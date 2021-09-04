Подарована в США Зеленському книга "Легка черепно-мозкова травма" допоможе реабілітації українських воїнів, - слуга народу Фролов

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Павло Фролов заявив про те, що подарована Зеленському в США книга "Легка черепно-мозкова травма" - це книга про реабілітацію люей, в тому числі і поранених солдатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Днями мережу облетіли "жарти" з приводу подарованої конгресменами Сполучених Штатів Президенту України Володимиру Зеленському книги "Легка черепно-мозкова травма". Ця книга - про реабілітаційні інструменти при різного роду травмах голови. Українською мовою вона видана з дозволу Інституту Бордена - Центру передового досвіду в галузі військово-медичних досліджень і освіти армії США", - написав Фролов.

"Друк цього посібника - результат великої праці Українсько-американської медичної фундації. Мета цієї організації - допомагати українській медицині через взаємодію між українськими та американськими фахівцями.

У виданні розкрито найкращі підходи до лікування військовослужбовців з травмами черепно-мозкового характеру. Для нас це дуже актуально в умовах агресії Росії на Сході та десятків тисяч героїв-захисників України, які потребують медичної допомоги та реабілітації. Це надзвичайно корисні книги для кожного, хто має справу з підтримкою армії та зацікавлений у здоров’ї наших солдат.

Тому дуже дивно, що певні політики чи їх партійці в Україні почали глузувати з цього подарунку. Ще більш дивно те, що вони це роблять в унісон з офіційними пропагандистами Росії. Про це свідчать, наприклад, пости працівника каналу "Прямий" Тараса Березовця та спікера МЗС Росії Марії Захарової - це фактично однакові пости.

Шкода, шо українське суспільство толерує такі дивні жарти над книжками, які можуть дійсно рятувати життя наших військових", - підсумував Фролов.

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