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SpaceX 15 вересня запустить на орбіту космічних туристів

Новини Цензор.НЕТ Технології

SpaceX 15 вересня запустить на орбіту космічних туристів

У місії Inspiration 4, підготовленої компанією SpaceX до запуску, немає жодного професійного астронавта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт місії.

"Приватна космічна місія Inspiration 4 отримала добро на запуск 15 вересня", - йдеться в повідомленні.

На Crew Dragon на орбіту полетять мільярдер Джаред Айзекман (командир місії), який придбав право на участь у польоті в рамках програми зі збору коштів для лікарні "Сент Джуд", помічниця терапевта цього лікувального закладу Хейлі Арсено (бортовий лікар), яка сама пережила рак кісток, і Сіан Проктор (пілот місії) і Кріс Семброскі (фахівець місії), які виграли право на політ в загальносвітовому конкурсі та конкурсі підприємців відповідно.

Також читайте: Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів

Планується, що команда Inspiration 4 проведе на орбіті три дні. Потім капсула здійснить посадку в Атлантичному океані.

Цей політ не передбачає швартування з Міжнародною космічною станцією, тому на капсулі встановили видове скло.
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Топ коментарі
+9
Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда

Алексей Гончаренко показал список проектов на ближайшие 5-10 лет под кодовым названием "План трансформации Украины", которые Зеленский презентовал в США.

Там и строительство центров Amazon, Google и Microsoft, и участие Украины в лунной программе NASA, и киевская окружная дорога, и фонд IT-проектов, и подготовка украинского космонавта за 60 млн.

Вот только по оборонке и стратегической промышленности ноль. Зеро.

А еще Зеленский в Калифорнии, куда раньше не ступала нога украинского политика!!!!!, встречался с главой Apple. Чтобы предложить Apple создать украинскую музыкальную редакторскую команду для подписчиков в Apple Music.

Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда.

Боюсь, Володенька так до сих пор и не понял, что такое приоритеты. Луна - это круто, но пока могут в один прилёт достать до Марика и Авдеевки - важно вообще другое. Как же хочется его переселить на годик поближе к фронту…Может щелкнул бы тумблер какой.
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05.09.2021 00:57
+8
Тобі, сцикуну кацапському, не перемогти. А Україна переможе росію лише воєним шляхом. І іншого нема.
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05.09.2021 01:44
+5
Вот это настоящий космический туризм и настоящие астронавты... У Безоса и Брэнсона это так... атракцион )
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05.09.2021 00:35
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Вот это настоящий космический туризм и настоящие астронавты... У Безоса и Брэнсона это так... атракцион )
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05.09.2021 00:35 Відповісти
Так, ті розважаються здебільшого.
А метою туризму від Маска є перевірка здатності звичайних людей літати в космос. Незабаром знадобиться велика їх кількість для його місій, тому що робота з підготовки Starship з Super Heavy на Starbase кипить вдень і вночі без вихідних.
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05.09.2021 08:59 Відповісти
От завлять всі Америки і Ойропа від вас, а до того й ж йде.
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05.09.2021 00:37 Відповісти
Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда

Алексей Гончаренко показал список проектов на ближайшие 5-10 лет под кодовым названием "План трансформации Украины", которые Зеленский презентовал в США.

Там и строительство центров Amazon, Google и Microsoft, и участие Украины в лунной программе NASA, и киевская окружная дорога, и фонд IT-проектов, и подготовка украинского космонавта за 60 млн.

Вот только по оборонке и стратегической промышленности ноль. Зеро.

А еще Зеленский в Калифорнии, куда раньше не ступала нога украинского политика!!!!!, встречался с главой Apple. Чтобы предложить Apple создать украинскую музыкальную редакторскую команду для подписчиков в Apple Music.

Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда.

Боюсь, Володенька так до сих пор и не понял, что такое приоритеты. Луна - это круто, но пока могут в один прилёт достать до Марика и Авдеевки - важно вообще другое. Как же хочется его переселить на годик поближе к фронту…Может щелкнул бы тумблер какой.
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05.09.2021 00:57 Відповісти
Тобі, сцикуну кацапському, не перемогти. А Україна переможе росію лише воєним шляхом. І іншого нема.
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05.09.2021 01:44 Відповісти
А дорого стоит всю Раду туда отправить, но экономя на обратном билете? Уверен, что для страны дешево в итоге получится, если учесть их труды по "благосостоянию граждан". Ведь это почти как с "ковидом". Рост благосостояния населения у 99% украинцев происходит совершенно бессимптомно SpaceX 15 сентября запустит на орбиту космических туристов - Цензор.НЕТ 485
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05.09.2021 01:18 Відповісти
Тю, так расея уже давно туда запускает туристов.
С помощью батута...
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05.09.2021 03:29 Відповісти
Улыбнули функции туристов: командир миссии может отдать приказ пилоту миссии перейти на ручное управление?
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05.09.2021 08:44 Відповісти
Как учебный полёт без инструктора
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05.09.2021 10:17 Відповісти
В ответ на это безобразие в православном космосе гундяя, расея официально отправляет
на орбиту первую женщину-мутанта-космонавта Терешкову - НАВСЕГДА. Её задачей будет патрулирование исконно руцких территорий космоса и организация референдума среди гуманоидов поправок в конституцию, для возможности сделать пукина - императором космоса.
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05.09.2021 10:40 Відповісти
три дні трохи забагато, я б не погодився
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05.09.2021 12:40 Відповісти
Я би сказав - " не говори гоп - поки не перескочиш !"
Бо ще всяке бува ...
Ней злітають , побалдіють та успішно спустяться .
А тоді можна хвалитися та рекрутувати нових космічних туристів SpaceX 15 вересня запустить на орбіту космічних туристів - Цензор.НЕТ 625
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05.09.2021 16:46 Відповісти
не заздри кацапа, пригай на батуті, ваше фсьо
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06.09.2021 07:25 Відповісти
 
 