18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція
Новини Цензор.НЕТ Події
Під час святкування Дня знань, яке відбувалось в одному із закладів села Загвіздя Івано-Франківської області, отруїлося понад десять дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.
"Правоохоронці почали кримінальне провадження і встановлюють причини і обставини госпіталізації дітей і дорослого, які поступили до медустанови після святкування Дня знань. Станом на 11:00 5 вересня захворіли 19 осіб", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, 4 вересня під час моніторингу ЗМІ вони виявили публікацію, що під час святкування Дня знань, яке відбулося в одному із закладів села Загвіздя, захворіло понад десять дітей. Встановлено, що упродовж 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська було госпіталізовано 10 дітей і одного дорослого, ще вісім неповнолітніх перебувають на лікуванні вдома.
Їхній попередній діагноз, встановлений медпрацівниками, - гострий гастроентерит. Стан хворих середньої тяжкості.
Слідчі почали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням.
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі то куховарки повинні знати, що після вівмідин сральні треба мити руки.
А коли нарив на пальці руки - треба працювати в рукавичках. Щоб не ділитися золотистим стафілококом.
А на заході України багато людей запрошують на весілля, багато готують. Жарко було, воно псується. Ну і немиті руки - то біда.
У Франції, до речі - теж біда, і сильна.
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.