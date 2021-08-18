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Новости За рубежом
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Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко

Спортсменам запретили выезжать за границу как на соревнования, так и по личным делам, даже если поездка финансируется за свой счет.

Об этом сообщил в Инстаграме легкоатлет Андрей Кравченко, серебряный призер Пекина-2008 в десятиборье, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал переписку с абонентом, имя которого скрыл. "Уважаемые спортсмены, приказом Министра спорта с сегодняшнего дня прекращены все выезды за рубеж на соревнования, это касается и тех, кто находится в отпуске (никаких выездов даже за свой счет)", - пишет абонент.

Также в сообщении указано, что при нарушивших этот приказ спортсменов уволят.

"Как мы видим "Хата с Краю" - уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить!" - прокомментировал это сам Кравченко.

Министерство спорта Беларуси пока не прокомментировало информацию о запрете.

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Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко 01

Напомним, 1 августа белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

4 августа Тимановская прибыла в Польшу и получила возможность продолжить спортивную карьеру в этой стране.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+45
Тo подарите зверям еще цветочков.....
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18.08.2021 19:07
+32
Ловушка захлопнулась.
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18.08.2021 19:07
+32
Спорт как всегда вне политики?
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18.08.2021 19:07
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Первый пошел. Усатый доль..** скоро всех закроет в раю Белоруском.
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18.08.2021 19:07 Ответить
как там зебилы и ватники любят повторять: "а чё такого? спорт вне политики!" Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 5179
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18.08.2021 20:17 Ответить
Скоро будут клятву на мощах шестилапого давать что обязуются вернуться, а еще можно родственников в заложники брать...
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18.08.2021 21:39 Ответить
Ловушка захлопнулась.
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18.08.2021 19:07 Ответить
бєлорусоловка
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18.08.2021 19:39 Ответить
Странно, а спортсмены все как один рассказывали, что они "вне политики".
Оказывается, спорт очень даже в политике и даже сам есть политика!!!
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18.08.2021 21:23 Ответить
Тo подарите зверям еще цветочков.....
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18.08.2021 19:07 Ответить
Запросто!
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18.08.2021 19:38 Ответить
и кросовки снимайте.
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18.08.2021 20:17 Ответить
Некоторые наверное так и думают, типа мало мы наверное, цветов вынесли...
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18.08.2021 21:26 Ответить
Не,не те цветы дарили.
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18.08.2021 21:48 Ответить
Цветы может и те, но с цветами, нужно было вынести и тело. А про тело забыли, вот оно теперь и воняет, что цветами уже не поможешь Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 7488
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18.08.2021 22:02 Ответить
Спорт как всегда вне политики?
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18.08.2021 19:07 Ответить
А то, об чём речь! Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 5804
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18.08.2021 19:08 Ответить
а почему только спортсменам?дискриминация какая то...даешь выездніе визы всем...и перенести опыт на кацапию
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18.08.2021 19:08 Ответить
Вже...В знайомого дочка з України а чоловік її білорус. Так дочку з дітьми випустили з Білорусі а бульбаша назад в стійло завернули.Ось так.
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18.08.2021 19:27 Ответить
Ясное дело - потенциальный беглец
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18.08.2021 21:25 Ответить
В КНДР считаным особам разрешается выехать за границу и то в ограниченное число стран. А Беларусия строит общество по примеру КНДР.
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18.08.2021 19:08 Ответить
Что значит осталось поводок на шею с ошейником и намордник на рот? Ошейник вы себе лет 20 тому назад одели. САМИ, поводок лет 15 сами к своему ошейнику прицепили. Намордник вы сами себе в 2020 году надели. Чего на что то и на кого то то спихивать то, что вы САМИ породили?
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18.08.2021 19:08 Ответить
тоннели рыть не запретили...
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18.08.2021 19:11 Ответить
дада, в болоте?
недавно смотрел - 80м. чудики прорыли, взяли пару тонн бабла, а потом 30 там чет допрашивали и почти всех взяли на зону - но блин, вопрос - рыли тоннель то 4 чувака вроде. то есть надо гуглить. в Бразилии вроде было. да и бабки думаю шо были как бы - .... ну там же номера есть то Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 7244
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18.08.2021 19:15 Ответить
кароче ты за бразильские подводные лодки...
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18.08.2021 19:19 Ответить
не ну прикинь что же сделали, то ролик я видел и там фильм походу сняли еще... респект - прокопали стока и потом еще пол бетонный прорезали. нехило домогались до бабла и таки домоглись Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 3841
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18.08.2021 19:23 Ответить
просто мне жаль соседей...повальная толерастия к власти наказуема...
смотрящим за небесами на этой планете...
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18.08.2021 19:30 Ответить
ну да, плоская планетка м?
или то шо Илон Маск сказал - типо инсталляция, то есть цыфровщина?
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18.08.2021 19:35 Ответить
вейшнория стопудово без гор...плоская до не могу...
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18.08.2021 19:39 Ответить
Невзоров говорил что была реклама типо - бери таракана и неси до Вулкана(фирма) - так зачистили всю рекламу и всех чудаков допросили - а кого вы имели в виду, назначили экспертизу - таракан на картинке на кого похож(не на Лучку ли?)
Невзоров мастер стеба, но говорил шо реально было так.
Так шо новость эта типо как бы Шах Ирана запретил носить на голове тряпку потолще чем у него самого Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 915
Поздравляю братьев - главное шоб не Майдан, да? братья? вои и и....дите сколько хотите, сорри, но у вас не Майдан, тот же Невзоров сказал - да там у них одна шина(Белазика) - как в Киеве 50 шин люби подвозили.
Ай да Пацька, ай да таракан., посадил на бутылку всех кроме мусоров
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18.08.2021 19:11 Ответить
Знаєте.... жорстко. Аде ви сказали абсолютну правду. Вам РЕСПЕКТ!
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18.08.2021 19:16 Ответить
Так чому жорстко?
я просто сказав то шо читав.
а за жорстко то є там сайти, до речі можна би зайти, про тих талібів та інших мущинок.
просто мені до біса дивитись на страти верблюдів абощо(впадлу просто - дебіл ріже верблюда)
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18.08.2021 19:19 Ответить
Жорстко чи не жорстко - то суб'єктивне. Але ви чітко сказали те, що головне. Дійсно, білоруси весь час підкреслювали "аби не Майдан" - білоруси і отримали. Ганьба білорусам не за те, що вони ПРОСРАЛИ свою ВОЛЮ, ганьба білорусам за те, що вони ганьбили Український Майдан. Тому вам і респект!
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18.08.2021 19:23 Ответить
не "ви", а "ти", я мужик і нібито шизофренії поки що ніт .... ой, хто тут? А це ви Наполєон, присідайте, тут хтось пише ось...
francurenen nastupaten eiren cavalerierefdkkkkkkuylfrl;i;iutrf(помогите, санитары, опять вломился этот ваш сщ второй палаты)
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18.08.2021 19:43 Ответить
я ж з вам брудершафт не пив.
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18.08.2021 19:45 Ответить
так я вас і не запрошував.
просто оце "ви" - тупо як то кажуть у німців взяла Катька-шлюшка.
у нас не було такого. ну просто особливо в інтернеті - ну що за дурниця? може ви наприклад школяр а я дідок дряхлий, як кацапи кажуть, але ніхто нікого не бачить, тож просто на "ти" можна а не на якусь "брудершафтське", до речі ви гуглив шо таке брудершафт? - німці жеруть пиво переплітаючи руки Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 488
мужні, агресивні, от вони й хай там на ви чи на ти-кають.
ну ладно, сам знаєш як шо та й кому сказать Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 534
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18.08.2021 20:35 Ответить
Та я "тикаю" тільки дегенератам і хамам. Не можу я розумній людині "тикати". Перепрошую.
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18.08.2021 20:41 Ответить
та я поняв, просто я більше схиляюсь до Заходу, хоча писало шо "you" то є якраз "ви", ну не знаю, просто досить смішно шо я тут без нікого, а мені не раз на "ви" кажуть.
просто це царичка запозичила, так як і букву недобукву "ё" - ненавиджу усе кацапське.
https://www.youtube.com/watch?v=tG4gF0svwGA
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18.08.2021 20:50 Ответить
Ай, облиште. Примате все як воно є. Головне в цьому житті не втрачати честь, совість.... і не боятися.
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18.08.2021 21:00 Ответить
ОК , конечный результат майдана : Зе с самым высоким рейтингом , слив секретной информации врагу , надо перестать стрелять и демократию мы строить больше не будем .
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18.08.2021 20:14 Ответить
Баран, ЗЕ - результат анти-майдана и дебильного окацапленного населения, которому "какая разница", которое пускает сопли по кацапским сраным сериальчикам, по разным фрикам-Моргергшернам (или как там этого деграданта?) и которое "устало от войны". А конечный результат Майдана - то, что у нас нет на шее ни Януковоща, ни *****, ни Таракана, в отличие от вашего стада.
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18.08.2021 22:47 Ответить
Погорельцам Якутии,Бурятии,Красноярского Края и Иркутской области выплатят денежную компенсацию 30 000 РЖУблей.... Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 9712прото денег сейчас нет...все отдано Талибанцам,не зря же они на Мацковию прилетали...
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18.08.2021 19:13 Ответить
Мойша, я спадзяюся вы не спартсмен? Зрэшты вы ні дзе сваёй прысутнасцю паветра озонировать ня будзеце.
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18.08.2021 19:15 Ответить
Белорусь остаточно превратилась в тюрьму.... для всего народа.
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18.08.2021 19:16 Ответить
Красивое видео вбросили в Ютьюбе...падение в Подмосковье самолета ИЛ-112В,типа самый крутой военно-транспортный масалет РАБссии..аналоГОВНЕТ Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 138
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18.08.2021 19:18 Ответить
ну можно провести ябатька-олимпиаду або конкурси з омоном !
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18.08.2021 19:20 Ответить
правильно !
бегайте на лыжах по асфальту в Минске, с букетиками цветов ! Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 9640
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18.08.2021 19:20 Ответить
Правильно. Не.ер вывозить природные ресурсы.
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18.08.2021 19:24 Ответить
Начхати.
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18.08.2021 19:25 Ответить
Шкода що не багато українців підтримують Вашу думку що до білорасєян, начхати, це саме те на що ці расєйські підлабузники заслуговують...
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18.08.2021 20:57 Ответить
Мені на їх проблеми начхати- власних вистачає.
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18.08.2021 21:04 Ответить
Вход рубль...выход два !
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18.08.2021 19:30 Ответить
Це через те , що лукашенку не повісили за ноги на стовпі . Тепер пісець буде приходити до всіх . І мусора з кгбістами тут не вийняток . Скоро почнуть жерти один одного , підставляти , писати доноси за місце під сонцем . Таке вже було в історії.
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18.08.2021 19:32 Ответить
Можно попробовать пока что в Вейшнорию съездить. Но не факт, что не съездят по репе... Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 5688
Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 6818
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18.08.2021 19:36 Ответить
Ну ничего страшного, и в Северной Корее люди как-то живут, довольны все 😁😁😁😁
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18.08.2021 19:38 Ответить
а кто не доволен, тот долго не живет.
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18.08.2021 20:27 Ответить
Как говорил Виктор Хведорович - "Я вам не завидую")))))/
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18.08.2021 21:09 Ответить
білоруси, як там дороги, краще ніж в Україні? Дебіли ви сумєрєчниє, білоруси.
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18.08.2021 19:40 Ответить
то все сказки для приезжих
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18.08.2021 19:49 Ответить
Це казки якраз для тих хто там ніколи не був...
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18.08.2021 20:53 Ответить
а что адекватному человеку там делать?
достаточно отзывов тех, кто оттуда приехал.
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18.08.2021 21:11 Ответить
телепню, адєкватних тотзивов тєбє ольгіно напише))) розрахунок саме на таких недоумків як ти...
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22.08.2021 16:47 Ответить
ну и отлично. поздравляю
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18.08.2021 19:49 Ответить
Талібан , кажете ,, Афган - печерні закони і рабство !? Ну ну . Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 5572 .
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18.08.2021 19:49 Ответить
ежели чего и на цепь посадить можно . такие себе рабы 21-го века Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 9050
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18.08.2021 19:49 Ответить
а Виктории Азаренко можно? Или звезду тенниса тоже записали в спарринг- партнёры лукашенко?)))
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18.08.2021 19:52 Ответить
Все животные равны, но некоторые животные равнее других.
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18.08.2021 21:17 Ответить
зато у них был мирный протест и они не майданутые
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18.08.2021 19:53 Ответить
и не пуесоSSы, как ты... Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 8838
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18.08.2021 20:28 Ответить
Северная Корея с усатым самодуром оказалась буквально за углом
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18.08.2021 19:55 Ответить
нет, не прорваться стрелкам и штангистам ...
лыжники - смогут, но только к зиме Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 4406
если у вас в биографии чисто -сделают так, чтоб вы были в дерьме ! Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 7592
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18.08.2021 20:00 Ответить
Що за проблема? Хай змагаються "змагары" через "Вай-Фай" Поки і його не заборонили... Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 2571
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18.08.2021 20:02 Ответить
Концлагерь, а не страна .
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18.08.2021 20:10 Ответить
А тобі що до них?))) їм любиться парядак...
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18.08.2021 20:51 Ответить
дальше будет веселее.
запасайте цветочки и шарики, их очень много потребуется.
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18.08.2021 20:26 Ответить
Сили безпеки Польщі зміцнюють польсько-білоруський кордон колючим дротом, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь, повідомляє в середу Associated Press.
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18.08.2021 20:27 Ответить
Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 5078 Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 8176
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18.08.2021 20:37 Ответить
А в Україні скільки козлів очі під лоба пускали "нам такого вумнава батяню нада." Щоб картопляного вже бабки відспівали..
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18.08.2021 20:38 Ответить
Чудово)) хай босоніж стоять на лавицях з квітами і кульками)) та розповідають світу як треба революції правити, нє то што на Україні...
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18.08.2021 20:49 Ответить
Також у повідомленні зазначено, що за порушення цього наказу спортсменів звільнять.Джерело: https://censor.net/ua/n3283485
Ну і який сенс цього наказу?
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18.08.2021 21:03 Ответить
Не пущать! От і весь сенс.
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18.08.2021 21:20 Ответить
такий, що тобі не зрозуміти, начинка протухла.
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19.08.2021 08:06 Ответить
КНДР, Эссср и Белорусь с лукашило близнецы братья, ***** движется к этому союзу тихой сапой, чтобы свабодное расейское "демократическое" общество не взбунтовалось.
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18.08.2021 21:10 Ответить
та херня.... главное, что без Майдана......
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18.08.2021 21:13 Ответить
Будут бегать и прыгать по Зуму.
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18.08.2021 21:15 Ответить
Ну, освоят новый вид спорта - "бег с препятствиями" (через границу), но что-то мне подсказывает, что основной трафик будет не через белорусско-украинскую границу, а в Литву или Польшу! Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 1801
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18.08.2021 22:46 Ответить
Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 6513
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18.08.2021 22:51 Ответить
це томушо бульбашанські спортсмени самі спортивні і можуть всіх пабєдіть, якось невдобно буде
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19.08.2021 08:05 Ответить
 
 