила, ее мужа там не обнаружили. Его тоже нет в других так называемых правоохранительных органах.

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татары своих тоже сдают
обидно что и среди крымских татар немало прокацапленных и предателей, которым родина = тамгдежопавтепле
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03.09.2021 21:50 Ответить
В пыточных росНКВД и не такое расскажешь. Среди граждан Украины в Крыму в числе предателей крымских татар самый меньший процент.
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03.09.2021 22:03 Ответить
Мразота мокшанська.
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03.09.2021 21:51 Ответить
з українськими патріотами вони чинитимуть ще гірше
то ж тісніше ряди, тримаємо стрій!
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03.09.2021 22:23 Ответить
 
 