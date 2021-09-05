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18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція

Під час святкування Дня знань, яке відбувалось в одному із закладів села Загвіздя Івано-Франківської області, отруїлося понад десять дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

"Правоохоронці почали кримінальне провадження і встановлюють причини і обставини госпіталізації дітей і дорослого, які поступили до медустанови після святкування Дня знань. Станом на 11:00  5 вересня захворіли 19 осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, 4 вересня під час моніторингу ЗМІ вони виявили публікацію, що під час святкування Дня знань, яке відбулося в одному із закладів села Загвіздя, захворіло понад десять дітей. Встановлено, що упродовж 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська було госпіталізовано 10 дітей і одного дорослого, ще вісім неповнолітніх перебувають на лікуванні вдома.

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Їхній попередній діагноз, встановлений медпрацівниками, - гострий гастроентерит. Стан хворих середньої тяжкості.

Слідчі почали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням.
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Топ коментарі
+3
В день знаний нелишне знать это:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
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06.09.2021 02:19
+2
Один з проявів галичанського дебілізму - " Аби як в панів, багато, найкраще". Ну накой 1 вересня половина рогатих мам з класу йдуть побухати в найближчу ригалівку ще й дітей туди тягнуть ? В цих місцевих ригалівках усе прострочене, туалет на вулиці
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05.09.2021 22:48
+1
18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція - Цензор.НЕТ 4781
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05.09.2021 20:59
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"Люблю повеселиться, особенно пожрать."
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05.09.2021 20:25 Відповісти
Схоже ти любиш не лише "пожрать" ,але і "пос...ть" !!!)))
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05.09.2021 20:31 Відповісти
З полегшенням ,недолуге !!!)))
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05.09.2021 21:20 Відповісти
18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція - Цензор.НЕТ 4781
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05.09.2021 20:59 Відповісти
18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція - Цензор.НЕТ 5545
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05.09.2021 21:31 Відповісти
Щось часто там травляться такі випадки, особливо на весіллях. Бо є така бактерія "ешеріхия колі" - і якщо її багато, то гастроенетерит буває дуже небезпечним. Якщо мало - то можна відбутися лише срачкою.

Взагалі то куховарки повинні знати, що після вівмідин сральні треба мити руки.

А коли нарив на пальці руки - треба працювати в рукавичках. Щоб не ділитися золотистим стафілококом.
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05.09.2021 21:37 Відповісти
Так, більше за все про масові отруєння новин саме з Західної України. Може тому, що там "все натруальне, все своє", без дотримання будь-яких санітарних норм?
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05.09.2021 21:41 Відповісти
Не думаю, що донбасятники миють руки вдень і вночі. Просто там немає масових застіль, а є водяра в кущах.
А на заході України багато людей запрошують на весілля, багато готують. Жарко було, воно псується. Ну і немиті руки - то біда.
У Франції, до речі - теж біда, і сильна.
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05.09.2021 21:44 Відповісти
просто банальне недотримання санітарних вимог, ну і звісно рівень цього закладу. Справа не в все своє, а просто похєризм і безвідповідальність. До речі, так і є, в західноукраїнських містечках і селах таке частіше відбувається. Контролю нема, все на абияк.
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05.09.2021 21:50 Відповісти
Я вам скажу більше - у Франції теж контролю нема. Ні, він десь ніби є, але санітарної служби як такої нема. Куховарам не треба мати медичну картку, не треба здавати аналізи. Лікарям та медсестрам - теж.
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05.09.2021 22:21 Відповісти
Один з проявів галичанського дебілізму - " Аби як в панів, багато, найкраще". Ну накой 1 вересня половина рогатих мам з класу йдуть побухати в найближчу ригалівку ще й дітей туди тягнуть ? В цих місцевих ригалівках усе прострочене, туалет на вулиці
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05.09.2021 22:48 Відповісти
Вы уверены, что они день знаний праздновали?
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06.09.2021 01:59 Відповісти
В день знаний нелишне знать это:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
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06.09.2021 02:19 Відповісти
Дивно. А шо «день знань» святкують з банкетами? Чим цих діточок пригощали, пиріжками з кошенятами, чи минулорічними еклерами? Які можуть бути святкування під час пандемії? Шо там взагалі відбувалось?
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06.09.2021 02:26 Відповісти
Та це "дєрєвєнщіна", вона всюди "дєрєвєнщіна". Головне процес, а пиріжки з кошенятами чи собачатами неважливо, головне що круто, не в хаті по сільському, а як пани в кафе. У тих ригалівках навіть умивальника немає, вода в якихось баняках і баклагах
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06.09.2021 07:53 Відповісти
 
 