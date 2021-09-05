18 детей отравились на праздновании Дня знаний в Ивано-Франковской области, - полиция
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Во время празднования Дня знаний, которое проходило в одном из заведений села Загвоздье Ивано-Франковской области, отравились более десяти детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.
"Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации детей и взрослого, поступивших в медучреждение после празднования Дня знаний. По состоянию на 5 сентября 11:00 заболели 19 человек", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, 4 сентября в ходе мониторинга СМИ они обнаружили публикацию, что во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвоздье, заболели более десяти детей. Установлено, что в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска были госпитализированы 10 детей и один взрослый, еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома.
Их предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести.
Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
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Взагалі то куховарки повинні знати, що після вівмідин сральні треба мити руки.
А коли нарив на пальці руки - треба працювати в рукавичках. Щоб не ділитися золотистим стафілококом.
А на заході України багато людей запрошують на весілля, багато готують. Жарко було, воно псується. Ну і немиті руки - то біда.
У Франції, до речі - теж біда, і сильна.
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.