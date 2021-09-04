Українським бізнесменам пропонують скинутися на відновлення київського костелу святого Миколая: Об'єднаймо зусилля заради порятунку історії
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Українські бізнесмени можуть пожертвувати частину коштів для реставрації костелу Святого Миколая в центрі Києва, в якому напередодні сталася пожежа.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук співзасновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора сталося страшне. У Києві загорівся костел Святого Миколая. Полум'я охопило будівлю, побудовану понад сто років тому легендарним архітектором Владиславом Городецьким. Пожежникам вдалося врятувати фасад, люди не постраждали, але згорів унікальний орган. Вранці я говорив з міністром культури Олександром Ткаченком, щоб зрозуміти масштаби пошкоджень. Поки точних оцінок немає, вже зрозуміло, що вогонь сильно пошкодив костел і для порятунку будівлі ремонтні роботи повинні початися до настання холодів. Початися в найкоротший термін!" - підкреслює він.
"Ми не можемо залишатися осторонь. Rozetka виділить 1 000 000 гривень на ці роботи. Закликаємо український бізнес приєднуватися. Це наша історія. Наша гордість. Давайте об'єднаємо зусилля заради її порятунку!!" - додав Чечоткін.
Згідно з попередніми висновками, загоряння в органі стало причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві. Несучі перекриття в костелі Святого Миколая в Києві, в якому напередодні сталася пожежа, не постраждали.
Ткаченко також сказав, що в результаті пожежі постраждав орган, деякі приміщення біля органу, впала люстра.
Глава МВС і міністр культури висловили впевненість, що костел буде повністю відновлений.
Будь ласка, зачекайте...
- На ремонт провала. Чтоб не слишком проваливался.
- ааааа
Ежели попы продадут свои Мерседесы, то хватит еще на пару таких сооружений..
Не плутайте з московіцькою сектою.
ЗЕленский из совецкой еврейской семьи !
а посему, он "никому ничего не должен !"
Ах да, забыл - они веруют в золотого тельца и как один космополиты...
Чечёткин, вы я знаю, много в АТО/ООС помогаете. Вот там этот лям грн был бы куда уместнее, имхо.
Хто відповідає за охорону праці та пожежну безпеку в цій будівлі?