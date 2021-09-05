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18 детей отравились на праздновании Дня знаний в Ивано-Франковской области, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

18 детей отравились на праздновании Дня знаний в Ивано-Франковской области, - полиция

Во время празднования Дня знаний, которое проходило в одном из заведений села Загвоздье Ивано-Франковской области, отравились более десяти детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

"Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации детей и взрослого, поступивших в медучреждение после празднования Дня знаний. По состоянию на 5 сентября 11:00 заболели 19 человек", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 4 сентября в ходе мониторинга СМИ они обнаружили публикацию, что во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвоздье, заболели более десяти детей. Установлено, что в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска были госпитализированы 10 детей и один взрослый, еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома.

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Их предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести.

Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
В день знаний нелишне знать это:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
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06.09.2021 02:19
+2
Один з проявів галичанського дебілізму - " Аби як в панів, багато, найкраще". Ну накой 1 вересня половина рогатих мам з класу йдуть побухати в найближчу ригалівку ще й дітей туди тягнуть ? В цих місцевих ригалівках усе прострочене, туалет на вулиці
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05.09.2021 22:48
+1
18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція - Цензор.НЕТ 4781
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05.09.2021 20:59
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Правила форума Совет форумчан
"Люблю повеселиться, особенно пожрать."
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05.09.2021 20:25 Ответить
Схоже ти любиш не лише "пожрать" ,але і "пос...ть" !!!)))
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05.09.2021 20:31 Ответить
З полегшенням ,недолуге !!!)))
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05.09.2021 21:20 Ответить
18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція - Цензор.НЕТ 4781
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05.09.2021 20:59 Ответить
18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція - Цензор.НЕТ 5545
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05.09.2021 21:31 Ответить
Щось часто там травляться такі випадки, особливо на весіллях. Бо є така бактерія "ешеріхия колі" - і якщо її багато, то гастроенетерит буває дуже небезпечним. Якщо мало - то можна відбутися лише срачкою.

Взагалі то куховарки повинні знати, що після вівмідин сральні треба мити руки.

А коли нарив на пальці руки - треба працювати в рукавичках. Щоб не ділитися золотистим стафілококом.
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05.09.2021 21:37 Ответить
Так, більше за все про масові отруєння новин саме з Західної України. Може тому, що там "все натруальне, все своє", без дотримання будь-яких санітарних норм?
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05.09.2021 21:41 Ответить
Не думаю, що донбасятники миють руки вдень і вночі. Просто там немає масових застіль, а є водяра в кущах.
А на заході України багато людей запрошують на весілля, багато готують. Жарко було, воно псується. Ну і немиті руки - то біда.
У Франції, до речі - теж біда, і сильна.
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05.09.2021 21:44 Ответить
просто банальне недотримання санітарних вимог, ну і звісно рівень цього закладу. Справа не в все своє, а просто похєризм і безвідповідальність. До речі, так і є, в західноукраїнських містечках і селах таке частіше відбувається. Контролю нема, все на абияк.
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05.09.2021 21:50 Ответить
Я вам скажу більше - у Франції теж контролю нема. Ні, він десь ніби є, але санітарної служби як такої нема. Куховарам не треба мати медичну картку, не треба здавати аналізи. Лікарям та медсестрам - теж.
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05.09.2021 22:21 Ответить
Один з проявів галичанського дебілізму - " Аби як в панів, багато, найкраще". Ну накой 1 вересня половина рогатих мам з класу йдуть побухати в найближчу ригалівку ще й дітей туди тягнуть ? В цих місцевих ригалівках усе прострочене, туалет на вулиці
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05.09.2021 22:48 Ответить
Вы уверены, что они день знаний праздновали?
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06.09.2021 01:59 Ответить
В день знаний нелишне знать это:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
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06.09.2021 02:19 Ответить
Дивно. А шо «день знань» святкують з банкетами? Чим цих діточок пригощали, пиріжками з кошенятами, чи минулорічними еклерами? Які можуть бути святкування під час пандемії? Шо там взагалі відбувалось?
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06.09.2021 02:26 Ответить
Та це "дєрєвєнщіна", вона всюди "дєрєвєнщіна". Головне процес, а пиріжки з кошенятами чи собачатами неважливо, головне що круто, не в хаті по сільському, а як пани в кафе. У тих ригалівках навіть умивальника немає, вода в якихось баняках і баклагах
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06.09.2021 07:53 Ответить
 
 