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Главком ВСУ: "Путин - х#йло!" - это правдивая кричалка". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный косвенно поддержал выполнения кричалки "Путин - х#йло" во время репетиций военного парада на Крещатике. Впрочем, он не уточнил, было ли это санкционировано военным командованием.

Об этом Залужный рассказал в интервью Янине Соколовой, показанном 4 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Скажем так: с одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось, чтобы это отражалось в кругу таком в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, по сути, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала", — сказал Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО

Напомним, ранее российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада ко Дню Независимости Украины в Киеве, заявив, что "российско-украинским отношениям пришла хана".

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Топ комментарии
+82
Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 4683
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05.09.2021 10:54
+41
Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 2156
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05.09.2021 10:36
+34
Воїни назвали речі своїми іменами . Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 6024 . Всього лиш . Це те ж саме що й - сонце назвати сонцем , наприклад . Бо воно не є чимось іншим .
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05.09.2021 10:27
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Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 832
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05.09.2021 10:24 Ответить
Без вариантов)
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05.09.2021 10:25 Ответить
Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 4683
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05.09.2021 10:54 Ответить
анонімно....тому що партнови, татарови, мураєви з рабіновичами і шуфричами та іншою проруSSкою мерзотою в Україні ще не ліквідовано...
а взагалі все вірно: путін - ***** і відповідь:
воістину *****!!!
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05.09.2021 15:23 Ответить
Хороший слоган!Правда толк какой?То,что это Ты выложил,кому стало легче?Мы победили в войне?
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06.09.2021 04:20 Ответить
Ты кого об этом спрашиваешь? Спроси сам себя, за кого голосовал?
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06.09.2021 09:06 Ответить
Зепил, не свисти
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05.09.2021 10:27 Ответить
А почему ЗЕ-наркоман ссыт не то что сказать Путин-***** а даже на вопрос Путин убийца он вилял жопой как уж на сковородке?! Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 7596
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05.09.2021 10:32 Ответить
після ПреЗеденства та відсидки ....клоун боїться втратити замовлення...
а...Лєнка З. любить гроші.....
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05.09.2021 15:25 Ответить
Да ссыкло этот зелёный, вот и всё...
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05.09.2021 16:20 Ответить
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Дещица не имел права так говорить((( он дипломат, а не военачальник
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05.09.2021 10:34 Ответить
Он назвал вещь своим именем, только и всего.
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05.09.2021 12:19 Ответить
Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 2156
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05.09.2021 10:36 Ответить
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да уж. не сцыт бот. кепочкой и маской прикрылся.
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05.09.2021 10:38 Ответить
грегорушка не свисти .
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05.09.2021 11:02 Ответить
Туговато у тебя с чувством юмора.
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05.09.2021 11:04 Ответить
Воїни назвали речі своїми іменами . Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 6024 . Всього лиш . Це те ж саме що й - сонце назвати сонцем , наприклад . Бо воно не є чимось іншим .
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05.09.2021 10:27 Ответить
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Все эти оскорбления пуйла,очень хорошо. Но ,чтобы они не переросли как в достижения. И за них не стали получать награды.
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05.09.2021 10:31 Ответить
Это не оскорбление а констатация факта. Кстати сказать в лицо врага что он ***** или даже прилюдно это подвиг на который не способен наш верховный говнокомандувач тупой заднеприводный клоун-наркоман Моника ЗЕленский! Актриса немецких фильмов для взрослых! Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 3234
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05.09.2021 10:35 Ответить
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Это и оскорбление. И факт. Но этого мало.
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05.09.2021 10:37 Ответить
Это не оскорбление это как кошку назвать кошкой, как жопу назвать жопой, как ЗЕленского назвать гомиком! Просто констатация факта!
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05.09.2021 10:39 Ответить
Згоден,але константацію цього факту краще стверджувати в Москві на Красній площі,інакше це виглядає як звичайнісінька українська дуля в кишені...
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05.09.2021 13:51 Ответить
Це не була би дуля, якби тридцять років не гвалтували країну!!!
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06.09.2021 09:09 Ответить
У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским. Уже видно, что у Залужного таких отношений не будет.
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05.09.2021 10:34 Ответить
Ясное дело ведь Хомчак с подачи Бородатой Бабушки пошел для неё недвигу отжимать!
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05.09.2021 10:36 Ответить
Набутылочня опять прилезла бздеть. И охота тебе-мудиле новые аккаунты штамповать))
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05.09.2021 10:48 Ответить
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А можно чтобы Залужный выполнял свои обязанности, а не звиздел? У него должностные обязанности совсем другие. Меньше слов больше дела.
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05.09.2021 10:54 Ответить
Одно другому не мешает 😆
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05.09.2021 11:40 Ответить
Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 8743
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05.09.2021 10:54 Ответить
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Еще один постоянный посетитель сайтов Интернета!
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05.09.2021 10:58 Ответить
Навіщо інтерв'ю нарізали шматками? Чому немає нарізки з 5 хвилини, з розповіддю про Бубочкину "турботу"?

https://www.youtube.com/watch?v=ic9Xc3pYKlU&t=308s
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05.09.2021 11:13 Ответить
Він так подивився...
Ніби зеля теж воно Головнокомандувач ЗСУ: "Путін - х#йло!" - це правдива кричалка" - Цензор.НЕТ 9772
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05.09.2021 15:28 Ответить
Почула в інтерв'ю, що він боїться Зеленського, боїться його підвести.
Це погана ознака. Адже армія служить не президентові, а народу.
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05.09.2021 15:37 Ответить
.https://t.me/a_shtirlitz/11538
...
Залужний про кричалку "Путін - х# йло!" на репетиції параду: Вони сказали правду. Честь їм і хвала - Цензор.НЕТ 1853

.
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05.09.2021 11:22 Ответить
😊😊😊
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05.09.2021 11:47 Ответить
Думаю з визначенням для пукіна українські фанати своо часу - перебільшили... ну вонож таке нікчемне маленьке злобливе і огидне , що ху%ло - занадто перебільшено....
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05.09.2021 11:50 Ответить
та не скажіть ))) а як би Ви , скажімо, назвали оте що Ви перерахували? ))))
здається точнішого і за змістом і за персонально. індетефікацією цього... ***** ))) і не придумати ))))
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05.09.2021 12:00 Ответить
шо, казламордый, задевает твою мерзкую душонку? )))
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05.09.2021 11:54 Ответить
та тебе какое дело? Ты нищеброд кацапский, лучшей работы не нашел, как под прокси тявкать! Твое чмошное мнение тут вообще никому не интересно! пшел нах, кацап!!!
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05.09.2021 12:00 Ответить
Маши всем ручкой😂🌷×××
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05.09.2021 12:06 Ответить
пока она есть Головнокомандувач ЗСУ: "Путін - х#йло!" - це правдива кричалка" - Цензор.НЕТ 4128
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05.09.2021 12:13 Ответить
Очень прогрессивный Главком. Уважаю!
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05.09.2021 12:21 Ответить
К сожалению над главкомом стоит гавнокомандующий и его ЗЕленый министр...
А при сабботаже верхних слова командующего становятся шапкозакидательством...(((
Турчинов все подробно изложил...
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05.09.2021 13:18 Ответить
Браво, Генерал.
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05.09.2021 12:23 Ответить
Щеб він спланував та здійснив удару по ********** після якого вони розвалилися нах на шмати,взагалі був би красенем.
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05.09.2021 14:01 Ответить
Розробка, виробництво і постачання зброї гвалтується президентом! Також заборонено захищатись!!! Про який удар можна говорити?
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06.09.2021 09:13 Ответить
путін - ***** -
воістину *****!!!
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05.09.2021 15:27 Ответить
Знає хутор і село, що в кремлі сидить фуйло Головнокомандувач ЗСУ: "Путін - х#йло!" - це правдива кричалка" - Цензор.НЕТ 3749
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05.09.2021 15:27 Ответить
стыдоба ... не на параде надо, а в лицо, если не ему, то его баранам на передке ...
не могу представить , что б на параде в Штатах, Британии или той же рашке во время войны на параде кричали речёвки типа гитлер-п*****с
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05.09.2021 15:41 Ответить
В какое лицо? Ты сильно не переживай, пуйло посмотрело речевку на параде, думаю, он в восторге, шойгу пепельницей в голову выгреб думаю)) пусть наслаждается, тварь. Это хорошо, злобное бессилие! А Украина защитит себя, поверь, наш народ долго раскачивается, но потом люлей выдает по полной! Нас лучше не трогать! Украинцы добрые в покое, но лютые в злобе!
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05.09.2021 16:15 Ответить
От що правда то правда! Головнокомандувач ЗСУ: "Путін - х#йло!" - це правдива кричалка" - Цензор.НЕТ 3704
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05.09.2021 17:48 Ответить
"думаю, он в восторге, шойгу пепельницей в голову выгреб думаю)) пусть наслаждается, тварь. Это хорошо, злобное бессилие!"

парад и есть злобное бессилие, а шоге дали приказ еще пару дивизий двинуть
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07.09.2021 17:30 Ответить
Так в чём проблема, пойди и скажи ему прямо в **@ло кто он на самом деле есть, или слабо, только мастак языком шлёпать?
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05.09.2021 16:46 Ответить
До Пуйла - дійшло! Не хвилюйся. А от до тебе, мабуть, ні!
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06.09.2021 09:15 Ответить
Підтримую, путін @уйло!
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05.09.2021 15:58 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ: "Путін - х#йло!" - це правдива кричалка" - Цензор.НЕТ 5432
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05.09.2021 16:10 Ответить
жалко, что во время парада не выдали всемирно известный хит. на паРаше сильно ждали все, начиная от ********** и заканчивай ******.
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05.09.2021 17:27 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ: "Путін - х#йло!" - це правдива кричалка" - Цензор.НЕТ 1321
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05.09.2021 17:55 Ответить
коротко про офіцерів СА. Командиром мого взводу в ГСВГ був Саша Ярославцев, потім він був МСП комполка в Майкопській бригаді у взятті Грозного в новорічну ніч, полковником. Колонною зайшли в Грозний і їх спалили. Закінчував Омське піхоте училище. Ще під час служби мені, хохлу по їх термінології, стало зрозуміло, що кацапи, офіцери, це є тормоз всякої армії. Через неприємні відносини з серед підлеглих простих солдатів, така офіцерська босота, завжди знецінювала підлеглий склад арміїї і завжди зазначала і перекладала невдачі і поразки на солдатів. А тут офіцер починаючи з взводу реальний командир (хто служив в армії в 70 впевнений) показав, що хоче. Нормально.Халімони і Арахамії вже втекли з екранів.
В 2014 році армією в ЛДНр командував генерал. ...... виявилось, що це його псевдо, а він змінив призвіще з татарського, по друге. Начальник ГШ РФ татарин по походженню і взяв призвіще Герасимов. Як писав Енгельс, в жодній війні російська армія не могла стати, і не стала переможцем.
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05.09.2021 18:11 Ответить
Ніяк нормальна людина Залужний.
Я гадав зєля тільки лайно призначати аж ні.
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05.09.2021 19:13 Ответить
Цей генерал у Зелі довго не протримається! Зеля боїться Путіна, хоча постійно прислужує йому, проте армію України він боїться ще більше!
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06.09.2021 09:20 Ответить
Сравните Залужного и Хомчака, который судился за право транспортировать коммерческие грузы. По-моему, всё ясно.
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05.09.2021 22:24 Ответить
 
 