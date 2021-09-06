Главком ВСУ: "Путин - х#йло!" - это правдивая кричалка". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный косвенно поддержал выполнения кричалки "Путин - х#йло" во время репетиций военного парада на Крещатике. Впрочем, он не уточнил, было ли это санкционировано военным командованием.
Об этом Залужный рассказал в интервью Янине Соколовой, показанном 4 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Скажем так: с одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось, чтобы это отражалось в кругу таком в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, по сути, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала", — сказал Залужный.
Напомним, ранее российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада ко Дню Независимости Украины в Киеве, заявив, что "российско-украинским отношениям пришла хана".
Пожалуйста, подождите...
а взагалі все вірно: путін - ***** і відповідь:
воістину *****!!!
а...Лєнка З. любить гроші.....
https://www.youtube.com/watch?v=ic9Xc3pYKlU&t=308s
Ніби зеля теж воно
Це погана ознака. Адже армія служить не президентові, а народу.
...
.
здається точнішого і за змістом і за персонально. індетефікацією цього... ***** ))) і не придумати ))))
А при сабботаже верхних слова командующего становятся шапкозакидательством...(((
Турчинов все подробно изложил...
воістину *****!!!
не могу представить , что б на параде в Штатах, Британии или той же рашке во время войны на параде кричали речёвки типа гитлер-п*****с
парад и есть злобное бессилие, а шоге дали приказ еще пару дивизий двинуть
В 2014 році армією в ЛДНр командував генерал. ...... виявилось, що це його псевдо, а він змінив призвіще з татарського, по друге. Начальник ГШ РФ татарин по походженню і взяв призвіще Герасимов. Як писав Енгельс, в жодній війні російська армія не могла стати, і не стала переможцем.
Я гадав зєля тільки лайно призначати аж ні.