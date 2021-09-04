Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая: Объединим усилия ради спасения истории

Украинские бизнесмены могут пожертвовать часть средств для реставрации костела Святого Николая в центре Киева, в котором накануне произошел пожар.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук соучредитель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера случилось страшное. В Киеве загорелся костел Святого Николая. Пламя охватило здание, построенное более ста лет назад легендарным архитектором Владиславом Городецким. Пожарным удалось спасти фасад, люди не пострадали, но сгорел уникальный орган. Утром я говорил с министром культуры Александром Ткаченко, чтобы понять масштабы повреждений. Пока точных оценок нет, уже понятно, что огонь сильно повредил костел и для спасения здания ремонтные работы должны начаться до наступления холодов. Начаться в самый короткий срок!", - подчеркивает он.

"Мы не можем оставаться в стороне. Rozetka выделит 1 000 000 гривен на эти работы. Призываем украинский бизнес присоединяться. Это наша история. Наша гордость. Давайте объединим усилия ради ее спасения!!", - добавил Чечеткин.

Согласно предварительным выводам, возгорание в органе стало причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве. Несущие перекрытия в костеле Святого Николая в Киеве, в котором накануне произошел пожар, не пострадали.

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В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, также прибывший к костелу, отметил: "Должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад. Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные".

Ткаченко также сказал, что в результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа, упала люстра.

Глава МВД и министр культуры высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен