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Новости ПроисшествияОбщество
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Киев (24528) пожар (5557) реставрация (51)

Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая: Объединим усилия ради спасения истории

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая: Объединим усилия ради спасения истории

Украинские бизнесмены могут пожертвовать часть средств для реставрации костела Святого Николая в центре Киева, в котором накануне произошел пожар.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук соучредитель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера случилось страшное. В Киеве загорелся костел Святого Николая. Пламя охватило здание, построенное более ста лет назад легендарным архитектором Владиславом Городецким. Пожарным удалось спасти фасад, люди не пострадали, но сгорел уникальный орган. Утром я говорил с министром культуры Александром Ткаченко, чтобы понять масштабы повреждений. Пока точных оценок нет, уже понятно, что огонь сильно повредил костел и для спасения здания ремонтные работы должны начаться до наступления холодов. Начаться в самый короткий срок!", - подчеркивает он.

"Мы не можем оставаться в стороне. Rozetka выделит 1 000 000 гривен на эти работы. Призываем украинский бизнес присоединяться. Это наша история. Наша гордость. Давайте объединим усилия ради ее спасения!!", - добавил Чечеткин.

Согласно предварительным выводам, возгорание в органе стало причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве. Несущие перекрытия в костеле Святого Николая в Киеве, в котором накануне произошел пожар, не пострадали.

Читайте также: Предварительная причина пожара в киевском костеле святого Николая - короткое замыкание в органе, - Монастырский

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, также прибывший к костелу, отметил: "Должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад. Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные".

Ткаченко также сказал, что в результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа, упала люстра.

Глава МВД и министр культуры высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
- Скажите с какой целью взымается плата за вход?
- На ремонт провала. Чтоб не слишком проваливался.
- ааааа
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04.09.2021 14:55
+2
Олигархам, вижу, уже и не предлагают. Наверное, уже у Бога в раю место выкупили и можно не платить
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04.09.2021 14:56
+2
Rozetka бюджетная организация?)
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04.09.2021 15:04
Комментировать
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- Скажите с какой целью взымается плата за вход?
- На ремонт провала. Чтоб не слишком проваливался.
- ааааа
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04.09.2021 14:55 Ответить
инвалидам скидки
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04.09.2021 14:56 Ответить
сколько граммов Беня отщипнет от золотой миноры в Днепре ? Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая: Объединим усилия ради спасения истории - Цензор.НЕТ 4989
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04.09.2021 15:09 Ответить
не трісни від гордості , за таку цитату . помогти треба , і пох якої ти віри .
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04.09.2021 18:39 Ответить
сброситься в кавычках надо писать ,сбрасываются с мостов ...но какаяразница
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04.09.2021 14:55 Ответить
Олигархам, вижу, уже и не предлагают. Наверное, уже у Бога в раю место выкупили и можно не платить
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04.09.2021 14:56 Ответить
А як щодо б'юджетних коштів у розділі "культура"? Нема? Все закатане в асфальт? 🤢
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04.09.2021 14:57 Ответить
Он сам все мог оплатить. Без криков на пол-страны какой он патриот.
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04.09.2021 14:58 Ответить
Как может человек, работающий в бюджетной сфере, оплатить такие суммы?
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04.09.2021 15:00 Ответить
Rozetka бюджетная организация?)
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04.09.2021 15:04 Ответить
Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая:

Ежели попы продадут свои Мерседесы, то хватит еще на пару таких сооружений..
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04.09.2021 14:59 Ответить
А каким боком попы к Костёлу?
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04.09.2021 15:01 Ответить
По сути ксёндзы те же попы, только в профиль.
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04.09.2021 15:09 Ответить
это точно- попы пусть продадут лексусы и мерсы
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04.09.2021 15:03 Ответить
Навряд чи в них є лексуси.
Не плутайте з московіцькою сектою.
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04.09.2021 15:11 Ответить
а ти бачила мерсидеси у католиків чи пцу ? надіюсь що ти трошки перепутАЛА .
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04.09.2021 18:41 Ответить
особенно мацковские попы во главе с пашей "мерседесом" из лавры. попы мацковские скорее удушатся от злобы и зависти, копейкой удавятся.
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04.09.2021 19:21 Ответить
у зЯленского возьмите.....
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04.09.2021 15:05 Ответить
ха-ха-ха !

ЗЕленский из совецкой еврейской семьи !
а посему, он "никому ничего не должен !" Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая: Объединим усилия ради спасения истории - Цензор.НЕТ 7396
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04.09.2021 15:11 Ответить
А где же меценаты и ценители старины из числа олигархов? Они же все поголовно "верующие" и "патриоты" страны.
Ах да, забыл - они веруют в золотого тельца и как один космополиты...
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04.09.2021 15:07 Ответить
Піночет зачинив би їх в костелі так швиденько б назбирали б.
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04.09.2021 18:55 Ответить
Что, у Фокса, тьфу, церкви, денег нет? (с)
Чечёткин, вы я знаю, много в АТО/ООС помогаете. Вот там этот лям грн был бы куда уместнее, имхо.
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04.09.2021 15:09 Ответить
Хорошая идея! На это и страна огней- Одэрбэйджан должен скинутся и существенно. Ведь Св.Николай=ЯНАГ АЛА(Улу)= Горящий Древний с ИндоПэриджанского.Праздник его появления у НАС ОБЩИЙ.Родился он в Бэй Ата Улу(Патала)=Бек Отец Древний. Слава нашим общим ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ!(Базантия)
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04.09.2021 15:18 Ответить
Ато нахалява делаем ремонты в БэйАтаГане(БекОтец Кровей)=Ватикане,
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04.09.2021 15:20 Ответить
Швидше прихожани скинуться.
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04.09.2021 17:52 Ответить
Теж так думаю.Взагалі це сумна подія.Жаль костел.Він справді прекрасний.Добре було б,якби у всіх храмах зібрали допомогу на ремонт костелу.Якби Всеукраїнська Рада Церков підключилася
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05.09.2021 01:20 Ответить
Всі ці так званні релігії це ніщо інше як продаж повітря населенню.
Хто відповідає за охорону праці та пожежну безпеку в цій будівлі?
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05.09.2021 06:56 Ответить
костел у пiдпорядкування Риму, ватника Ткаченко на мило!
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05.09.2021 14:09 Ответить
 
 