Подаренная в США Зеленскому книга "Легкая черепно-мозговая травма" поможет реабилитации украинских воинов, - слуга народа Фролов

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Павел Фролов заявил о том, что подаренная Зеленскому в США книга "Легкая черепно-мозговая травма" - это книга о реабилитации люей, в том числе и раненых солдат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"На днях сеть облетели "шутки" по поводу подаренной конгрессменами США Президенту Украины Владимиру Зеленскому книги "Легкая черепно-мозговая травма". Эта книга - о реабилитационных инструментах при различного рода травмах головы. На украинский язык она переведена и выдана с разрешения Института Бордена - Центра передового опыта в области военно-медицинских исследований и образования армии США", - написал Фролов.

Он подчеркнул, что "печать этого пособия - результат большого труда украинско-американского медицинского фонда. Цель этой организации - помогать украинской медицине через взаимодействие между украинскими и американскими специалистами".

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"В издании раскрыты лучшие подходы к лечению военнослужащих с травмами черепно-мозгового характера. Для нас это очень актуально в условиях агрессии России на Востоке и десятков тысяч героев-защитников Украины, нуждающихся в медицинской помощи и реабилитации. Это очень полезная книга для каждого, кто имеет дело с поддержкой армии и заинтересован в здоровье наших солдат", - продолжил Фролов.

Он заявил: "Поэтому очень странно, что определенные политики или их партийцы в Украине начали смеяться над этим подарком. Еще более удивительно то, что они это делают в унисон с официальными пропагандистами России. Об этом свидетельствуют, например, посты работника канала "Прямой" Тараса Березовца и спикера МИД России Марии Захаровой - это фактически одинаковые посты".

"Жаль, шо украинское общество терпит такие странные шутки над книгами, которые могут действительно спасать жизни наших военных", - резюмировал Фролов.

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