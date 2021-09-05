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SpaceX 15 сентября запустит на орбиту космических туристов

Новости Цензор.НЕТ Технологии

SpaceX 15 сентября запустит на орбиту космических туристов

В миссии Inspiration 4, подготовленной компанией SpaceX к запуску, нет ни одного профессионального астронавта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт миссии.

"Частная космическая миссия Inspiration 4 получила добро на запуск 15 сентября", - говорится в сообщении.

На Crew Dragon на орбиту полетят миллиардер Джаред Айзекман (командир миссии), который приобрел право на участие в полете в рамках программы по сбору средств для больницы "Сент Джуд", помощница терапевта этого лечебного учреждения Хейли Арсено (бортовой врач), которая сама пережила рак костей, и Сиан Проктор (пилот миссии) и Крис Семброски (специалист миссии), которые выиграли право на полет в общемировом конкурсе и конкурсе предпринимателей соответственно.

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Планируется, что команда Inspiration 4 проведет на орбите три дня. Затем капсула совершит посадку в Атлантическом океане.

Этот полет не предусматривает швартовки с Международной космической станцией, поэтому на капсуле установили видовое стекло.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда

Алексей Гончаренко показал список проектов на ближайшие 5-10 лет под кодовым названием "План трансформации Украины", которые Зеленский презентовал в США.

Там и строительство центров Amazon, Google и Microsoft, и участие Украины в лунной программе NASA, и киевская окружная дорога, и фонд IT-проектов, и подготовка украинского космонавта за 60 млн.

Вот только по оборонке и стратегической промышленности ноль. Зеро.

А еще Зеленский в Калифорнии, куда раньше не ступала нога украинского политика!!!!!, встречался с главой Apple. Чтобы предложить Apple создать украинскую музыкальную редакторскую команду для подписчиков в Apple Music.

Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда.

Боюсь, Володенька так до сих пор и не понял, что такое приоритеты. Луна - это круто, но пока могут в один прилёт достать до Марика и Авдеевки - важно вообще другое. Как же хочется его переселить на годик поближе к фронту…Может щелкнул бы тумблер какой.
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05.09.2021 00:57
+8
Тобі, сцикуну кацапському, не перемогти. А Україна переможе росію лише воєним шляхом. І іншого нема.
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05.09.2021 01:44
+5
Вот это настоящий космический туризм и настоящие астронавты... У Безоса и Брэнсона это так... атракцион )
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05.09.2021 00:35
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Вот это настоящий космический туризм и настоящие астронавты... У Безоса и Брэнсона это так... атракцион )
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05.09.2021 00:35 Ответить
Так, ті розважаються здебільшого.
А метою туризму від Маска є перевірка здатності звичайних людей літати в космос. Незабаром знадобиться велика їх кількість для його місій, тому що робота з підготовки Starship з Super Heavy на Starbase кипить вдень і вночі без вихідних.
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05.09.2021 08:59 Ответить
От завлять всі Америки і Ойропа від вас, а до того й ж йде.
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05.09.2021 00:37 Ответить
Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда

Алексей Гончаренко показал список проектов на ближайшие 5-10 лет под кодовым названием "План трансформации Украины", которые Зеленский презентовал в США.

Там и строительство центров Amazon, Google и Microsoft, и участие Украины в лунной программе NASA, и киевская окружная дорога, и фонд IT-проектов, и подготовка украинского космонавта за 60 млн.

Вот только по оборонке и стратегической промышленности ноль. Зеро.

А еще Зеленский в Калифорнии, куда раньше не ступала нога украинского политика!!!!!, встречался с главой Apple. Чтобы предложить Apple создать украинскую музыкальную редакторскую команду для подписчиков в Apple Music.

Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда.

Боюсь, Володенька так до сих пор и не понял, что такое приоритеты. Луна - это круто, но пока могут в один прилёт достать до Марика и Авдеевки - важно вообще другое. Как же хочется его переселить на годик поближе к фронту…Может щелкнул бы тумблер какой.
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05.09.2021 00:57 Ответить
Тобі, сцикуну кацапському, не перемогти. А Україна переможе росію лише воєним шляхом. І іншого нема.
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05.09.2021 01:44 Ответить
А дорого стоит всю Раду туда отправить, но экономя на обратном билете? Уверен, что для страны дешево в итоге получится, если учесть их труды по "благосостоянию граждан". Ведь это почти как с "ковидом". Рост благосостояния населения у 99% украинцев происходит совершенно бессимптомно SpaceX 15 сентября запустит на орбиту космических туристов - Цензор.НЕТ 485
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05.09.2021 01:18 Ответить
Тю, так расея уже давно туда запускает туристов.
С помощью батута...
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05.09.2021 03:29 Ответить
Улыбнули функции туристов: командир миссии может отдать приказ пилоту миссии перейти на ручное управление?
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05.09.2021 08:44 Ответить
Как учебный полёт без инструктора
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05.09.2021 10:17 Ответить
В ответ на это безобразие в православном космосе гундяя, расея официально отправляет
на орбиту первую женщину-мутанта-космонавта Терешкову - НАВСЕГДА. Её задачей будет патрулирование исконно руцких территорий космоса и организация референдума среди гуманоидов поправок в конституцию, для возможности сделать пукина - императором космоса.
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05.09.2021 10:40 Ответить
три дні трохи забагато, я б не погодився
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05.09.2021 12:40 Ответить
Я би сказав - " не говори гоп - поки не перескочиш !"
Бо ще всяке бува ...
Ней злітають , побалдіють та успішно спустяться .
А тоді можна хвалитися та рекрутувати нових космічних туристів SpaceX 15 вересня запустить на орбіту космічних туристів - Цензор.НЕТ 625
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05.09.2021 16:46 Ответить
не заздри кацапа, пригай на батуті, ваше фсьо
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06.09.2021 07:25 Ответить
 
 