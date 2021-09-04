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Подарована в США Зеленському книга "Легка черепно-мозкова травма" допоможе реабілітації українських воїнів, - слуга народу Фролов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подарована в США Зеленському книга

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Павло Фролов заявив про те, що подарована Зеленському в США книга "Легка черепно-мозкова травма" - це книга про реабілітацію люей, в тому числі і поранених солдатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Днями мережу облетіли "жарти" з приводу подарованої конгресменами Сполучених Штатів Президенту України Володимиру Зеленському книги "Легка черепно-мозкова травма". Ця книга - про реабілітаційні інструменти при різного роду травмах голови. Українською мовою вона видана з дозволу Інституту Бордена - Центру передового досвіду в галузі військово-медичних досліджень і освіти армії США", - написав Фролов. 

"Друк цього посібника - результат великої праці Українсько-американської медичної фундації. Мета цієї організації - допомагати українській медицині через взаємодію між українськими та американськими фахівцями.

У виданні розкрито найкращі підходи до лікування військовослужбовців з травмами черепно-мозкового характеру. Для нас це дуже актуально в умовах агресії Росії на Сході та десятків тисяч героїв-захисників України, які потребують медичної допомоги та реабілітації. Це надзвичайно корисні книги для кожного, хто має справу з підтримкою армії та зацікавлений у здоров’ї наших солдат.

Тому дуже дивно, що певні політики чи їх партійці в Україні почали глузувати з цього подарунку. Ще більш дивно те, що вони це роблять в унісон з офіційними пропагандистами Росії. Про це свідчать, наприклад, пости працівника каналу "Прямий" Тараса Березовця та спікера МЗС Росії Марії Захарової - це фактично однакові пости.

Шкода, шо українське суспільство толерує такі дивні жарти над книжками, які можуть дійсно рятувати життя наших військових", - підсумував Фролов. 

Також читайте: Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма". ФОТО
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Топ коментарі
+53
Это был троллинг 80 уровня. Так красиво его уже давно не опускали. После велосипеда от президента Эстонии.
Подаренная в США Зеленскому книга "Легкая черепно-мозговая травма" поможет реабилитации украинских воинов, - слуга народа Фролов - Цензор.НЕТ 4124
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04.09.2021 15:03
+39
Если зеленский - это легкая форма, то какова форма у фролова?
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04.09.2021 15:00
+38
А по моему это для 73 % избирателей.
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04.09.2021 15:00
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Интересно, как жизни военных может спасти одна-единственная книга, подаренная ЗЕ!? Там вобще есть кто-нибудь вменяемый?
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04.09.2021 18:11 Відповісти
Подарована в США Зеленському книга "Легка черепно-мозкова травма" допоможе реабілітації українських воїнів, - слуга народу Фролов - Цензор.НЕТ 5918
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04.09.2021 18:35 Відповісти
Хай спочатку Земля пррчитає
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04.09.2021 19:32 Відповісти
Минздрав предупреждает: баловство с канабисом приводит в 42 рочки к легкой черепно-мозговой травме, АМНЕЗИИ... Отсюда первая призводная : вы можете забыть пригласить в гости шановну людины, если людина для вас - шановна.
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04.09.2021 20:03 Відповісти
Подарована в США Зеленському книга "Легка черепно-мозкова травма" допоможе реабілітації українських воїнів, - слуга народу Фролов - Цензор.НЕТ 6365
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04.09.2021 20:23 Відповісти
Не поняли намека американцев.
Надо было без намека книгу подарить: Реабилитация людей с приобретенным/врожденным слабоумием...
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04.09.2021 20:50 Відповісти
совершенно верная заява.
я вчера сразу написал, что эта книга была подарена для реабилитации украинских воинов.
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04.09.2021 22:15 Відповісти
Тупой и ещё тупее!
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04.09.2021 23:09 Відповісти
Точно. А ЗЕ-дебіли книгою не радіють, вони все-одно ніхрена не зрозуміють, бо ж дебіли.
Придурку, тут не радіти, в принципі, тут вже вити хочеться від такого позорища, яке ви у владу вибрали. То чмо на посаді президента нашої держави вже просто опускають, як чмо останнє, а зелені довбо*оби ворогів все шукають. В дзеркало, ідіоте, подивись там він.
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05.09.2021 11:00 Відповісти
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