SpaceX 15 вересня запустить на орбіту космічних туристів
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У місії Inspiration 4, підготовленої компанією SpaceX до запуску, немає жодного професійного астронавта.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт місії.
"Приватна космічна місія Inspiration 4 отримала добро на запуск 15 вересня", - йдеться в повідомленні.
На Crew Dragon на орбіту полетять мільярдер Джаред Айзекман (командир місії), який придбав право на участь у польоті в рамках програми зі збору коштів для лікарні "Сент Джуд", помічниця терапевта цього лікувального закладу Хейлі Арсено (бортовий лікар), яка сама пережила рак кісток, і Сіан Проктор (пілот місії) і Кріс Семброскі (фахівець місії), які виграли право на політ в загальносвітовому конкурсі та конкурсі підприємців відповідно.
Планується, що команда Inspiration 4 проведе на орбіті три дні. Потім капсула здійснить посадку в Атлантичному океані.
Цей політ не передбачає швартування з Міжнародною космічною станцією, тому на капсулі встановили видове скло.
Будь ласка, зачекайте...
А метою туризму від Маска є перевірка здатності звичайних людей літати в космос. Незабаром знадобиться велика їх кількість для його місій, тому що робота з підготовки Starship з Super Heavy на Starbase кипить вдень і вночі без вихідних.
Алексей Гончаренко показал список проектов на ближайшие 5-10 лет под кодовым названием "План трансформации Украины", которые Зеленский презентовал в США.
Там и строительство центров Amazon, Google и Microsoft, и участие Украины в лунной программе NASA, и киевская окружная дорога, и фонд IT-проектов, и подготовка украинского космонавта за 60 млн.
Вот только по оборонке и стратегической промышленности ноль. Зеро.
А еще Зеленский в Калифорнии, куда раньше не ступала нога украинского политика!!!!!, встречался с главой Apple. Чтобы предложить Apple создать украинскую музыкальную редакторскую команду для подписчиков в Apple Music.
Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда.
Боюсь, Володенька так до сих пор и не понял, что такое приоритеты. Луна - это круто, но пока могут в один прилёт достать до Марика и Авдеевки - важно вообще другое. Как же хочется его переселить на годик поближе к фронту…Может щелкнул бы тумблер какой.
С помощью батута...
на орбиту первую женщину-мутанта-космонавта Терешкову - НАВСЕГДА. Её задачей будет патрулирование исконно руцких территорий космоса и организация референдума среди гуманоидов поправок в конституцию, для возможности сделать пукина - императором космоса.
Бо ще всяке бува ...
Ней злітають , побалдіють та успішно спустяться .
А тоді можна хвалитися та рекрутувати нових космічних туристів