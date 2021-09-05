18 детей отравились на праздновании Дня знаний в Ивано-Франковской области, - полиция

Во время празднования Дня знаний, которое проходило в одном из заведений села Загвоздье Ивано-Франковской области, отравились более десяти детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

"Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации детей и взрослого, поступивших в медучреждение после празднования Дня знаний. По состоянию на 5 сентября 11:00 заболели 19 человек", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 4 сентября в ходе мониторинга СМИ они обнаружили публикацию, что во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвоздье, заболели более десяти детей. Установлено, что в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска были госпитализированы 10 детей и один взрослый, еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома.

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Их предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести.

Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.