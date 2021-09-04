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Київ (13825) пожежа (3737) реставрація (39)

Українським бізнесменам пропонують скинутися на відновлення київського костелу святого Миколая: Об'єднаймо зусилля заради порятунку історії

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Українським бізнесменам пропонують скинутися на відновлення київського костелу святого Миколая: Об'єднаймо зусилля заради порятунку історії

Українські бізнесмени можуть пожертвувати частину коштів для реставрації костелу Святого Миколая в центрі Києва, в якому напередодні сталася пожежа.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук співзасновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора сталося страшне. У Києві загорівся костел Святого Миколая. Полум'я охопило будівлю, побудовану понад сто років тому легендарним архітектором Владиславом Городецьким. Пожежникам вдалося врятувати фасад, люди не постраждали, але згорів унікальний орган. Вранці я говорив з міністром культури Олександром Ткаченком, щоб зрозуміти масштаби пошкоджень. Поки точних оцінок немає, вже зрозуміло, що вогонь сильно пошкодив костел і для порятунку будівлі ремонтні роботи повинні початися до настання холодів. Початися в найкоротший термін!" - підкреслює він.

"Ми не можемо залишатися осторонь. Rozetka виділить 1 000 000 гривень на ці роботи. Закликаємо український бізнес приєднуватися. Це наша історія. Наша гордість. Давайте об'єднаємо зусилля заради її порятунку!!" - додав Чечоткін.

Згідно з попередніми висновками, загоряння в органі стало причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві. Несучі перекриття в костелі Святого Миколая в Києві, в якому напередодні сталася пожежа, не постраждали. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередня причина пожежі в київському костелі святого Миколая - коротке замикання в органі, - Монастирський

Зі свого боку міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який також прибув до костелу, зазначив: "Повинні були початися протиаварійні, реставраційні роботи ще кілька місяців тому. Тендер був заблокований. Зараз очевидно, що потрібно встановлювати обсяг збитків і починати вже не реставраційні роботи, а протиаварійні".

Ткаченко також сказав, що в результаті пожежі постраждав орган, деякі приміщення біля органу, впала люстра.

Глава МВС і міністр культури висловили впевненість, що костел буде повністю відновлений.
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Топ коментарі
+4
- Скажите с какой целью взымается плата за вход?
- На ремонт провала. Чтоб не слишком проваливался.
- ааааа
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04.09.2021 14:55
+2
Олигархам, вижу, уже и не предлагают. Наверное, уже у Бога в раю место выкупили и можно не платить
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04.09.2021 14:56
+2
Rozetka бюджетная организация?)
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04.09.2021 15:04
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- Скажите с какой целью взымается плата за вход?
- На ремонт провала. Чтоб не слишком проваливался.
- ааааа
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04.09.2021 14:55 Відповісти
инвалидам скидки
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04.09.2021 14:56 Відповісти
сколько граммов Беня отщипнет от золотой миноры в Днепре ? Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая: Объединим усилия ради спасения истории - Цензор.НЕТ 4989
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04.09.2021 15:09 Відповісти
не трісни від гордості , за таку цитату . помогти треба , і пох якої ти віри .
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04.09.2021 18:39 Відповісти
сброситься в кавычках надо писать ,сбрасываются с мостов ...но какаяразница
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04.09.2021 14:55 Відповісти
Олигархам, вижу, уже и не предлагают. Наверное, уже у Бога в раю место выкупили и можно не платить
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04.09.2021 14:56 Відповісти
А як щодо б'юджетних коштів у розділі "культура"? Нема? Все закатане в асфальт? 🤢
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04.09.2021 14:57 Відповісти
Он сам все мог оплатить. Без криков на пол-страны какой он патриот.
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04.09.2021 14:58 Відповісти
Как может человек, работающий в бюджетной сфере, оплатить такие суммы?
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04.09.2021 15:00 Відповісти
Rozetka бюджетная организация?)
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04.09.2021 15:04 Відповісти
Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая:

Ежели попы продадут свои Мерседесы, то хватит еще на пару таких сооружений..
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04.09.2021 14:59 Відповісти
А каким боком попы к Костёлу?
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04.09.2021 15:01 Відповісти
По сути ксёндзы те же попы, только в профиль.
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04.09.2021 15:09 Відповісти
это точно- попы пусть продадут лексусы и мерсы
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04.09.2021 15:03 Відповісти
Навряд чи в них є лексуси.
Не плутайте з московіцькою сектою.
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04.09.2021 15:11 Відповісти
а ти бачила мерсидеси у католиків чи пцу ? надіюсь що ти трошки перепутАЛА .
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04.09.2021 18:41 Відповісти
особенно мацковские попы во главе с пашей "мерседесом" из лавры. попы мацковские скорее удушатся от злобы и зависти, копейкой удавятся.
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04.09.2021 19:21 Відповісти
у зЯленского возьмите.....
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04.09.2021 15:05 Відповісти
ха-ха-ха !

ЗЕленский из совецкой еврейской семьи !
а посему, он "никому ничего не должен !" Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая: Объединим усилия ради спасения истории - Цензор.НЕТ 7396
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04.09.2021 15:11 Відповісти
А где же меценаты и ценители старины из числа олигархов? Они же все поголовно "верующие" и "патриоты" страны.
Ах да, забыл - они веруют в золотого тельца и как один космополиты...
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04.09.2021 15:07 Відповісти
Піночет зачинив би їх в костелі так швиденько б назбирали б.
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04.09.2021 18:55 Відповісти
Что, у Фокса, тьфу, церкви, денег нет? (с)
Чечёткин, вы я знаю, много в АТО/ООС помогаете. Вот там этот лям грн был бы куда уместнее, имхо.
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04.09.2021 15:09 Відповісти
Хорошая идея! На это и страна огней- Одэрбэйджан должен скинутся и существенно. Ведь Св.Николай=ЯНАГ АЛА(Улу)= Горящий Древний с ИндоПэриджанского.Праздник его появления у НАС ОБЩИЙ.Родился он в Бэй Ата Улу(Патала)=Бек Отец Древний. Слава нашим общим ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ!(Базантия)
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04.09.2021 15:18 Відповісти
Ато нахалява делаем ремонты в БэйАтаГане(БекОтец Кровей)=Ватикане,
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04.09.2021 15:20 Відповісти
Швидше прихожани скинуться.
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04.09.2021 17:52 Відповісти
Теж так думаю.Взагалі це сумна подія.Жаль костел.Він справді прекрасний.Добре було б,якби у всіх храмах зібрали допомогу на ремонт костелу.Якби Всеукраїнська Рада Церков підключилася
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05.09.2021 01:20 Відповісти
Всі ці так званні релігії це ніщо інше як продаж повітря населенню.
Хто відповідає за охорону праці та пожежну безпеку в цій будівлі?
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05.09.2021 06:56 Відповісти
костел у пiдпорядкування Риму, ватника Ткаченко на мило!
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05.09.2021 14:09 Відповісти
 
 