Головнокомандувач ЗСУ: "Путін - х#йло!" - це правдива кричалка". ВIДЕО
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Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний непрямо підтримав виконання кричалки "Путін — х***о" під час репетицій військового параду на Хрещатику. А втім, він не уточнив, чи було це санкціоновано військовим командуванням.
Про це Залужний розпповів в інтерв'ю Яніні Соколовій, показаному 4 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала", — сказав Залужний.
Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Скабеєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х# йло" на репетиції параду до Дня Незалежності України в Києві, заявивши, що "російсько-українським відносинам прийшла хана".
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а взагалі все вірно: путін - ***** і відповідь:
воістину *****!!!
а...Лєнка З. любить гроші.....
https://www.youtube.com/watch?v=ic9Xc3pYKlU&t=308s
Ніби зеля теж воно
Це погана ознака. Адже армія служить не президентові, а народу.
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здається точнішого і за змістом і за персонально. індетефікацією цього... ***** ))) і не придумати ))))
А при сабботаже верхних слова командующего становятся шапкозакидательством...(((
Турчинов все подробно изложил...
воістину *****!!!
не могу представить , что б на параде в Штатах, Британии или той же рашке во время войны на параде кричали речёвки типа гитлер-п*****с
парад и есть злобное бессилие, а шоге дали приказ еще пару дивизий двинуть
В 2014 році армією в ЛДНр командував генерал. ...... виявилось, що це його псевдо, а він змінив призвіще з татарського, по друге. Начальник ГШ РФ татарин по походженню і взяв призвіще Герасимов. Як писав Енгельс, в жодній війні російська армія не могла стати, і не стала переможцем.
Я гадав зєля тільки лайно призначати аж ні.