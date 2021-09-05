SpaceX 15 сентября запустит на орбиту космических туристов
Новости Цензор.НЕТ Технологии
В миссии Inspiration 4, подготовленной компанией SpaceX к запуску, нет ни одного профессионального астронавта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт миссии.
"Частная космическая миссия Inspiration 4 получила добро на запуск 15 сентября", - говорится в сообщении.
На Crew Dragon на орбиту полетят миллиардер Джаред Айзекман (командир миссии), который приобрел право на участие в полете в рамках программы по сбору средств для больницы "Сент Джуд", помощница терапевта этого лечебного учреждения Хейли Арсено (бортовой врач), которая сама пережила рак костей, и Сиан Проктор (пилот миссии) и Крис Семброски (специалист миссии), которые выиграли право на полет в общемировом конкурсе и конкурсе предпринимателей соответственно.
Планируется, что команда Inspiration 4 проведет на орбите три дня. Затем капсула совершит посадку в Атлантическом океане.
Этот полет не предусматривает швартовки с Международной космической станцией, поэтому на капсуле установили видовое стекло.
Пожалуйста, подождите...
А метою туризму від Маска є перевірка здатності звичайних людей літати в космос. Незабаром знадобиться велика їх кількість для його місій, тому що робота з підготовки Starship з Super Heavy на Starbase кипить вдень і вночі без вихідних.
Алексей Гончаренко показал список проектов на ближайшие 5-10 лет под кодовым названием "План трансформации Украины", которые Зеленский презентовал в США.
Там и строительство центров Amazon, Google и Microsoft, и участие Украины в лунной программе NASA, и киевская окружная дорога, и фонд IT-проектов, и подготовка украинского космонавта за 60 млн.
Вот только по оборонке и стратегической промышленности ноль. Зеро.
А еще Зеленский в Калифорнии, куда раньше не ступала нога украинского политика!!!!!, встречался с главой Apple. Чтобы предложить Apple создать украинскую музыкальную редакторскую команду для подписчиков в Apple Music.
Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда.
Боюсь, Володенька так до сих пор и не понял, что такое приоритеты. Луна - это круто, но пока могут в один прилёт достать до Марика и Авдеевки - важно вообще другое. Как же хочется его переселить на годик поближе к фронту…Может щелкнул бы тумблер какой.
С помощью батута...
на орбиту первую женщину-мутанта-космонавта Терешкову - НАВСЕГДА. Её задачей будет патрулирование исконно руцких территорий космоса и организация референдума среди гуманоидов поправок в конституцию, для возможности сделать пукина - императором космоса.
Бо ще всяке бува ...
Ней злітають , побалдіють та успішно спустяться .
А тоді можна хвалитися та рекрутувати нових космічних туристів