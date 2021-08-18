Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спортсменам запретили выезжать за границу как на соревнования, так и по личным делам, даже если поездка финансируется за свой счет.
Об этом сообщил в Инстаграме легкоатлет Андрей Кравченко, серебряный призер Пекина-2008 в десятиборье, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал переписку с абонентом, имя которого скрыл. "Уважаемые спортсмены, приказом Министра спорта с сегодняшнего дня прекращены все выезды за рубеж на соревнования, это касается и тех, кто находится в отпуске (никаких выездов даже за свой счет)", - пишет абонент.
Также в сообщении указано, что при нарушивших этот приказ спортсменов уволят.
"Как мы видим "Хата с Краю" - уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить!" - прокомментировал это сам Кравченко.
Министерство спорта Беларуси пока не прокомментировало информацию о запрете.
Напомним, 1 августа белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.
Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.
4 августа Тимановская прибыла в Польшу и получила возможность продолжить спортивную карьеру в этой стране.
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Оказывается, спорт очень даже в политике и даже сам есть политика!!!
недавно смотрел - 80м. чудики прорыли, взяли пару тонн бабла, а потом 30 там чет допрашивали и почти всех взяли на зону - но блин, вопрос - рыли тоннель то 4 чувака вроде. то есть надо гуглить. в Бразилии вроде было. да и бабки думаю шо были как бы - .... ну там же номера есть то
смотрящим за небесами на этой планете...
или то шо Илон Маск сказал - типо инсталляция, то есть цыфровщина?
Невзоров мастер стеба, но говорил шо реально было так.
Так шо новость эта типо как бы Шах Ирана запретил носить на голове тряпку потолще чем у него самого
Поздравляю братьев - главное шоб не Майдан, да? братья? вои и и....дите сколько хотите, сорри, но у вас не Майдан, тот же Невзоров сказал - да там у них одна шина(Белазика) - как в Киеве 50 шин люби подвозили.
Ай да Пацька, ай да таракан., посадил на бутылку всех кроме мусоров
я просто сказав то шо читав.
а за жорстко то є там сайти, до речі можна би зайти, про тих талібів та інших мущинок.
просто мені до біса дивитись на страти верблюдів абощо(впадлу просто - дебіл ріже верблюда)
francurenen nastupaten eiren cavalerierefdkkkkkkuylfrl;i;iutrf(помогите, санитары, опять вломился этот ваш сщ второй палаты)
просто оце "ви" - тупо як то кажуть у німців взяла Катька-шлюшка.
у нас не було такого. ну просто особливо в інтернеті - ну що за дурниця? може ви наприклад школяр а я дідок дряхлий, як кацапи кажуть, але ніхто нікого не бачить, тож просто на "ти" можна а не на якусь "брудершафтське", до речі ви гуглив шо таке брудершафт? - німці жеруть пиво переплітаючи руки
мужні, агресивні, от вони й хай там на ви чи на ти-кають.
ну ладно, сам знаєш як шо та й кому сказать
просто це царичка запозичила, так як і букву недобукву "ё" - ненавиджу усе кацапське.
https://www.youtube.com/watch?v=tG4gF0svwGA
бегайте на лыжах по асфальту в Минске, с букетиками цветов !
достаточно отзывов тех, кто оттуда приехал.
лыжники - смогут, но только к зиме
если у вас в биографии чисто -сделают так, чтоб вы были в дерьме !
запасайте цветочки и шарики, их очень много потребуется.
Ну і який сенс цього наказу?