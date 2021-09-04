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Подаренная в США Зеленскому книга "Легкая черепно-мозговая травма" поможет реабилитации украинских воинов, - слуга народа Фролов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подаренная в США Зеленскому книга

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Павел Фролов заявил о том, что подаренная Зеленскому в США книга "Легкая черепно-мозговая травма" - это книга о реабилитации люей, в том числе и раненых солдат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"На днях сеть облетели "шутки" по поводу подаренной конгрессменами США Президенту Украины Владимиру Зеленскому книги "Легкая черепно-мозговая травма". Эта книга - о реабилитационных инструментах при различного рода травмах головы. На украинский язык она переведена и выдана с разрешения Института Бордена - Центра передового опыта в области военно-медицинских исследований и образования армии США", - написал Фролов. 

Он подчеркнул, что "печать этого пособия - результат большого труда украинско-американского медицинского фонда. Цель этой организации - помогать украинской медицине через взаимодействие между украинскими и американскими специалистами".

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"В издании раскрыты лучшие подходы к лечению военнослужащих с травмами черепно-мозгового характера. Для нас это очень актуально в условиях агрессии России на Востоке и десятков тысяч героев-защитников Украины, нуждающихся в медицинской помощи и реабилитации. Это очень полезная книга для каждого, кто имеет дело с поддержкой армии и заинтересован в здоровье наших солдат", - продолжил Фролов. 

Он заявил: "Поэтому очень странно, что определенные политики или их партийцы в Украине начали смеяться над этим подарком. Еще более удивительно то, что они это делают в унисон с официальными пропагандистами России. Об этом свидетельствуют, например, посты работника канала "Прямой" Тараса Березовца и спикера МИД России Марии Захаровой - это фактически одинаковые посты".

"Жаль, шо украинское общество терпит такие странные шутки над книгами, которые могут действительно спасать жизни наших военных", - резюмировал Фролов. 

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Топ комментарии
+53
Это был троллинг 80 уровня. Так красиво его уже давно не опускали. После велосипеда от президента Эстонии.
Подаренная в США Зеленскому книга "Легкая черепно-мозговая травма" поможет реабилитации украинских воинов, - слуга народа Фролов - Цензор.НЕТ 4124
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04.09.2021 15:03
+39
Если зеленский - это легкая форма, то какова форма у фролова?
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04.09.2021 15:00
+38
А по моему это для 73 % избирателей.
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04.09.2021 15:00
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Интересно, как жизни военных может спасти одна-единственная книга, подаренная ЗЕ!? Там вобще есть кто-нибудь вменяемый?
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04.09.2021 18:11 Ответить
Подарована в США Зеленському книга "Легка черепно-мозкова травма" допоможе реабілітації українських воїнів, - слуга народу Фролов - Цензор.НЕТ 5918
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04.09.2021 18:35 Ответить
Хай спочатку Земля пррчитає
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04.09.2021 19:32 Ответить
Минздрав предупреждает: баловство с канабисом приводит в 42 рочки к легкой черепно-мозговой травме, АМНЕЗИИ... Отсюда первая призводная : вы можете забыть пригласить в гости шановну людины, если людина для вас - шановна.
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04.09.2021 20:03 Ответить
Подарована в США Зеленському книга "Легка черепно-мозкова травма" допоможе реабілітації українських воїнів, - слуга народу Фролов - Цензор.НЕТ 6365
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04.09.2021 20:23 Ответить
Не поняли намека американцев.
Надо было без намека книгу подарить: Реабилитация людей с приобретенным/врожденным слабоумием...
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04.09.2021 20:50 Ответить
совершенно верная заява.
я вчера сразу написал, что эта книга была подарена для реабилитации украинских воинов.
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04.09.2021 22:15 Ответить
Тупой и ещё тупее!
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04.09.2021 23:09 Ответить
Точно. А ЗЕ-дебіли книгою не радіють, вони все-одно ніхрена не зрозуміють, бо ж дебіли.
Придурку, тут не радіти, в принципі, тут вже вити хочеться від такого позорища, яке ви у владу вибрали. То чмо на посаді президента нашої держави вже просто опускають, як чмо останнє, а зелені довбо*оби ворогів все шукають. В дзеркало, ідіоте, подивись там він.
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05.09.2021 11:00 Ответить
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