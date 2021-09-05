SpaceX 15 сентября запустит на орбиту космических туристов

В миссии Inspiration 4, подготовленной компанией SpaceX к запуску, нет ни одного профессионального астронавта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт миссии.

"Частная космическая миссия Inspiration 4 получила добро на запуск 15 сентября", - говорится в сообщении.

На Crew Dragon на орбиту полетят миллиардер Джаред Айзекман (командир миссии), который приобрел право на участие в полете в рамках программы по сбору средств для больницы "Сент Джуд", помощница терапевта этого лечебного учреждения Хейли Арсено (бортовой врач), которая сама пережила рак костей, и Сиан Проктор (пилот миссии) и Крис Семброски (специалист миссии), которые выиграли право на полет в общемировом конкурсе и конкурсе предпринимателей соответственно.

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Планируется, что команда Inspiration 4 проведет на орбите три дня. Затем капсула совершит посадку в Атлантическом океане.

Этот полет не предусматривает швартовки с Международной космической станцией, поэтому на капсуле установили видовое стекло.