Головнокомандувач ЗСУ: "Путін - х#йло!" - це правдива кричалка". ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний непрямо підтримав виконання кричалки "Путін — х***о" під час репетицій військового параду на Хрещатику. А втім, він не уточнив, чи було це санкціоновано військовим командуванням.

Про це Залужний розпповів в інтерв'ю Яніні Соколовій, показаному 4 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

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"Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала", — сказав Залужний.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Скабеєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х# йло" на репетиції параду до Дня Незалежності України в Києві, заявивши, що "російсько-українським відносинам прийшла хана".

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