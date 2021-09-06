Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусская наездница Ольга Сафронова раскритиковала белорусских бюрократов от спорта и не попала на Олимпиаду.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Ольга Сафронова получила гуманитарную визу, дающую ей право на проживание в Польше.
По данным польского государственного информагентства PAP, это произошло после того, как спортсменка подверглась резкой критике за выступление против властей Беларуси.
В этом отношении Сафронова последовала примеру другой белорусской спортсменки, 24-летней бегуньи Кристины Тимановской, в минувшем месяце бежавшей в Польшу после того, как, по ее словам, тренеры отдали ей приказ вылететь в Беларусь с Олимпийских игр в Токио.
В Беларуси продолжаются крупномасштабные репрессии против участников протестных выступлений, вспыхнувших в прошлом году из-за президентских выборов, результаты которых вызвали острую критику в обществе.
По данным Tribuna.com, Сафронова в августе 2020-го стала чемпионкой страны, а вскоре подписала письмо за честные выборы, после чего едва не лишилась места в сборной. Но руководители нацкоманды передумали и все-таки продлили спортсменке контракт.
Сафронова отправилась в Польшу после того, как ее исключили из белорусской команды наездников незадолго до Олимпийских игр в Токио на фоне обвинений в том, что в отношении одной из ее лошадей было выдвинуто подозрение в использовании допинга.
Позднее Сафронова выступила против белорусских чиновников в сфере спорта, а также против Александра Лукашенко. После этого, как сообщают польские СМИ, ее внесли в список предателей государства Беларусь.
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«Закон диалектики»
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
1989