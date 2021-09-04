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Окупанти після обшуку відвезли з будинку заступника голови Меджлісу Джеляла, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти після обшуку відвезли з будинку заступника голови Меджлісу Джеляла, - правозахисники

Кримськотатарського активіста, заступника голови Меджлісу кримскотатрского народу Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з його будинку, після того як провели там обшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Раніше активіст Заїр Смедляєв повідомив, що в будинку Нарімана Джеляла за адресою Сімферопольський район с. Первомайське, вул. Леніна 113 російські силовики проводять обшук.

Рано вранці сам Наріман опублікував на своїй сторінці в соцмережі інформацію про обшуки у інших людей, які проходили вночі.

"Близько години ночі в селі Первомайське Сімферопольського району в будинку Ахтемова Азіза, 1996 р.н. співробітниками поліції був проведений обшук. Як і у випадку з Ельдаром Одамановим, нібито у зв'язку з якимось вибухом в селі Перевальне Сімферопольського району. Після обшуку Азіза відвезли. Його місце перебування зараз невідомі", - написав Джелял.

Зазначимо, що Наріман Джелял є кримськотатарським політиком, викладачем, політологом, журналістом, заступником голови Меджлісу (з 2013 року) і керівником інформаційно-аналітичного підрозділу.

Також читайте: Окупанти після обшуку викрали кримського татарина Одаманова, - правозахисники

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Оккупанты после обыска увезли из дома замглавы Меджлиса Джеляла, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9675 Оккупанты после обыска увезли из дома замглавы Меджлиса Джеляла, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4812
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04.09.2021 10:02 Відповісти
Мразота мокшанська. Які відбиті мізки потрібно мати, щоб після таких повідомлень любити парашку, вважати їх "братами" та прагнути об'єднання?
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04.09.2021 10:54 Відповісти
Джалал, а не Джелял.Нариман.Эльдар -у них издавна имена остались грекоодэрские(азэрские).Да и "Ласточкино гнездо" имеет совсем другой -страшноисторический.перевод. Слава древнему миру!
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04.09.2021 10:56 Відповісти
Лапті їх всіх вивезуть в еміграцію знов.
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04.09.2021 11:37 Відповісти
 
 