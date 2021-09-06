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Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши

Белорусская наездница Ольга Сафронова раскритиковала белорусских бюрократов от спорта и не попала на Олимпиаду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Ольга Сафронова получила гуманитарную визу, дающую ей право на проживание в Польше.

По данным польского государственного информагентства PAP, это произошло после того, как спортсменка подверглась резкой критике за выступление против властей Беларуси.

В этом отношении Сафронова последовала примеру другой белорусской спортсменки, 24-летней бегуньи Кристины Тимановской, в минувшем месяце бежавшей в Польшу после того, как, по ее словам, тренеры отдали ей приказ вылететь в Беларусь с Олимпийских игр в Токио.

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В Беларуси продолжаются крупномасштабные репрессии против участников протестных выступлений, вспыхнувших в прошлом году из-за президентских выборов, результаты которых вызвали острую критику в обществе.

По данным Tribuna.com, Сафронова в августе 2020-го стала чемпионкой страны, а вскоре подписала письмо за честные выборы, после чего едва не лишилась места в сборной. Но руководители нацкоманды передумали и все-таки продлили спортсменке контракт.

Сафронова отправилась в Польшу после того, как ее исключили из белорусской команды наездников незадолго до Олимпийских игр в Токио на фоне обвинений в том, что в отношении одной из ее лошадей было выдвинуто подозрение в использовании допинга.

Позднее Сафронова выступила против белорусских чиновников в сфере спорта, а также против Александра Лукашенко. После этого, как сообщают польские СМИ, ее внесли в список предателей государства Беларусь.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Дивно, що таких людей там ще не розстрілюють. Але все до цього йде.
Жыве Беларусь! Тримайтеся!
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06.09.2021 02:20
+4
6.9.1976 - пілот Віктор Беленко втік на винищувачі МіГ-25П в Японію, де попросив політичного притулку у США

Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 3009 Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 9336
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06.09.2021 05:32
+4
Ірландію не ображай! Ірландія сотні років кров"ю платила за право буть незалежною і говорить своєю мовою, а білоруси від всього самі відмовилися! Спочатку в угоду польській мові - "герої білоруського народу" Костюшко, Калиновський говорили лише "па-польску" а потім - їх "герої" размавлялі "па-руску" А білоруську вважали "мужіцкай" (десь так як наші вчорашні "селюки" - з 60-х років ХХ століття в українських містах! Мав "щастя" заговорить у 1979-му з "землячком" з Вінничини, в училищі, українською мовою Той очі витріщив: "Ты с какова села выскачил?" Я отетерів, а потім кажу: "Та моє "село" трішки відоміше ніж твоє - на карті Боплана вже було "сотенним містечком" , у творах Шевченка не раз згадується, а про твою "Голозадівку" я-б і не знав, якби ти там не народився!" А після випуску з училища довідався - саме він "стуконув" ротному, що я "Кобзар" у тумбочці зберігаю і регулярно читаю (подарунок учнів моєї школи - традиція була у нас така - курсантам військових училищ цю книгу дарувать, щоб не забували рідний край)
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06.09.2021 07:24
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Дивно, що таких людей там ще не розстрілюють. Але все до цього йде.
Жыве Беларусь! Тримайтеся!
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06.09.2021 02:20 Ответить
Згодзен!
Жыве Беларусь!!!
Слава Украіне!
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06.09.2021 04:30 Ответить
Героям слава!!!
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06.09.2021 11:07 Ответить
По сути Лукашеску разбрасывается ЦВЕТОМ нации ... через пару лет там будет тупейшее быдла как в Приднестровье или Северной Корее ...
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06.09.2021 03:03 Ответить
Топ мов меншин Європи. Зверніть увагу на Білорусь
Мова нацменшини в Білорусі білоруська. В нас так теж могло б бути, якби не Майдан

Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 8124
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06.09.2021 04:21 Ответить
дві їб@нуті країни Европи, білорусія і ірландія
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06.09.2021 04:25 Ответить
Ірландію не ображай! Ірландія сотні років кров"ю платила за право буть незалежною і говорить своєю мовою, а білоруси від всього самі відмовилися! Спочатку в угоду польській мові - "герої білоруського народу" Костюшко, Калиновський говорили лише "па-польску" а потім - їх "герої" размавлялі "па-руску" А білоруську вважали "мужіцкай" (десь так як наші вчорашні "селюки" - з 60-х років ХХ століття в українських містах! Мав "щастя" заговорить у 1979-му з "землячком" з Вінничини, в училищі, українською мовою Той очі витріщив: "Ты с какова села выскачил?" Я отетерів, а потім кажу: "Та моє "село" трішки відоміше ніж твоє - на карті Боплана вже було "сотенним містечком" , у творах Шевченка не раз згадується, а про твою "Голозадівку" я-б і не знав, якби ти там не народився!" А після випуску з училища довідався - саме він "стуконув" ротному, що я "Кобзар" у тумбочці зберігаю і регулярно читаю (подарунок учнів моєї школи - традиція була у нас така - курсантам військових училищ цю книгу дарувать, щоб не забували рідний край)
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06.09.2021 07:24 Ответить
минус одна болотная фея в менцком улусе мордовской орды.
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06.09.2021 04:37 Ответить
30.7.1840 - Микола І заборонив використання назви Білорусь, замінивши на «губернії Північно-Західного краю»
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06.09.2021 05:02 Ответить
Так і слово "Литва" і назву "Велике князівство Литовське" було заборонено - ще при Катерині ІІ В Україні щезло місто "Звягіль" і з"явився Новоград-Волинський (кацапам важко було вимовлять "Звягиль") А Польщу назвали "Привислянский край"
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06.09.2021 07:28 Ответить
Беларуская спортсменка с типичной московитской фамилией...
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06.09.2021 05:11 Ответить
Цікаво, а як призвіщє Сєчін з українською на російську перекладається?) Мочєв?
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06.09.2021 05:17 Ответить
6.9.1976 - пілот Віктор Беленко втік на винищувачі МіГ-25П в Японію, де попросив політичного притулку у США

Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 3009 Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 9336
показать весь комментарий
06.09.2021 05:32 Ответить
6.9.1891 - пароплавом «Орегон» перші українці - Іван Пилипів і Василь Єлиняк - прибули до Канади

Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 843
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06.09.2021 05:39 Ответить
SKOFKA - ГЕТЬ ЗА ЗАБОР
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06.09.2021 06:53 Ответить
Потужне гундосіння... Ну хоч свинособаки палають... Можна сальця смажити...
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06.09.2021 07:00 Ответить
Скільки тамбовка не годуй, а в Гамерики все одно довший. Як я, файно сказав?
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06.09.2021 06:57 Ответить
Гарный москаль - це мертвый москаль.
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06.09.2021 07:03 Ответить
Игорь Кохановский.
«Закон диалектики»

Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
1989
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06.09.2021 07:44 Ответить
Нічого дивного . Ну яка нормальна , здорова і до того ж освічена людина захоче жити в тоталітарно-фашистському режимі , який до того ж повністю залежний від московитів .
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06.09.2021 14:03 Ответить
 
 