Окупанти після обшуку викрали кримського татарина Одаманова, - правозахисники

Правозахисники заявили, що співробітники ФСБ викрали жителя Криму Ельдара Одаманова після обшуків у його будинку в Сімферополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Кримська солідарність" у Фейсбуці.

Повідомляють, що в будинку Одаманова вранці пройшов обшук. Його пов'язали з вибухом у селі Перевальне в Криму. Під час обшуків силовики з нашивками ФСБ вилучили техніку та забрали кримчанина із собою.

Зараз чоловіка немає ні в черговій частині міста, а його дружина написала заяву про викрадення в поліцію окупантів.

Відомо, що обшук почався о 6 ранку. Це не перший раз, коли російські окупанти приходять додому до кримчан рано вранці. Силовики забрали в родини Одаманових мобільні телефони, а потім пред'явили постанову так званого суду про обшук.

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Також окупанти привели із собою двох понятих, які не представилися.

Крім того, після того як Одаманов зажадав у силовиків показати вміст пакету з речами, які вони в нього вилучили, там не виявилося його мобільного телефону. Хоча в протоколі його відзначили. Потім стало відомо, що один із чоловіків у камуфляжі забрав його і поїхав у невідомому напрямку. Незабаром він повернувся.

Близько 7:20 обшук завершився, а представники так званих правоохоронних органів попросили Одаманова поїхати з ними в центральне відділення поліції.

Однак коли дружина затриманого туди зателефонувала, її чоловіка там не виявили. Його теж немає в інших так званих правоохоронних органах.

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